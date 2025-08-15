จีน-ไทยมุ่งเสริมสร้างสัมพันธ์ทวิภาคี ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง

สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี (14 ส.ค.) หวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้พบปะหารือกับ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในเมืองอันหนิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน พร้อมแสดงความมุ่งมั่นจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขง
มาริษเดินทางเยือนเมืองอันหนิงเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ( LMC ) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 14-15 ส.ค. โดยไทยเป็นประธานร่วมของกรอบความร่วมมือฯ ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคแบบใหม่ระหว่างจีน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม
หวังกล่าวว่าปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย จีนพร้อมทำงานร่วมกับไทยเพื่อกระชับความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี ส่งเสริมความร่วมมือของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขงสู่ระดับใหม่ และสร้างแรงผลักดันใหม่แก่สันติภาพในภูมิภาค
จีนยินดีทำงานร่วมกับไทยเพื่อเร่งก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทย กระตุ้นผู้ประกอบการชาวจีนเข้าลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น และบุกเบิกความร่วมมือเพิ่มเติมด้านการพัฒนาสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอื่นๆ รวมถึงร่วมมือกับไทยในการรักษาเสถียรภาพความราบรื่นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ จีนหวังว่าไทยจะให้การสนับสนุนด้านนโยบายและอำนวยความสะดวกแก่บริษัทผู้ประกอบการของจีนเพิ่มขึ้น
ด้านมาริษกล่าวว่าไทยมุ่งหวังจะพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคที่มีเสถียรภาพอันดี และคาดหวังความร่วมมืออันเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอด 50 ปีข้างหน้า โดยไทยให้ความสำคัญกับกลไกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง และเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะมีบทบาทสำคัญต่อความเจริญและเสถียรภาพในภูมิภาคยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยหวังกล่าวว่าจีนสนับสนุนไทยและกัมพูชาเจรจาหารือร่วมกันเพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจและมิตรภาพ รวมถึงสนับสนุนอาเซียนในการแก้ไขปัญหาภายในด้วย "แนวทางของอาเซียน" และจีนยินดีจะช่วยเหลือตามความจำเป็นและความต้องการของทั้งสองประเทศ
มาริษกล่าวว่าไทยชื่นชมจุดยืนอันเป็นกลางและเป็นธรรมของจีน ตลอดจนบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการลดทอนความตึงเครียดของสถานการณ์
(แฟ้มภาพซินหัว : หวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน พบปะหารือกับมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในเมืองอันหนิง มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 14 ส.ค. 2025)