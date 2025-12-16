xs
แพนด้ายักษ์แฝดในญี่ปุ่น กลับจีนก่อนกำหนด ยุ่นแย่งจองตั๋วเข้าสวนสัตว์อุเอโนะล้นหลามจนระบบล่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


"เสียวเสี่ยว" (ซ้าย) และ "เหลยเหล่ย" แพนด้ายักษ์สองตัวสุดท้ายที่อยู่ในญี่ปุ่น จะถูกส่งตัวกลับจีนก่อนกำหนดในเดือน ม.ค. 2026 ก่อนสัญญายืมฯหมดอายุในเดือนก.พ. 2026
กลุ่มสื่อจีนรายงาน แพนด้ายักษ์สองตัวสุดท้ายที่อยู่ในญี่ปุ่น จะถูกส่งตัวกลับจีนในปลายเดือนหน้า โดยเป็นการส่งตัวกลับก่อนกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญายืมแพนด้ายักษ์ หลังจากนั้นญี่ปุ่นอาจจะไม่มีแพนด้ายักษ์อีกแล้ว โดยถือเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปีที่ญี่ปุ่นจะไม่มีแพนด้ายักษ์ให้ประชาชนได้ชื่นชม

สำนักข่าวเกียวโดระบุว่า ทางการโตเกียวประกาศเมื่อวานนี้(15 ธ.ค.) ว่า แพนด้ายักษ์ฝาแฝดที่สวนสัตว์อุเอโนะในโตเกียว คือ “เสียวเสี่ยว” กับ “เหลยเหล่ย” จะถูกส่งกลับประเทศจีนในปลายเดือนม.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นการส่งตัวกลับเร็วกว่ากำหนดหนึ่งเดือน โดยในสัญญายืมแพนด้ายักษ์คู่นี้จะหมดอายุในวันที่ 20 ก.พ. 2026

ทางการโตเกียวประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า ประชาชนสามารถมาชมต้าวแพนด้ายักษ์แฝดที่สวนสัตว์อุเอโนะได้ถึงวันที่ 25 ม.ค. 2026

เหลยเหล่ย (ตัวหน้า) และ เสียวเสี่ยว ในสวนสัตว์อุเอโนะ กรุงโตเกียว (แฟ้มภาพซินหัว เมื่อปี 2021 )
แพนด้ายักษ์ฝาแฝด เป็นดาวเด่นของสวนสัตว์อุเอโนะที่ช่วยดูดดึงคนมาชมสวนสัตว์ มีการประมาณการณ์ว่า “เสียวเสี่ยว” กับ “เหลยเหล่ย” ช่วยสร้างผลกำไรทางเศรษฐกิจปีละ 30,000 ล้านเยน (ประมาณ 1,500 ล้านหยวน หรือ กว่า 6,710 ล้านบาท)

หลังจากโตเกียวประกาศว่า แพนด้ายักษ์แฝดจะกลับจีนเดือนหน้า ชาวญี่ปุ่นต่างแย่งจองตั๋วล่วงหน้าสำหรับเข้าชมสวนสัตว์อุเอโนะกันถล่มทลาย จนในบ่ายวันนี้(16 ธ.ค.) โควตาซื้อตั๋วล่วงหน้าเข้าชมสวนสัตว์อุเอโนะ 4,800 โควตา หมดเกลี้ยง

จีนและญี่ปุ่นได้ปรับความสัมพันธ์ปกติกันในปี 1972 พร้อมกันนี้ทางจีนได้ส่งแพนด้ายักษ์คือ คังคัง และ หลันหลัน มาเป็นที่ระลึกการปรับสัมพันธ์การทูตระหว่างสองประเทศ นับจากนั้นมา แพนด้ายักษ์ กลายเป็นสัญลักษณ์มิตรไมตรีระหว่างจีนและญี่ปุ่น
ต่อมาในปี 2024 แพนด้ายักษ์ที่สวนสัตว์อุเอโนะ คือ ลี่ลี่ เจินเจิน กลับจีน

ในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา แพนด้ายักษ์สี่ตัวที่มาอยู่ญี่ปุ่นภายใต้สัญญายืมของ Adventure World ในชิราฮามะ, จังหวัดวากายะมะ ถูกส่งกลับจีน เนื่องจากสัญญาฯหมดอายุเช่นกัน

ดังนั้นขณะนี้ ในญี่ปุ่นจึงเหลือเพียงแพนด้ายักษ์สองตัวคือ “เสียวเสี่ยว” กับ “เหลยเหล่ย” ซึ่งเป็นลูกฝาแฝดของลี่ลี่ เจินเจิน ที่เกิดที่สวนสัตว์อุเอโนะ

ทางการญี่ปุ่นประกาศว่าโครงการยืมแพนด้ายักษ์ได้ยุติลงแล้ว, แถบไฮไลต์สีแดงเขียนว่า : นายกฯทาคาอิจิ ทำให้ชาวญี่ปุ่นต้องเป็นเครื่องสังเวย
ในบ่ายเมื่อวาน (15 ธ.ค.) กัว จยาคุน โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่า จีนและญี่ปุ่นยังคงความร่วมมืออนุรักษ์แพนด้ายักษ์กันอีกหรือไม่

โฆษกจีน ตอบว่า “สำหรับคำถามนี้ ขอแนะนำให้ไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

กลุ่มสื่อชี้ว่าการส่งตัวแพนด้ายักษ์สองตัวสุดท้ายในญี่ปุ่นกลับจีน แสดงว่า สัมพันธภาพระหว่างจีนและญี่ปุ่นตกต่ำถึงจุกเยือกแข็งแล้ว หลังจากที่สัมพันธ์สองประเทศบูดเน่ามาตั้งแต่เดือนพ.ย.ที่ผ่านมาจากกรณีนายกรัฐมนตรีหญิง ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวว่า ญี่ปุ่นจะช่วยไต้หวัน หากถูกจีนโจมตี

“เสียวเสี่ยว” (ซ้าย) และ “เหลยเหล่ย” แพนด้ายักษ์สองตัวสุดท้ายที่อยู่ในญี่ปุ่น จะถูกส่งตัวกลับจีนก่อนกำหนดในเดือน ม.ค. 2026 ก่อนสัญญายืมฯหมดอายุในเดือนก.พ. 2026
ทางการญี่ปุ่นประกาศว่าโครงการยืมแพนด้ายักษ์ได้ยุติลงแล้ว, แถบไฮไลต์สีแดงเขียนว่า : นายกฯทาคาอิจิ ทำให้ชาวญี่ปุ่นต้องเป็นเครื่องสังเวย
เหลยเหล่ย (ตัวหน้า) และ เสียวเสี่ยว ในสวนสัตว์อุเอโนะ กรุงโตเกียว (แฟ้มภาพซินหัว เมื่อปี 2021 )
