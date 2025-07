สาวจีนสุดช้ำ! ชีวิตพัง กลายเป็นอัมพาตช่วงล่าง แถมแฟนหนุ่มที่เป็นต้นเหตุบอกจะรับผิดชอบ กลับหายตัวไปดื้อๆ

จางและครอบครัวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ไป๋ซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับ กลับบาดเจ็บสาหัส เธอได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลังและมีกระดูกหักหลายจุด ไม่สามารถเดินได้และกลายเป็นอัมพาตช่วงล่าง

ทว่าพออาการของไป๋คงที่และถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในนครเฉิงตู ท่าทีของจางและครอบครัวเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ โดยปลายเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา จางและครอบครัวได้ขาดการติดต่อและหายตัวไป ทั้งยังเลิกสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นของไป๋อยู่ราวๆ 300,000 หยวน (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) โดยครอบครัวของจางเป็นผู้รับผิดชอบไปแล้วประมาณ 100,000 หยวน (ประมาณ 5 แสนบาท) นี่ยังไม่รวมค่าผ่าตัดในอนาคตที่คาดว่าจะต้องเสียเพิ่มอีก 300,000-400,000 หยวน (ประมาณ 1.5-2 ล้านบาท)









อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เม.ย. บนถนนใกล้กับอ่างเก็บน้ำในมณฑลกานซู่ เมื่อไป๋ และจาง แฟนหนุ่มของเธอ พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวของเขา นั่งอยู่บนรถที่มีจางเป็นคนขับโดยในตอนที่กำลังจะเลี้ยวขวา จู่ๆ จางก็เกิดเสียสมาธิ ส่งผลให้รถหักเข้าไปในเลน กลายเป็นว่าเขาขับรถย้อนศร ก่อนพุ่งชนประสานงากับรถบรรทุกที่วิ่งตรงมา ไม่เพียงเท่านั้น รถของจางยังชนเข้ากับรถที่อยู่ด้านหลังรถบรรทุกอีกด้วยอย่างไรก็ตาม สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า หลักๆ แล้วจางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากเขาละเมิดกฎจราจร ขับรถย้อนศร ส่วนคนขับรถบรรทุกจะเป็นผู้รับผิดชอบรองลงมาเดิมทีไป๋และจางวางแผนจะหมั้นกันในปีนี้ และแต่งงานกันในปีหน้า ทั้งสองยังมีการพูดคุยเรื่องการซื้อบ้านเอาไว้แล้ว ทว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็ทำให้ชีวิตของไป๋เปลี่ยนไปตลอดกาลในช่วงแรกจางและครอบครัวคอยไปเยี่ยมไป๋ที่โรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ พร้อมให้คำมั่นสัญญาอย่างดิบดี ว่าทุกอย่างจะยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และพวกเขาจะดูแล จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งรับผิดชอบทุกๆ อย่างคำสัญญาของจางที่มีให้กับไป๋ปัจจุบัน ไป๋ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการเงินและปัญหาด้านสุขภาพอันแสนสาหัส เธอไม่สามารถช่วยเหลือ หรือดูแลตัวเองได้เลย หนำซ้ำยังต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการปวดเส้นประสาทอย่างรุนแรงพ่อแม่ของไป๋ซึ่งเป็นเกษตรกร ไม่ได้มีรายได้มากพอที่จะช่วยเหลือลูกสาวของพวกเขา ไป๋ซึ่งเป็นอดีตพนักงานธนาคารได้ใช้เงินออมของเธอจนหมด จึงพยายามหาทางดำเนินคดีทางกฎหมาย เพื่อให้เธอมีเงินเพียงพอสำหรับการรักษาอย่างต่อเนื่องไป๋กล่าวทั้งนี้ หุ้นส่วนอาวุโสของสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก จางมีหน้าที่ในการชดเชยค่าเสียหาย ถึงแม้ว่าเขาจะหายตัวไป แต่ก็ยังสามารถระบุชื่อเขาเป็นจำเลยหลักและดำเนินการทางกฎหมายกับเขาได้อยู่ดี“ปล่อยให้เขารับผิดทางอาญาไป” "เวลาดูคนต้องดูตอนที่เราลำบาก" และ "ตรงตามที่คนโบราณว่าไว้ 'สามีภรรยาก็เหมือนกับนกในผืนป่าเดียวกัน พอเกิดภัยพิบัติก็บินแยกย้ายกันไป'"ที่มา : Chinese woman is disabled in car crash, lover disappears after pledging support (SCMP)