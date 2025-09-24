หญิงจีนมีน้ำใจ จอดรถลงไปช่วยพาชายชราข้ามถนน แต่กลับถูกตบจนแว่นกระเด็น!

กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกโซเชียล! หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของหญิงคนหนึ่ง ซึ่งตั้งใจที่จะช่วยพาชายชราข้ามถนน แต่ดันถูกตบเข้าที่ใบหน้าเป็นการตอบแทนเสียนี่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยคลิปวิดีโอเผยภาพชายชราคนดังกล่าวถือของพะรุงพะรัง เดินข้ามถนนในเมืองหลานโจว มณฑลกานซู่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขาไม่ได้ข้ามทางม้าลาย รถหลายคันจึงไม่ยอมหยุดให้ แถมยังขับเฉี่ยวไปมา ทำให้ต้องยืนค้างอยู่กลางถนน
ด้านหญิงคนนี้ที่ขับรถผ่านมาพอดี ก็มีน้ำใจคิดอยากจะช่วย เลยจอดรถทิ้งไว้ ก่อนที่จะเปิดประตูลงมาและเข้าไปช่วยพาชายชราข้ามถนน
เธอใช้แขนซ้ายประคองเขาไว้ และยกมือขวาขึ้นมาเพื่อขอให้รถหยุด ทว่ายังไม่ทันได้ขยับไปไหน ชายชรากลับหันมา พร้อมง้างมือขึ้นตบหน้าเธอ จนแว่นหลุดกระเด็นลงไปที่พื้น
หลังจากหยิบแว่นขึ้นมา เธอก็หันไปมองชายชราที่เดินจากไปด้วยความรู้สึกช็อก ก่อนที่จะรีบกลับไปที่รถของตัวเอง
ต่อมา เธอได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง หลังชายชราได้กล่าวขอโทษเธอ
หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัล โดยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น “พวกเราควรปลอบใจผู้หญิงคนนี้ ฉันรู้สึกว่าเธอคงจะเสียใจมาก ที่ถูกคนที่เธอตั้งใจช่วยเอาไว้ตบหน้า” “การกระทำของชายชราในครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที" และ “ชายชราควรถูกควบคุมตัวและจ่ายค่าชดเชยให้กับหญิงคนนี้”
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตบางส่วนก็คิดต่างออกไป เช่น “บางทีชายชราอาจคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ดี เพราะเธอเดินเข้ามาหาเขา โดยที่ไม่ได้บอกว่าจะมาช่วย”
ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เหล่าพลเมืองดีในจีนมักจะถูกมองในแง่ร้าย และนำไปสู่การทำร้ายร่างกาย หรือใส่ร้าย โดยในเดือนพ.ค.ของปีนี้ มีรายงานว่าหญิงคนหนึ่งได้เข้าไปช่วยชายชราที่ล้มลง แต่กลับถูกครอบครัวของเขากล่าวหาว่าเป็นคนร้าย จนถูกสังคมรุมประฌามและกลายเป็นซึมเศร้า ก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผย หลังเธอแจ้งความกับตำรวจและมีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิด ณ ที่เกิดเหตุออกมา
