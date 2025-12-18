ชายสวม "เครื่องราง" ที่ได้มาจากเพื่อนรักติดตัว ถึงสนามบินสัญญาณเตือนร้องลั่น ก่อนพบความจริงสุดช็อก...!

กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์! หลังชายคนหนึ่งได้สวมสร้อยคอ ซึ่งเป็นเครื่องรางที่ได้รับมาจากเพื่อนสนิท ทว่าพอมาถึงสนามบินเครื่องตรวจจับกัมมันตภาพรังสีที่ช่องผู้โดยสารขาเข้ากลับร้องลั่น เจ้าหน้าที่จึงเข้ามาตรวจสอบ ก่อนพบกับความจริงอันน่าตกใจ
ตามรายงาน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติโจวสุ่ยจื่อ ในเมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง
โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้าเหลียนได้ทำการยึดเครื่องรางดังกล่าว หลังพบว่ามีปริมาณรังสีสูงถึง 168.6 ไมโครซีเวิร์ต่อชั่วโมง (μSv/h) ซึ่งสูงกว่าค่าปกติถึง 1,686 เท่า
จากการตรวจสอบเพิ่มเติม ยืนยันว่าสารกัมมันตรังสีดังกล่าว คือ "ทอเรียม-232" ซึ่งเป็นสารที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC) จัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 กล่าวคือเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
มีรายงานว่าวัตถุที่มีกัมมันตรังสีเกินมาตรฐานความปลอดภัยจะถูกยึดและส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรืออาจส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง
ทั้งนี้ ศุลกากรต้าเหลียนยังเตือนเหล่านักเดินทางให้หมั่นตรวจสอบส่วนประกอบของสินค้าที่ซื้อมาจากต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งในด้านการเงินและสุขภาพ
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "เพื่อนคนนี้คบไม่ได้แล้ว" "มิตรภาพแบบใด?" "เลิกคบเถอะ" และ "คุณพระ! ตั้งใจจะฆ่ากันเหรอ?"
