โรงเรียนอนุบาลจีนเสิร์ฟซีฟู้ดเป็นอาหารกลางวัน มีกระทั่งกุ้งมังกร หอยเป๋าฮื้อ ผปค.ลั่น ลูกกินดีกว่าเราอีก!

โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในโจวโข่ว มณฑลเหอหนาน ได้กลายเป็นไวรัล หลังมีเผยแพร่คลิปวิดีโออาหารของเด็กๆ ที่หรูหราจัดเต็ม ทั้งกุ้งมังกร หอยเป๋าฮื้อ ปู ไก่ เป็ด ปลา เนื้อวัว เนื้อแกะ และผักผลไม้ จนหลายคนยกให้เป็นโรงเรียนในฝัน!
ด้านผู้อำนวยการของโรงเรียนอนุบาลเปิดเผยว่า ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมอาหาร 3 มื้อและของว่าง 2 มื้อต่อวัน โดยเน้นไปที่อาหารกลางวัน ซึ่งมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่หลายหลายและมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยค่าอาหารจะเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 20 หยวน (ประมาณ 100 บาท) ต่อวัน
โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้มีห้องเรียนประมาณ 10 ห้อง แบ่งเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก 25 คน ห้องเรียนขนาดกลาง 30 คน และห้องเรียนขนาดใหญ่ 35 คน โดยอาหารทั้งหมดจะถูกรังสรรค์และสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จากพ่อครัวแม่ครัวมืออาชีพ 9 คน ภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการโดยตรง
ถึงแม้การเลือกใช้วัตถุดิบดีๆ และหลากหลาย อาจทำให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ในบางครั้ง แต่ผู้อำนวยการก็บอกว่า "แค่เด็กๆ กินเก่งขึ้นก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว"
ด้านผู้ปกครองท่านหนึ่งเผยว่า ลูกๆ ของเธอทั้งสองคนเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ ซึ่งเธอยืนยันว่า อาหารที่ได้เห็นตามคลิปวิดีโอนั้น เป็นอาหารที่ลูกๆ ของเธอได้กินจริงๆ
"อาหารที่นี่ดีกว่าโรงเรียนอนุบาลแห่งอื่นมาก ลูกๆ ของฉันเอนจอยกับอาหารมาก พอกลับบ้านเลยไม่ค่อยอยากกินอะไรเพิ่มอีก" ผู้ปกครองกล่าว พร้อมเสริมว่าทางโรงเรียนยังมีการเชิญผู้ปกครองให้มาเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นระยะๆ เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย
หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "มันน่าตกใจมากที่สามารถกินกุ้งมังกรได้ในราคาเพียง 20 หยวนต่อวัน" "เด็กอนุบาลมีความสุขมากกว่าผู้ใหญ่อีก" "อย่างกับอาหารโรงแรม 5 ดาวแหนะ" "นี่มันโรงเรียนในฝัน" และ "เด็กๆ กินมากเกินไปไม่ดีนะ ให้ฉันกินแทนเถอะ!”
