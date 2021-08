ขอคนละ 7 แสน! 2 นักข่าวม็อบร้องศาลแพ่ง สั่ง สตช.จ่ายเยียวยาโดนกระสุนยาง

วันนี้ (6 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก น.ส.จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว ทนายความภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วย นายธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์ ผู้สื่อข่าวจาก PLUS SEVEN และ นายชาญณรงค์ เอื้ออุดมโชติ ช่างภาพประจำสำนักข่าว The MATTER ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกตำรวจยิงกระสุนยางเข้าใส่ระหว่างไปทำข่าวการชุมนุม เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2564 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายรายละ 700,000 บาท จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน เป็นจำเลย ที่ใช้กระสุนยางเข้าสลายการชุมนุม โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งที่ใส่เครื่องหมายแสดงตัว ปลอกแขน บัตรสื่อมวลชน และไม่มีท่าทีคุกคามหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ใดๆนายธนาพงศ์ กล่าวว่า ได้เรียกร้องค่าเสียหาย กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน รวมถึงเรียกร้องเสรีภาพของสื่อมวลชนด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อต้องได้รับการคุ้มครอง สื่อไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร รัฐอาจปฏิบัติหน้าที่หละหลวมทำให้เราได้รับผลกระทบ วันนี้จึงมาเรียกร้องค่าเสียหาย และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ไม่ให้ตำรวจใช้กระสุนยาง ซึ่งอาจกระทบกับการทำงานของสื่อมวลชนสำหรับเหตุการณ์ในวันนั้น ตนอยู่บริเวณริมฟุตปาท พร้อมกับสื่อมวลชนจำนวนมาก มีการสวมปลอกแขนแสดงความเป็นสื่อมวลชนอย่างชัดเจน จากนั้นเจ้าหน้าที่ประกาศฉีดน้ำผสมสี สื่อมวลชนจึงหลบด้านข้าง แต่ผ่านไปไม่เกิน 3 นาที ตนถูกยิงที่สะโพก และฟุบลงไป ขณะที่ นายชาญณรงค์ ถูกยิงที่แขนซ้ายดังกล่าว ยืนยันไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่