"มาโฮมส์" เจ็บหนักสุดของอาชีพ เตรียมผ่าเอ็นไขว้เข่าฉีก

แพทริค มาโฮมล์ ควอเตอร์แบ็ก แคนซัส ซิตี ชีฟส์ เอ็นไขว้เข่าซ้ายฉีกช่วงท้ายเกมแพ้ แอลเอ ชาร์เจอร์ส 13-16 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม หมดสิทธิ์ลงเล่นกระทั่งจบฤดูกาล 2025
มาโฮมส์ รับการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) หลังจบเกมเพื่อยืนยันการบาดเจ็บ และลงความเห็นร่วมกับ ชีฟส์ ว่าเลือกรักษาด้วยวิธีผ่าตัด
มาโฮมส์ ได้รับบาดเจ็บขณะเหลือเวลาน้อยกว่า 2 นาที จังหวะวิ่งออกจากพ็อคเก็ต ม้วนหนีมาด้านขวาแล้วถูกไล่ล่าโดย มา'ชอว์น แฮนด์ ดีเฟนซีฟ เอนด์ ทันทีที่เท้าซ้ายปักลงพื้น แล้วขว้างบอลทิ้ง หัวเข่าซ้ายโก่งเล็กน้อย ก่อนทิ้งตัวลงกุมหัวเข่า
หลังจบเกมบรรยากาศภายในห้องแต่งตัว "เคซี" เศร้าหมอง โดยผู้เล่นตัวเก๋าหลายคนตระหนักว่า ผู้นำทีมบาดเจ็บรุนแรงสุดตลอดอาชีพ 9 ปี
คาดว่า มาโฮมส์ วัย 30 ปี จะรับการผ่าตัดเร็วๆ นี้ โดยพลาดโปรแกรมออฟซีซันของทีม และยังไม่ทราบว่าจะฟิตทันฤดูกาล 2026 หรือไม่ ขณะที่ "หัวหน้าเผ่า" สถิติชนะ 4 แพ้ 10 หมดสิทธิ์เข้่าเพลย์ออฟเรียบร้อยแล้ว