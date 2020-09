Review : “สปีด-ดี” รับพัสดุที่เซเว่นอีเลฟเว่น สะดวกกว่าจริงหรือ?

หลายคนที่ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นประจำ จะได้พบเห็นบริการส่งพัสดุที่เรียกว่าซึ่งให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยนำร่อง 3,000 สาขาในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการปัจจุบัน สปีด-ดี มีให้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ รับพัสดุได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน รวมทั้งสำหรับคนที่ไม่สะดวกรับพัสดุที่บ้าน ยังสามารถเลือกรับพัสดุได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นกว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศแม้จะเปิดให้บริการมานานเกือบ 2 ปี แต่ก็มีลูกค้ามาใช้บริการไม่แพร่หลายมากนัก เมื่อเทียบกับขนส่งเจ้าอื่น จึงได้เห็นโปรโมชันส่งพัสดุฟรีอยู่บ่อยครั้ง ทั้งจากท้ายใบเสร็จร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือคูปองไลน์ ขึ้นอยู่กับโปรโมชันในช่วงเวลานั้นๆโดยปกติแล้ว ผู้เขียนซื้อของที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มักจะได้บาร์โค้ดแต่ทำได้แค่ทิ้งใบเสร็จนั้นไป วันหนึ่งเกิดนึกอยากรู้ว่า ถ้าจะใช้สิทธิส่งฟรีสักครั้ง บริการที่ได้รับจะเป็นอย่างไร?เราจึงตัดสินใจดีลกับเพื่อนรอรับพัสดุที่ปลายทาง ทีแรกคิดจะส่งขนมไปให้กิน ปรากฎว่าในข้อกำหนดหนึ่งในนั้นคือสุดท้ายจึงตัดสินใจซื้อเสื้อยืดไปให้เพื่อนแทนข้อจำกัดในการส่งพัสดุกับสปีด-ดีก็คือ สิ่งของต้องห้ามในการส่งพัสดุ เยอะกว่าขนส่งเจ้าอื่น นอกจากสัตว์มีชีวิต สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟทุกชนิดแล้ว ยังรวมไปถึงอาหารสด ขนม ผักและผลไม้ ต้นไม้และพืชทุกชนิดอย่างต่อมาก็คือ เมื่อต้องการส่งไปยังปลายทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ต้องมีรหัสสาขา และชื่อสาขา ซึ่งต้องถามผู้รับก่อนว่าสะดวกรับสินค้าที่ไหน นับว่าโชคดีที่เพื่อนทำงานในออฟฟิศ ที่มีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ใกล้ที่ทำงานพอดีวิธีค้นหารหัสสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีหลายวิธี ง่ายที่สุดก็คือ ให้เพื่อนค้นใบเสร็จรับเงินที่ซื้อของ ด้านบนสุดจะระบุชื่อสาขา และรหัสสาขา แต่ถ้าหาไม่ได้ ยังสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ 7eleven.co.th/find-store และแอปพลิเคชัน 7-Elevenวิธีการก็คือ ซื้อกล่องกับพนักงานก่อน มีให้เลือก 3 ขนาด คือ กล่องไซส์ S (น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม) ราคา 15 บาท, ไซส์ M (น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม) ราคา 17 บาท และไซส์ L (น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม) ราคา 30 บาทนอกจากนี้ ยังมีซองกันกระแทกจำหน่าย ขนาด A4 (น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม) ราคา 12 บาท และขนาด A3 (น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม) ราคา 15 บาท อีกด้วย ซึ่งค่ากล่องหรือซองกันกระแทกนั้น ไม่รวมค่าบริการ ต้องจ่ายต่างหากส่วนค่าบริการส่งพัสดุ ปลายทางที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น พบว่า กล่องไซส์ S ขนาดไม่เกิน 26 เซนติเมตร หรือ ซองกันกระแทกขนาด A4 ค่าบริการ 15 บาท (จากปกติ 20 บาท)กล่องไซส์ M หรือ ซองกันกระแทกขนาด A3 ขนาดไม่เกิน 42 เซนติเมตร ค่าบริการ 30 บาท (จากปกติ 40 บาท) และกล่องไซส์ L ขนาดไม่เกิน 50 เซนติเมตร ค่าบริการ 40 บาท (จากปกติ 50 บาท)ในวันนั้นผู้เขียนไม่ได้เตรียมกล่องพัสดุมาเอง เลยตัดสินใจซื้อกล่องที่ร้าน พบว่ากล่องไซส์ S มีขนาดเล็กมาก เพียงแค่ 14 x 20 x 6 เซนติเมตร แต่สิ่งของที่ส่งเป็นเสื้อยืด เพราะฉะนั้นจึงพับเข้าไปได้ จากนั้นจึงติดเทปกาวทั้งสองด้านความยุ่งยากก็คือ ถ้าเลือกส่งพัสดุตอนค่ำ ซึ่งมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เห็นคนอื่นต่อคิวยาวเราจะรู้สึกอึดอัดหรือกดดัน ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกส่งในช่วงที่ลูกค้าไม่เยอะ หรือซื้อกล่องกลับไปแพ็คแล้วจ่าหน้ากล่องที่บ้านจะดีกว่าเมื่อแพ็คพัสดุ เขียนรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้นำกล่องพัสดุมายื่นกับพนักงาน จากนั้นพนักงานจะให้เสียบบัตรประชาชนตัวจริงที่เครื่อง EDC ระบบจะอ่านข้อมูลบนบัตร เสร็จแล้วดึงบัตรออกมาเก็บจากนั้น กดเบอร์มือถือของเราเอง พนักงานร้านจะถามว่าให้บอกไปว่าก่อนที่จะกดเบอร์มือถือผู้รับ และกดรหัสร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 5 หลัก เสร็จแล้วอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง กดปุ่มสีเขียวพนักงานจะอ่านทวนชื่อผู้ส่ง เบอร์มือถือผู้ส่ง ชื่อผู้รับ เบอร์มือถือผู้รับ รหัสสาขา ชื่อสาขา หากถูกต้องแล้วกดยืนยัน มาถึงช่วงจ่ายค่าบริการ ถ้ามีใบเสร็จที่มีบาร์โค้ดให้ยื่นแก่พนักงาน แล้วรับใบเสร็จ เป็นอันเสร็จสิ้นในใบเสร็จรับเงินจะระบุเลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ส่ง เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้รับ ส่งปลายทางร้าน 7-Eleven รหัสร้าน ชื่อสาขา และเลขที่พัสดุ 13 หลักจากการทดลองส่งจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จ.สมุทรสาคร ถึงร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในกรุงเทพมหานคร พบว่าเราส่งค่ำวันจันทร์ วันอังคารตอนบ่ายสปีด-ดีไปรับพัสดุที่ร้าน จากนั้นช่วงเย็นนำพัสดุไปยังศูนย์คัดแยกสมุทรสาครวันพุธ พนักงานส่งพัสดุไปยังปลายทาง ถึงร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในกรุงเทพฯ เย็นวันพุธ ก่อนจะมี SMS แจ้งไปยังผู้รับระบุว่าโดยให้เวลารับพัสดุ 3 วันเมื่อผู้รับมาถึงที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาที่ระบุ ให้แจ้งชื่อแก่พนักงาน พนักงานจะหาพัสดุ ก่อนยิงบาร์โค้ดเพื่อจ่ายพัสดุ จากนั้นให้กดรหัส OTP ที่เครื่อง EDC จำนวน 5 หลัก พนักงานจะมอบพัสดุพร้อมใบเสร็จเป็นหลักฐานช่วงนั้นมีโปรโมชันในช่วงแนะนำ ผู้รับพัสดุที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จะได้รับน้ำดื่ม 7-Select จำนวน 1 ขวด มูลค่า 6 บาทฟรี โดยพนักงานจะหยิบน้ำดื่ม แล้วยิงบาร์โค้ดท้ายใบเสร็จเพื่อแลกน้ำดื่มฟรี เป็นอันเสร็จสิ้นบางคนพักอยู่ที่บ้านหรือหอพัก แต่ต้องออกไปทำงานข้างนอก ที่บ้านหรือที่ห้องไม่มีใครอยู่ หากจะรับที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านก็มีเวลาเปิด-ปิดทำการ แต่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเปิดตลอดคืน จึงสะดวกที่จะออกไปรับพัสดุในช่วงหลังเลิกงานได้อย่างต่อมาก็คือ เวลาส่งของไม่จำเป็นต้องกรอกที่อยู่ถึงผู้รับให้ยืดยาว หรือหากเป็นกรณีที่ผู้รับไม่สะดวกที่จะให้ที่อยู่ ก็สามารถแจ้งให้ไปรับพัสดุได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามที่ผู้รับสะดวกก็ได้เช่นกันนอกจากนี้ กรณีที่เบอร์มือถือผู้ส่งเป็นสมาชิกออลล์ เมมเบอร์ ALL MEMBER ยังสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ทางแอปพลิเคชัน 7-Eleven โดยไม่ต้องกรอกเลขที่พัสดุให้ยุ่งยากอีกด้วยแต่ข้อจำกัดของสปีด-ดีก็คือ ปัจจุบันมีข้อจำกัดในการส่ง โดยเฉพาะอาหารไม่สามารถส่งได้เลย เพราะระบุเป็นสิ่งของต้องห้าม ส่งได้แค่สิ่งของประเภทเสื้อผ้า หนังสือ ข้าวของเครื่องใช้เท่านั้น คนที่จะส่งขนมต้องไปใช้บริการขนส่งพัสดุเจ้าอื่นอีกทั้งด้วยลักษณะของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ยังไม่เหมาะกับการส่งพัสดุนับสิบกล่อง เนื่องจากต้องทำรายการผ่านเครื่อง EDC เพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งใช้ระยะเวลานานกว่าเจ้าอื่น จึงเหมาะสำหรับส่งพัสดุเพียงน้อยชิ้นตามที่ต้องการจะดีกว่าถึงกระนั้น บริการรับ-ส่งพัสดุสปีด-ดี ถือเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง สำหรับไลฟ์สไตล์คนเมืองที่มีชีวิตแบบไม่หยุดนิ่ง และมีเวลาที่จำกัด ได้มีทางเลือกในการรับพัสดุโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการนัดหมายและรอคอยพัสดุอีกต่อไปส่วนในอนาคตจะพัฒนาบริการเสริมอื่นๆ ทัดเทียมกับขนส่งเจ้าอื่น เช่น ระบบจ่าหน้าถึงผู้รับ หรือบริการส่งด่วนภายในวันเดียว หรือวันถัดไป (Same day / Next day Delivery) จะมีบริการแบบนั้นหรือไม่คงต้องมาลุ้นกัน