กลาโหมกัมพูชาโร่ฟ้องบอกไทยยังโจมตีทางอากาศหลังประชุมอาเซียน

เอเอฟพี - กัมพูชากล่าวว่าไทยได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศในดินแดนของตนในวันจันทร์ (22) หลังจากทางการไทยได้ประกาศว่าทั้งสองประเทศตกลงที่จะเจรจาในสัปดาห์นี้เพื่อยุติการปะทะบริเวณชายแดน
กระทรวงกลาโหมของกัมพูชากล่าวว่ากองทัพไทยได้ส่งเครื่องบินขับไล่ไปทิ้งระเบิดในพื้นที่จ.เสียมราฐ และจ.พระวิหาร ตั้งแต่เวลา 16.18 น. เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการเจรจาวิกฤตในภูมิภาคจัดขึ้นในมาเลเซีย
“เมื่อเวลา 16.18 น. กองทัพไทยได้ส่งเครื่องบิน F-16 ไปทิ้งระเบิดลึกเข้าไปในดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาในพื้นที่โอคอนเติง ต.สเรยนูย อ.วาริน จ.เสียมราฐ” กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุในคำแถลง
จ.เสียมราฐ เป็นที่ตั้งของกลุ่มปราสาทเมืองพระนครที่มีชื่อเสียง และได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก และสถานที่สำคัญที่สุดอย่างนครวัด ที่อยู่ห่างจากสเรยนูย เพียง 1 ชั่วโมงด้วยรถยนต์
การสู้รบปะทุขึ้นอีกครั้งในเดือนนี้ ที่ทำลายข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้า และได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 23 คนในไทยและ 20 คนในกัมพูชา และทำให้ประชาชนกว่า 900,000 คน ต้องพลัดถิ่นฐานทั้งสองฝ่าย เจ้าหน้าที่ระบุ
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทย ประกาศแผนการเจรจาทวิภาคีหลังจากการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์กับรัฐมนตรีต่างประเทศจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่กัมพูชาเป็นสมาชิกอยู่ด้วย
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการเจรจาหารือจะจัดขึ้นในวันพุธ (24) ที่จ.จันทบุรี ภายใต้กรอบของคณะกรรมการชายแดนทวิภาคีที่มีอยู่
กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชากล่าวถึงการเตรียมการสำหรับการประชุมว่ายินดีกับความพยายามในระดับภูมิภาคในการยุติการสู้รบดังกล่าว.