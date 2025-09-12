รีโนเวทสุดปัง! ‘ห้องน้ำสาธารณะ’ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตุนหวง หลังถูกแปลงโฉมเป็นถ้ำสุดอลังการ

คนแห่เช็คอินเพียบ! ห้องน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ ได้รับการปรับปรุงใหม่ เปลี่ยนจากห้องน้ำธรรมดาทั่วไป ให้กลายเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม จนกลายเป็นไวรัล
ความจริงแล้ว เมื่อพูดถึงตุนหวง ซึ่งเป็นเมืองทางผ่านสำคัญของเส้นทางสายไหมโบราณ หลายคนคงจะนึกถึงถ้ำหินแกะสลักโม่เกา หรือถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ ที่เก็บรวบรวมผลงานพุทธศิลป์ไว้มากมาย และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO)
ทว่าห้องน้ำสาธารณะที่เพิ่งเปิดใหม่ในตลาดกลางคืนตุนหวง ดูจะได้รับความนิยมและโด่งดังไม่แพ้กัน โดยนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาใช้บริการต่างโพสต์วิดีโอชื่นชมในผลงานการออกแบบสุดสร้างสรรค์นี้ ที่ดูเหมือนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าห้องน้ำเสียอีก
เนื่องจากการตกแต่งที่เต็มไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง พรรณไม้นานาพันธุ์ อีกทั้งยังหมดปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ แถมยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยน้ำมันหอมระเหยประจำตุนหวง ที่สำคัญยังมีมุมพักผ่อนไว้ให้จิบชาและกาแฟอีกด้วย
ด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยว่าห้องน้ำแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "พื้นที่วัฒนธรรมสาธารณะดินแดนสะอาดบริสุทธิ์ตุนหวง" ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2 ชั้น มีขนาด 600 ตารางเมตร เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา
โดยแต่ละชั้นจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไป สำหรับชั้นแรกจะเป็นการผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมตุนหวง ส่วนชั้นที่สองจะเป็นแนวลึกลับ แฟนตาซี นอกจากนี้ พวกเขายังมี Nursing Room พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแม่และเด็ก รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ทั้งนี้ ผู้คนต่างพูดคุยและแชร์ประสบการณ์การไปใช้งานห้องน้ำแห่งนี้กันอย่างคึกคักบนโลกโซเชียล พร้อมคอมเมนต์ เช่น “นี่คือ ห้องน้ำสาธารณะที่หรูหราที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมา” “ฉันกำลังมองหาห้องน้ำในตลาดกลางคืน และคิดว่าตัวเองหลงเดินเข้าไปในถ้ำ แถมยังแอบได้ยินนักท่องเที่ยวบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้สวมชุดฮั่นฝูมาถ่ายรูปที่นี่ด้วย” และ “พอคุณเข้าไปมันจะไม่มีเสียง หน้าจอด้านนอกจะแสดงเวลาที่คุณใช้งาน ถ้าเกิน 5 นาที หน้าจอจะเปลี่ยนสี เพื่อเตือนว่าคุณอยู่ในห้องน้ำนานเกินไป”
ที่มา : Public toilet resembling magical cave in Dunhuang becomes a viral tourist attraction (SCMP)