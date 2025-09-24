สีจิ้นผิงเยือนนครอุรุมชี ร่วมฉลองครบรอบ 70 ปี ก่อตั้งเขตปกครองตนเองซินเจียง

สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- เมื่อวันอังคาร (23 ก.ย.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน นำคณะผู้แทนส่วนกลางเดินทางเยือนนครอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งเขตปกครองตนเองซินเจียง
สีจิ้นผิง ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง พร้อมด้วยคณะผู้แทน ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในซินเจียงทั้งที่ท่าอากาศยานและในตัวเมืองอุรุมชี
สีจิ้นผิงยังกล่าวกระตุ้นความพยายามร่วมกันเพื่อสร้างซินเจียงที่สวยงามให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการสร้างความทันสมัยของจีน ระหว่างพบปะกับคณะผู้แทนจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์และทุกสาขาอาชีพในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
อนึ่ง คณะผู้ติดตามของสีจิ้นผิง ได้แก่ หวังฮู่หนิง ประธานคณะกรรมการแห่งชาติประจำสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนและหัวหน้าคณะผู้แทนส่วนกลาง รวมถึงไช่ฉี ผู้อำนวยการสำนักงานทั่วไปแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ โดยทั้งหวังและไช่เป็นสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ
(แฟ้มภาพซินหัว บันทึกภาพวันที่ 23 ก.ย. 2025)