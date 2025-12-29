คลิกคลิป : นักวิจัยจีนสร้างสถิติใหม่ในการทำความเร็วยานทดสอบระบบแม็กเลฟได้ถึง 700 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นักวิจัยจีนประสบความสำเร็จในการสร้างสถิติโลกครั้งใหม่ ด้วยการทำความเร็วยานทดสอบระดับ 1 ตัน ให้ทำความเร็วได้ถึง 700 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายในเวลาเพียง 2 วินาที บนรางรถไฟแม่เหล็กยกตัว (Maglev) ระยะทาง 400 เมตร ด้วยระบบขับเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบตัวนำยิ่งยวด
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการป้องกันประเทศแห่งชาติ (National University of Defense Technology) ระบุว่า ทีมงานใช้เวลาวิจัยและพัฒนานานกว่า 10 ปี จึงสามารถพัฒนาความเร็วบนแม็กเลฟด้วยความเร็วสูงสุดได้อย่างปลอดภัย
ความก้าวหน้าดังกล่าวแสดงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแกนหลักหลายด้าน เช่น การขับเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง ระบบนำทางและการยกตัวด้วยไฟฟ้า และเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานกำลังสูงแบบฉับพลัน เป็นต้น
ความสำเร็จนี้ตอกย้ำบทบาทของจีนในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาระบบแม็กเลฟความเร็วสูง และการพัฒนาการขนส่งแม็กเลฟในท่อสุญญากาศ (Vacuum Tube Maglev Transportation) เทคโนโลยีนี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และระบบรางของจีนในอนาคต
ศาสตราจารย์ Li Jie มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการป้องกันประเทศแห่งชาติ กล่าวว่า ความสำเร็จนี้จะช่วยพัฒนาการขนส่งแม็กเลฟความเร็วสูงของจีน ในระยะต่อไป ทีมวิจัยจะมุ่งเน้นไปการวิจัยระบบแม็กเลฟในท่อความเร็วสูง การทดสอบอุปกรณ์การบินและอวกาศ ระบบปล่อยด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
ที่มา : China Media Group