ข่าวลึกปมลับ : เปิดลับ “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” สัมพันธ์ลึก “บิ๊กกองทัพ”?

ออกอากาศทาง NEWS1 ล้วงปมลึก คลายปมลับ ตีแผ่ประเด็นร้อน กับ นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมือง และกระบวนการยุติธรรม วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตอนกลายเป็นเรื่องสะเทือนไปทั้งกองทัพ หลังตำรวจทลายเครือข่าย “นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก” ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ซึ่งมีเบื้องหลังเปิดบริษัทต้มตุ๋นหลอกลวงประชาชนนักลงทุน สร้างความเสียหายนับพันล้านบาท โดยมีผู้ต้องหา 6 คน ซึ่ง 1 ใน 6 คน พบว่ามีกำลังพลสังกัดกองทัพบกเกี่ยวข้องด้วยคือ พันตรีหญิง อมราภรณ์ วิเศษสุข สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ช่วยราชการ รพ.ค่ายสุรนารี โดยทางกองทัพภาคที่ 2 ได้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการโทษทางวินัยควบคู่ หลังตั้งตัวเป็นประธานโครงการเที่ยวเพื่อชาติ หลอกลวงให้คนมาร่วมลงทุนสำหรับชื่อ “นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก” เป็นที่รู้จักเมื่อช่วงปลายปี2563 หลัง “ช่อ-พรรณิการ์ วานิช” แกนนำคณะก้าวหน้า ได้ออกมาเปิดโปงขบวนการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพ หรือ ไอโอ เริ่มจากมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่เป็นโปรแกรมเมอร์นำเอกสารนำเสนอกระบวนการโพสต์ทวิตเตอร์ของกองทัพไทยโดยระบุถึงแอพ 2 ตัวที่ใช้ในการประสานงาน คือ twitter Broadcast และ free messenger พร้อมระบุว่าแอพ twitter broadcast ที่ไอโอนิยมใช้ และพบว่ามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวาง ซึ่งเป็นบริษัทที่มักรับงาน ฝึกอบรมจากหน่วยงานรัฐด้วยต่อมา “ช่อ-พรรณิการ์” ได้ออกมาแถลงข่าว “เปิดวงจรอุบาทว์ไอโอ ผู้มูฟออนเป็นวงกลม” ระบุตอนหนึ่งว่า จากการตรวจสอบพบว่าผู้เผยแพร่แอพดังกล่าว มีชื่อว่า “นายวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ” มีตำแหน่งเป็นเลขาธิการโครงการคืนคุณแผ่นดิน ซึ่งทั้ง 2 แอพใช้เซิร์ฟเวอร์ เดียวกับแอพ M-Help Me ซึ่งเป็นแอพช่วยเหลือและให้ข้อมูลด้านการจราจรโดย Mhelpme.com เป็นโดเมนเนมที่เป็นบริษัทของ S-Planet ที่มีผู้บริหารคือ “นายชินนริทธิ์ โชติสุริยพงศ์” เป็นหนึ่งในวิทยากรอมรบจิตอาสา โดยทั้ง นายวิมกริช และ นายชินนริทธิ์ เป็นคนที่อยู่ในสังกัด “นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก” เจ้าของ M Group ที่เป็นผู้ทำแอพพลิเคชั่น M Help Me ด้วย และเคยเข้าเรียนหลักสูตรจิตอาสาด้วยต่อมานายประสิทธิ์ ได้ออกมาแถลงข่าวตอบโต้ โดยยอมรับว่า เป็นคนพัฒนาบริษัททั้งหมด ตามที่คณะก้าวหน้ากล่าว และให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรี พร้อมตั้งคำถามไปยังคณะก้าวหน้าว่าตนไม่ได้ใช้เงินหลวง และตนทำความดีตามหน้าที่ของคนรักสถาบัน ต่อมานายประสิทธิ์ ได้ไปแจ้งความ “ช่อ-พรรณิการ์-คณะก้าวหน้า” ว่าพาดพิงไม่มีข้อเท็จจริงชื่อประสิทธิ์กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง ในข่าวว่า “ขบวนการนายประสิทธิ์” ฉ้อโกงประชาชน จึงเกิดคำถามตามว่า นายประสิทธิ์ เข้าไปในกองทัพได้อย่างไร ?