แพนด้ายักษ์แฝดในญี่ปุ่น กลับจีนก่อนกำหนด ยุ่นแย่งจองตั๋วเข้าสวนสัตว์อุเอโนะล้นหลามจนระบบล่ม

กลุ่มสื่อจีนรายงาน แพนด้ายักษ์สองตัวสุดท้ายที่อยู่ในญี่ปุ่น จะถูกส่งตัวกลับจีนในปลายเดือนหน้า โดยเป็นการส่งตัวกลับก่อนกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญายืมแพนด้ายักษ์ หลังจากนั้นญี่ปุ่นอาจจะไม่มีแพนด้ายักษ์อีกแล้ว โดยถือเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปีที่ญี่ปุ่นจะไม่มีแพนด้ายักษ์ให้ประชาชนได้ชื่นชม
สำนักข่าวเกียวโดระบุว่า ทางการโตเกียวประกาศเมื่อวานนี้(15 ธ.ค.) ว่า แพนด้ายักษ์ฝาแฝดที่สวนสัตว์อุเอโนะในโตเกียว คือ “เสียวเสี่ยว” กับ “เหลยเหล่ย” จะถูกส่งกลับประเทศจีนในปลายเดือนม.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นการส่งตัวกลับเร็วกว่ากำหนดหนึ่งเดือน โดยในสัญญายืมแพนด้ายักษ์คู่นี้จะหมดอายุในวันที่ 20 ก.พ. 2026
ทางการโตเกียวประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า ประชาชนสามารถมาชมต้าวแพนด้ายักษ์แฝดที่สวนสัตว์อุเอโนะได้ถึงวันที่ 25 ม.ค. 2026
แพนด้ายักษ์ฝาแฝด เป็นดาวเด่นของสวนสัตว์อุเอโนะที่ช่วยดูดดึงคนมาชมสวนสัตว์ มีการประมาณการณ์ว่า “เสียวเสี่ยว” กับ “เหลยเหล่ย” ช่วยสร้างผลกำไรทางเศรษฐกิจปีละ 30,000 ล้านเยน (ประมาณ 1,500 ล้านหยวน หรือ กว่า 6,710 ล้านบาท)
หลังจากโตเกียวประกาศว่า แพนด้ายักษ์แฝดจะกลับจีนเดือนหน้า ชาวญี่ปุ่นต่างแย่งจองตั๋วล่วงหน้าสำหรับเข้าชมสวนสัตว์อุเอโนะกันถล่มทลาย จนในบ่ายวันนี้(16 ธ.ค.) โควตาซื้อตั๋วล่วงหน้าเข้าชมสวนสัตว์อุเอโนะ 4,800 โควตา หมดเกลี้ยง
จีนและญี่ปุ่นได้ปรับความสัมพันธ์ปกติกันในปี 1972 พร้อมกันนี้ทางจีนได้ส่งแพนด้ายักษ์คือ คังคัง และ หลันหลัน มาเป็นที่ระลึกการปรับสัมพันธ์การทูตระหว่างสองประเทศ นับจากนั้นมา แพนด้ายักษ์ กลายเป็นสัญลักษณ์มิตรไมตรีระหว่างจีนและญี่ปุ่น
ต่อมาในปี 2024 แพนด้ายักษ์ที่สวนสัตว์อุเอโนะ คือ ลี่ลี่ เจินเจิน กลับจีน
ในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา แพนด้ายักษ์สี่ตัวที่มาอยู่ญี่ปุ่นภายใต้สัญญายืมของ Adventure World ในชิราฮามะ, จังหวัดวากายะมะ ถูกส่งกลับจีน เนื่องจากสัญญาฯหมดอายุเช่นกัน
ดังนั้นขณะนี้ ในญี่ปุ่นจึงเหลือเพียงแพนด้ายักษ์สองตัวคือ “เสียวเสี่ยว” กับ “เหลยเหล่ย” ซึ่งเป็นลูกฝาแฝดของลี่ลี่ เจินเจิน ที่เกิดที่สวนสัตว์อุเอโนะ
ในบ่ายเมื่อวาน (15 ธ.ค.) กัว จยาคุน โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่า จีนและญี่ปุ่นยังคงความร่วมมืออนุรักษ์แพนด้ายักษ์กันอีกหรือไม่
โฆษกจีน ตอบว่า “สำหรับคำถามนี้ ขอแนะนำให้ไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
กลุ่มสื่อชี้ว่าการส่งตัวแพนด้ายักษ์สองตัวสุดท้ายในญี่ปุ่นกลับจีน แสดงว่า สัมพันธภาพระหว่างจีนและญี่ปุ่นตกต่ำถึงจุกเยือกแข็งแล้ว หลังจากที่สัมพันธ์สองประเทศบูดเน่ามาตั้งแต่เดือนพ.ย.ที่ผ่านมาจากกรณีนายกรัฐมนตรีหญิง ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวว่า ญี่ปุ่นจะช่วยไต้หวัน หากถูกจีนโจมตี