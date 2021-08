2 สื่อฯ ร้องศาลฯ ถูก ตร.ยิงกระสุนยางใส่ เรียกค่าเสียหายคนละ 7 แสน

วันนี้ (6 ส.ค.) เวลา 10.00 น. น.ส.จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว ทนายความภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วย นายธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์ ผู้สื่อข่าวจาก PLUS SEVEN และนายชาญณรงค์ เอื้ออุดมโชติ ช่างภาพประจำสำนักข่าว The MATTER ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกตำรวจยิงกระสุนยางเข้าใส่ระหว่างไปทำข่าวการชุมนุม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้เดินทางมาที่ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก เพื่อเป็นโจทก์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน เป็นจำเลย ที่ใช้กระสุนยางเข้าสลายการชุมนุมโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งที่ใส่เครื่องหมายแสดงตัว ปลอกแขน บัตรสื่อมวลชน และไม่มีท่าทีคุกคามหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ



นายธนาพงศ์ กล่าวว่า จะเรียกร้องค่าเสียหายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน รวมถึงเรียกร้องเสรีภาพของสื่อมวลชนด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อต้องได้รับการคุ้มครอง สื่อไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร รัฐอาจปฏิบัติหน้าที่อาจหละหลวมทำให้เราได้รับผลกระทบ จึงมาเรียกร้องค่าเสียหาย และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ไม่ให้ตำรวจใช้กระสุนยาง ซึ่งอาจกระทบกับการทำงานของสื่อมวลชนในการชุมนุมครั้งต่อไป



ทั้งนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินคนละ 7 แสนบาท โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลแพ่งจะไต่สวนโจทย์ทั้ง 2 คน และพิจารณาพยานหลักฐานที่นำสืบ โดยศาลจะพิจารณาว่ามีมูลหรือไม่ ก่อนเรียกฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาไต่สวนต่อไป