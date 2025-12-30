ครึกครื้นกันใหญ่! กัมพูชาคาดหวังนักท่องเที่ยวอินเดียพุ่ง หลังมีประเด็นกับไทยเกี่ยวกับรูปปั้นฮินดู

กัมพูชาคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวขาเข้าจากอินเดียจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ตามหลังมีการเปิดเที่ยวบินตรงไปยังเสียมราฐ และความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆที่มีต่อแหล่งมรดกฮินดูของประเทศ จากคำกล่าวของพวกผู้นำด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่น ความคาดหวังนี้มีขึ้นท่ามกลางประเด็นร้อนระหว่างอินเดียและไทย กรณีทหารไทยรื้อรูปปั้นฮินดู
สมาคมไกด์นำเที่ยวนครวัด รายงานพบเห็นสัญญาณแนวโน้มการเติบโตตั้งแต่แรก หลังสายการบินอินดิโก แอร์ไลน์ส เริ่มต้นเปิดเที่ยวบินตรงจากเมืองโกลกาตาไปยังเสียมราฐ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดย Khiev Thy ประธานสมาคมบอกว่าปัจจุบัน ในช่วง 1 สัปดาห์ จะมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียราว 300 คน ที่เดินทางเยือนเยือนเสียมราฐ และคาดหมายว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่กัมพูชากลายมาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางกว่าเดิมในหมู่นักเดินทางชาวอินเดีย
"ในอนาคต เราเชื่อว่านักท่องเที่ยวอินเดียจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะว่าพวกเขาเริ่มคุ้นเคยกับกัมพูชามากขึ้น" เขากล่าว "ตามหลังเหตุการณ์ทำลายรูปปั้นพระวิษณุ ภายในดินแดนกัมพูชา(ความจริงอยู่ในดินแดนไทย) โดยทหารไทยเมื่อเร็วๆนี้ ก่อฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนักหน่วงจากประชาชนในอินเดีย และนี่ก็กำลังดึงดูดชาวอินเดียมาเยือนกัมพูชามากกว่าเดิมเช่นกัน"
อินเดีย กลายมาเป็นหนึ่งในตลาดการท่องเที่ยวที่เติบโตรวดเร็วที่สุดของกัมพูชา ในปี 2024 มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมาเยือนกัมพูชามากกว่า 75,000 คน โดยมีแหล่งมรดกโลกนครวัด ที่ได้รับการรับรองจากยูเนสดก , วัดพุทธฮินดูทั้งหลาย และภาคบริการ ที่กำลังขยายตัวเรื่อยๆ เป็นจุดดึงดูดความสนใจ
โดยรวมแล้ว ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2025 กัมพูชาต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5.17 ล้านคน อ้างอิงข้อมูลจากทางการกัมพูชา ลดลง 13.8% เมื่อเทียบกับช่วเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุด ด้วยจำนวน 1.11 ล้านคน ตามมาด้วยจีน 1.1 ล้านคน ส่วนผู้มาเยือนจากไทย ลดลงอย่างมากเหลือราวๆ 1 ล้านคน
(ที่มา:KPT English)