“เวียดนาม” เบียด “ไทย” ตกแท่น “แหล่งท่องเที่ยวเบอร์หนึ่ง” ของนทท.จีน เหตุเพราะ “ไทยไม่ความปลอดภัย” ยังหลอนไม่เลิก

กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลไปเวียดนามจนอัตราดีดขึ้นไปที่ 41 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจำนวน 5.3 ล้านคน แซงหน้าไทยที่เคยเป็นเป้าหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของคนจีน ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยถึง 4.5 ล้าน แต่ทว่าไม่กี่ปีมานี้ชาวจีนมาเที่ยวไทยบางตาลงถนัดเพราะความวิตกเรื่องความเสี่ยงภัยจากแก๊งสแกมเมอร์
สื่อจีน เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่โพสต์ อ้างอิงข้อมูลสถิติของ National Statistics Office ระบุว่า ในปีที่แล้ว(2025) มีนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆเดินทางมายังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 21.2 ล้านคน คิดเป็นอัตราเพิ่ม 20 เปอร์เซ็นต์ ทุบสถิติตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วงพีค 18 ล้านคนที่มาเที่ยวภูมิภาคนี้ในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่โควิดปี 2019
ในปีที่แล้ว การท่องเที่ยวเวียดนามปังสุดโดยสามารถชิงเค้กก้อนโตในตลาดท่องเที่ยวมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯของย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการดูดนักท่องเที่ยวจีนไปจากไทย
คนจีนกลายเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดของเวียดนามด้วยอัตราที่ดีดขึ้นไปที่ 41.3 เปอร์เซ็นต์ปีต่อปี หรือคิดเป็นจำนวน 5.3 คน ลบล้างสถิติฯ 4.5 ล้านคนของไทย
ในรายงานฯระบุถึงเหตุที่นักท่องเที่ยวจีนหนีไทย เพราะวิตกความปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงที่มีข่าวลักพาตัวนักแสดงชาวจีนและการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
ขณะเดียวกันเวียดนามเองก็ออกนโยบายดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวใหญ่โต เช่น มาตรการฟรีวีซ่า 45 วัน สำหรับพลเมืองจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว นโยบายฯของเวียดนามออกดอกออกผลดกดื่นดีมาก สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศในยุโรป อย่างเช่น โปแลนด์ (เพิ่ม 43 เปอร์เซ็นต์) และสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี โดยนักท่องเที่ยวจากสามประเทศนี้เดินทางมาเวียดนามเพิ่ม 1 ใน 5, รวมถึงนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย ที่พุ่งกระฉูดถึง 197 เปอร์เซ็นต์
ขณะนี้ เวียดนามได้ปักหมุดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื้อหอมที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก ในปีที่แล้วภาคการท่องเที่ยวเวียดนามโกยรายได้เข้าประเทศ ถึง 38,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ด้านการท่องเที่ยวเวียดนามแถลงว่า สำหรับปีนี้ เวียดนามยังตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้ถึง 25 ล้านคน และรายได้ทะลุ 1.1 พันล้านล้าน (quadrillion) ดอง