นายประสิทธิ์ สร้างตัวเองมาจากการเป็นนักธุรกิจ จ.กระบี่ และเห็นช่องทางในการนำเสนอตัวเอง จึงนำตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ของคนมีตำแหน่ง หนึ่งในคือนายทหารของกองทัพ จะพบว่านายประสิทธิ์ไปร่วมงานของกองทัพหลายครั้ง และถ่ายภาพขณะลงพื้นที่เสมอรวมทั้งไปร่วมงานขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น การถ่ายภาพร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ จ.เชียงใหม่ หรือการนำคณะเข้าพบบุคคลในคณะรัฐมนตรี เช่น พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นต้นรวมทั้งภาพที่มีการพูดถึงมาก ก็คือ การไปร่วมงานวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เมื่อ 10พ.ย.2563 โดยภายในภาพปรากฏถ่ายภาพและเดินร่วมคณะ พล.อ.ณรงค์พันธุ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.ซึ่งภาพเหล่านี้ถูกนำมาสร้างภาพพจน์ความเชื่อถือให้ประสิทธิ์ ทำให้เหยื่อจำนวนมากตกหลุมพราง นี้แต่ก่อนหน้าจะถูกกระชากหน้ากาก กองทัพบกไม่ค่อยให้ความไว้วางใจนายประสิทธิ์แล้ว โดยผบ. ทบ. พลเอก ณรงค์พันธุ์เริ่มเห็นพิรุธ และสงสัยในตัวตนที่แท้จริง ของประสิทธิ์ เจียวก๊ก เป็นพวกนักหลอกลวงหรือคนดีอย่างที่เอ่ยอ้างกันแน่ จึงมีคำสั่งภายในไม่ให้ประสิทธิ์เข้ามาใกล้ และไม่ให้ถ่ายรูปด้วยอีกเรื่องที่สำคัญ คือ นายประสิทธิ์ เคยอ้างว่าได้ร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ โดยล่าสุด พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ อดีตหัวหน้าสำนักงานพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ออกมาชี้แจงว่า นายประสิทธิ์ ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการของ พล.อ.เปรม และไม่อนุญาตให้เข้าพบ พล.อ.เปรม เป็นการส่วนตัวเนื่องจาก หลังจากการตรวจสอบข้อมูลไปที่ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รายหนึ่ง ได้รับข้อมูลว่านายประสิทธิ์เป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ และไม่น่าไว้วางใจ แต่ไม่แน่ใจว่า นายประสิทธิ์ ได้เข้ามาอวยพรในวาระต่างๆ หรือไม่อย่างไรปัจจัยและโอกาสที่ทำให้ นายประสิทธิ์ สร้างคอนเนคชั่นได้รวดเร็ว และมีจังหวะก้าวไปได้ราบรื่น มีการมองว่าคือการไปร่วมหลักสูตรจิตอาสา รุ่นที่ 3 เมื่อปี2562 อีกทั้งได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังกล่าวด้วยกล่าวได้ว่า นายประสิทธิ์ มีความเป็นนักพูดที่เก่งและรู้จักการเข้าหาคน ทำให้ภาพลักษณ์ที่ออกมาน่าเชื่อถือ รวมทั้งรู้จักการนำเสนอตัวเองที่เป็นระบบ ช่วยเหลือคน จนสถาปนาตัวเองเป็น “แจ็คหม่า 2 เมืองไทย”การรวบแก๊งนายประสิทธิ์ครั้งนี้ ต้องจับตาดูต่อไปว่าจะมีการสาวตัวถึงใครอีกหรือไม่ ? ในขบวนการต้มตุ๋นประชาชน งานนี้คงมีบิ๊กหลายคนหนาวๆร้อนๆกันเป็นแถบๆ