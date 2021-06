แก๊งตุ๋นขายถุงมือหมอเหิม ยกพวกขู่ “สตางค์” อดีตพระเอกดังบนโรงพัก หลังแจ้งความโอนเงิน 6 ล้านบาท ไม่ได้ของ

วันนี้ (3 มิ.ย.) เมื่อเวลา 09.00 น. สภ.บางศรีเมือง นายพนาสูณย์ หรือ สตางค์ เดชพรัมมินทร์ อายุ 30 ปี อดีตพระเอกละคร และนายแบบชื่อดัง เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับ พ.ต.อ.วันชัย ชูจิตร ผกก.สภ.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี หลังถูกแก๊งหลอกขายถุงมือแพทย์ พาพวกบุกขึ้นโรงพัก พูดจาข่มขู่ต่อหน้าร้อยเวรสอบสวนเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา ขณะตนเองและแฟนสาว กำลังให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สภ.บางศรีเมือง สร้างความหวาดกลัวเป็นอย่างมาก จนต้องให้ชุดสืบสวนคุ้มกันพากลับไปส่งบ้านโดยภาพจากกล้องวงจรปิด วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.24 น. ภายในห้องสอบสวน สภ.บางศรีเมือง สามารถจับภาพหญิงวัยกลางคน เดินเข้ามาพร้อมกับผู้ชายอายุประมาณ 50-55 ปี สวมหมวก Grab โดยผู้หญิงคนดังกล่าวได้เดินเข้ามาชี้หน้าต่อว่าดาราหนุ่มก่อนที่แฟนสาวของดาราหนุ่มที่นั่งอยู่จะเดินเข้ามาห้ามปราม แต่หญิงคนดังกล่าวไม่ฟัง ยังคงโต้เถียงข่มขู่ ด่าทอดาราหนุ่ม ต่อมามีชายอีก 2 คน เดินเข้ามาสมทบ ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าห้ามปรามและเชิญหญิงคนดังกล่าวออกจากห้องสอบสวนหลายครั้ง แต่หญิงคนดังกล่าวไม่ยอมออกก่อน จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ และดาราหนุ่มพร้อมชี้หน้า จนดาราหนุ่มต้องเดินหลบไปอยู่หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 2 นาย แต่ทั้งหมดก็ยังไม่เลิกละโดยไม่เกรงกลัวยังคงพูดจาข่มขู่และก่อนที่จะแยกย้าย ทางผู้ชายที่สวมหมวกใส่เสื้อสีส้ม ได้ยกมือชี้หน้าดาราหนุ่ม ก่อนจะยกมือขึ้นมาทำท่าปาดคอ และพูดข่มขู่ให้ระวังชีวิตไว้ให้ดีต่อหน้าพนักงานสอบสวน ก่อนที่ทั้งหมดจะเดินออกไปด้วยท่าทางที่ไม่พอใจทั้งนี้ ในวันดังกล่าว นายพนาสูณย์ พร้อมแฟนสาว ได้มาให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนในกรณีเป็นพยานให้กับผู้เสียหายที่เป็นเพื่อนกันและสั่งซื้อถุงมือแพทย์จากนายเทพ ซึ่งเป็นลูกน้องของนางฉิน ที่อ้างตัวเป็นทนายความแล้วทางเพื่อนๆ ของดารา 2 ราย ได้โอนเงินให้แก๊งของนายเทพไปคนละ 3 ล้านบาท รวม 6 ล้านบาท โดยมีดาราหนุ่มเป็นผู้ติดต่อประสาน แต่สุดท้ายกับไม่มีของตามที่อ้างไว้ ทำให้เพื่อนนายพนาสูณย์ พยายามทวงถามหลายครั้ง สุดท้ายรู้ว่าถูกหลอก จึงมาแจ้งความเอาเรื่องกลุ่มนายเทพและทนายฉินต่อมาฝ่ายคู่กรณีทราบเรื่องว่า ดาราหนุ่มมาให้ปากคำเป็นพยานให้ผู้เสียหาย จึงบุกขึ้นมา สภ.บางศรีเมือง ชี้หน้าทำท่าปาดคอโชว์ให้ดูต่อหน้าพนักงานสอบสวนในวันนั้น แบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาห้ามปรามและกันตัวไว้ ทั้งหมดจึงหยิบมือถือมาถ่าย ทั้งตำรวจ ทั้งดารา ก่อนล่าถ่อยออกไปรอหน้าโรงพักไม่ยอมกลับ จนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องให้รองผู้กำกับสืบสวนคุ้มกันพาตัวส่งกลับบ้านนายพนาสูณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ที่มาพบตำรวจหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา มีการข่มขู่กัน จะขู่ฆ่าจึงมาเรียกร้องความเป็นธรรมและอยากรู้ความจริงว่าสินค้าจริงๆ อยู่ที่ไหน ประมาณ 50 ล้านแพ็ก