แฟนคลับช็อก! “อวี๋ เหมิงหลง” พลัดตกตึกเสียชีวิต

หลังมีข่าวลือมาตั้งแต่ช่วงเช้า ล่าสุดต้นสังกัดของ “อวี๋ เหมิงหลง” นักแสดงจีนวัย 37 ปีได้ออกมายืนยันการเสียชีวิตของเจ้าตัวจากอุบัติเหตุพลัดตกจากอาคารในช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้ (11 กันยายน 2568)
"เราขอแจ้งด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งว่า เหมิงหลงผู้เป็นที่รักของเราได้เสียชีวิตลงหลังจากตกจากอาคารเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2025 การสืบสวนของตำรวจได้พิสูจน์ว่าเขาไม่มีความผิดทางอาญาใดๆ ขอให้เขาไปสู่สุคติ และขอให้ผู้รอดชีวิตยังคงเข้มแข็ง" บัญชีอินสตาแกรมแฟนคลับอย่างเป็นทางการของเจ้าตัวแจ้งข่าวร้ายดังกล่าวเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
"อวี๋ เหมิงหลง" ปัจจุบันอายุ 37 ปี เกิดเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2531 ที่เมืองอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เคยเข้าร่วมรายการประกวดร้องเพลง “Happy Boy” ได้รับรางวัลอันดับที่ 10 ในระดับชาติ โดยเจ้าตัวเป็นทั้งนักแสดง นักร้อง และผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ
เจ้าตัวมีผลงานการแสดงหลายต่อหลายเรื่อง อาทิ “Go Princess Go” (2015) “Eternal Love” (2017) “The Legend of White Snake” (2019) “The Love Lasts Two Minds” (2020) “Love Game in Eastern Fantasy” (2024) “Feud” (2025) โดยผลงานล่าสุดของเขาก็คือภาพยนตร์เรื่อง “Long Night Journey” ที่เพิ่งจะถ่ายทำเสร็จไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา