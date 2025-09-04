รัฐบาลเผยไทยโกยรายได้เพิ่มกว่า 1.5 แสนล. พณ.โชว์ผลสำเร็จดันส่งออกปีงบ 68 เกินเป้าหมาย

รองโฆษกรัฐบาล เผย ไทยโกยรายได้เพิ่มกว่า 1.5 แสนล้าน พาณิชย์โชว์ผลสำเร็จดันส่งออกปีงบ 68 เกินเป้าหมาย ชูเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาค
วันนี้ (4ก.ย.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ แล้วกว่า 510 โครงการ จาก700 กิจกรรม ซึ่งสร้างมูลค่าการค้าได้แล้ว 156,522 ล้านบาท ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับปี 2568 ที่คาดว่าจะสร้างมูลค่าได้ 92,363 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการ 226,790 รายได้รับประโยชน์ คาดว่าช่วงที่เหลือของปีจะสร้างมูลค่าเพิ่มอีกกว่า 10,000 ล้านบาท
หนึ่งในผลงานสำคัญ ได้แก่ การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ 6 งาน มูลค่ากว่า 110,300 ล้านบาท โดยเฉพาะ THAIFEX–ANUGA ASIA 2025 ที่สร้างมูลค่าซื้อขาย เฉพาะผู้ประกอบการไทยสูงถึง 99,099 ล้านบาท และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 142,370 คน ขณะที่งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 72 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 2,600 คูหา คาดว่าจะสร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท
โดยอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ DITP จะได้จัดโครงการ Special Task Force (STF) เพื่อหาตลาดใหม่ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ลาตินอเมริกา แอฟริกา เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง คาดสร้างมูลค่าการค้า 1,600 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังได้จัดโครงการใหม่เพื่อรับมือกับความท้าทายและผลกระทบจากนโยบายการค้าสหรัฐฯ เช่น USA–Thailand Online Business Matching ที่สร้างมูลค่า 190 ล้านบาท และ Thailand–Global Connect สร้างมูลค่ากว่า 518.88 ล้านบาท
นอกจากนี้ DITP ยังเดินหน้าขับเคลื่อน Soft Power ใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ เกม หนังสือ และการออกแบบ รวมถึงดำเนินกิจกรรมด้าน Soft Power อื่นๆ อาทิ ภาพยนตร์ ซีรีส์ wellness และ Animation เป็นต้น สามารถสร้างมูลค่าการค้าแล้วกว่า 12,328 ล้านบาท และผู้ประกอบการกว่า 2,410 รายได้รับประโยชน์
สำหรับปีงบประมาณ 2569 DITP ตั้งเป้าสร้างรายได้ 141,881 ล้านบาท ใน 570 โครงการ เพื่อช่วยผู้ประกอบการกว่า 294,475 ราย ผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ 1. เร่งบุกตลาดใหม่ทั่วโลก 2. เสริมศักยภาพ SMEs ให้ทันสมัยในยุคดิจิทัล และ 3. ปฏิรูประบบบริการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
“รัฐบาลมุ่งผลักดันการส่งออกและ Soft Power ของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ สร้างงาน และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย พร้อมยืนยันบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชน” นางสาวศศิกานต์ กล่าว