ที่อ้างว่ามี เพราะว่ารอบที่แล้วมีการข่มขู่ถึงโรงพัก ซึ่งทุกวันนี้ตนใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากและกลัว สินค้าที่สั่งไปจะนำเอามาขายเพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ต้องการมีปัญหากับใคร ซึ่งคู่กรณีมาพร้อมกับพวกและน่ากลัวมาก ตนจึงให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปส่งถึงที่หน้าบ้าน ทางคู่กรณีอ้างว่ามีผู้ใหญ่บางคนหนุนหลังเยอะมาก เพราะตนเป็นคนธรรมดาที่มาค้าขายและต้องการรู้ว่าสินค้าอยู่ที่ไหน และอยากจะรู้ว่าเขามีวิธีตรวจการรับเงินอย่างไร ถ้าเกิดมีการข่มขู่อีกจะขอความเป็นธรรมให้กับตนที่หาเช้ากินค่ำ ไม่ควรที่จะต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องแบบนี้ส่วน น.ส.อาภาพร ฮันนี่ ริชาร์ด อายุ 28 ปี แฟนสาวของดาราหนุ่ม เล่าว่า เรื่องทั้งหมดมาจากการซื้อขายถุงมือทางการแพทย์ 50 ล้านแพ็ก และเกิดการฉ้อโกงกัน แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือไม่ จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์ ซึ่งวันที่เข้ามาโรงพักทางนายหน้าหรือคู่กรณีได้เข้ามาข่มขู่ตน ชี้หน้าด่า ขู่ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในราชการ ขู่ว่า “มึงตายแน่” และทำท่าเชือดคอ ยอมรับว่าที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ทำให้ตนอยู่ลำบากและระแวง ซึ่งตอนนี้ยังพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดิมแต่ก็ยังกลัว ซึ่งความเสียหายตอนนี้ประเมินราคาไม่ได้ ฝากถึงคนที่กำลังกระทำหรือกระทำไปแล้ว ที่มีการวางแผนฉ้อโกงหรือยึดค่ามัดจำคนอื่น ให้ออกมาชี้แจงความจริงและนำหลักฐานมาดูให้ชัดเจน และอย่ามาข่มขู่กัน ถ้าจะเข้ามาไกล่เกลี่ยขอไกล่เกลี่ยบนชั้นศาลเท่านั้นขณะที่ นายเกียรติคุณ ต้นยาง หรือ ทนายโป้ง ประธานชมรมทนายจิตอาสา ซึ่งเดินทางมาด้วยกับผู้เสียหาย กล่าวว่า เนื่องจากเรื่องนี้มาจากที่เขาไปเป็นพยานในคดีที่มีการฉ้อโกงในการซื้อขายสินค้าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.บางศรีเมือง ทางคู่กรณีทราบว่าผู้เสียหายเข้าแจ้งความทางคู่กรณีได้ติดตามมากับพวกประมาณหลายคน มีคำพูดและพฤติกรรมในการข่มขู่คุกคาม ต่อหน้าพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นการอุกอาจมากบนโรงพัก คดีนี้ตนไม่หนักใจ เพราะเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกฎหมาย ซึ่งเหตุการณ์นี้ประชาชนที่พบเห็นจะมีความรู้สึกว่าถูกกระทำขนาดนี้จะรู้สึกอย่างไร อยากฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าอยากปกป้องศักดิ์ศรีปกป้องเกรียติให้ดำเนินคดีนี้ให้ถึงที่สุด กรณีนี้ถ้าคู่กรณีเป็นทนายจริงรู้สึกว่าไม่ดี จะต้องร้องไปที่สภาทนายความว่าบุคคลนี้เป็นทนายความจริงหรือไม่เพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงวงการทนายสำหรับ นายพนาสูณย์ หรือ สตางค์ ดาราหนุ่ม รายนี้ เคยเล่นละครมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ มนต์นาคราช ยอพระกลิ่น คือหัตถาครองพิภพ และรับบทเป็นพระเอกเรื่องไฟแค้น เคยมีผลงานการประกวดบนเวที Best Model of the world ปี 2012 ได้อันดับที่ 4 ของโลก และยังเข้าประกวด งาน Bets Crow ได้ที่ 1 ของประเทศไทย ในปีเดียวกันอีกด้วย นอกจากนี้ ยังคว้าตำแหน่งมิสเตอร์พัทยาในปี 2017 มีผลงานการเล่นละครจักรๆ วงศ์ๆ ในค่ายดีด้าของ สยม สังวริบุตร จนเป็นที่รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีมาแล้ว