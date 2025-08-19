“สงคราม” ชี้ “ภูมิธรรม” เดินหน้าปราบยาเสพติดทุกพื้นที่ เร่งผลักดันสินค้าไทยโกยเงินต่างชาติ ครึ่งปีแรกโกยแล้ว 7.23 ล้านล้าน

“สงคราม” ชี้ “ภูมิธรรม” เดินหน้าปราบยาเสพติดทุกพื้นที่ เผย เร่งผลักดันสินค้าไทยโกยเงินต่างชาติ หลังพบครึ่งปีแรก 68 โกยรายได้กว่า 7.23 ล้านล้านบาท
นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ที่ปรึกษานางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,780,600 ล้านล้านบาท ผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้ว รัฐบาลพร้อมเดินหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกัน เร่งในการสร้างแรงจูงใจและเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนจากนักลงทุนและกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ ทั้งยุโรป จีน อเมริกา และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมีแผนงานที่จะเข้ามาลงทุนโดยใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นไทยจำเป็นต้องมีการเตรีมความพร้อมทั้งบุคลากร แรงานฝีมือ เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้น
นายสงคราม กล่าวด้วยว่า รัฐบาลจะเดินหน้าตามนโยบายที่ประกาศไว้ เร่งผลักดันสินค้าเกษตรของไทยในตลาดโลก ทั้งข้าว ยาง มันสำปะหลัง เพราะที่ผ่านมาได้รับการยอมรับจากตลาดในต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ รายงานการส่งออกของไทย พบว่า มีการขยายตัว 18.4% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 นับเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 38 เดือน สูงสุดในประวัติศาสตร์ จากสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรโดยตลาดส่งออกสำคัญที่เติบโตดี สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศรวมกว่า 215,798.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 7.23 ล้านล้านบาท และคาดว่าหากแนวโน้มยังคงอยู่ในทิศทางบวก จะเป็นปีทองของการส่งออกไทยอย่างแท้จริง
“นอกจากนี้ จะเน้นการกวาดบ้านตัวเองให้มากขึ้น โดยภายหลังจากที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายชัดเจนในการแก้ปัญหายาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยจะใช้แนวทางในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ทั้งรัฐ ข้าราชการและประชาชน พร้อมยืนยันจะทำงานอย่างเต็มที่ ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น อยากให้ทุกคนเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้กลไกของรัฐทั้งหมดต้องกลับมาทำหน้าที่ของตนเอง เสนอให้มีการ Re X-ray ไปถึงระดับหมู่บ้าน เจอที่ไหนจับที่นั่น รัฐบาลต้องจัดการอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ต้องไม่เกรงกลัวผู้มีอิทธิพล หากพบว่าผิดกฎหมายก็ต้องจับ นอกจากนี้ พลังมวลชน จะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยด้านการข่าว ประสานงานมาถึงหน่วยงาน ก็จะทำให้สามารถปราบปรามยาเสพติดได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เน้นย้ำถึงสถาบันครอบครัว ที่จะต้องร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพลังให้สังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ” นายสงคราม กล่าว