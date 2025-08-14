จีนหนุนไทย-กัมพูชาแก้ปัญหาข้อพิพาท เสนอความช่วยเหลือตามความต้องการสองประเทศ

รอยเตอร์ - จีนได้แสดงการสนับสนุนต่อไทยและกัมพูชาในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดน และเสนอความช่วยเหลือตามความต้องการของทั้งสองประเทศ ตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน
หวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวว่าปักกิ่งสนับสนุนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเสริมสร้างการเจรจา และหวังว่าทั้งสองประเทศจะฟื้นฟูความไว้วางใจซึ่งกันและกันและฟื้นฟูมิตรภาพ ตามคำแถลง 2 ฉบับจากกระทรวงของเขา
หวัง อี้ ได้พบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยและกัมพูชา นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
ไทยและกัมพูชามีข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนมานานหลายทศวรรษ และอยู่ในสถานะที่พร้อมจะเผชิญหน้ากันนับตั้งแต่ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 1 นาย ในการปะทะช่วงปลายเดือนพ.ค.
การปะทะกันได้กลายเป็นการต่อสู้ครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตาย ก่อนที่จะมีการหยุดยิงในปลายเดือนก.ค.
หวัง อี้ ได้กล่าวถึงความพร้อมของจีนในการเร่งรัดการก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทย การส่งเสริมการลงทุนจากรัฐวิสาหกิจของจีนในไทย และรับประกันเสถียรภาพของการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค
เขากล่าวกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยว่า จีนหวังว่าไทยจะให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านนโยบายแก่รัฐวิสาหกิจจีนมากขึ้น
ในการพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา หวัง อี้ ได้แสดงการสนับสนุนให้กัมพูชารักษาเสถียรภาพทางการเมือง และกล่าวว่าจีนชื่นชมการปราบปรามการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงผ่านการสื่อสารของกัมพูชา
เขายังแสดงความหวังว่ากัมพูชาจะยังคงดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไปสำหรับความพยายามร่วมกันในภูมิภาคเพื่อต่อต้านกิจกรรมผิดกฎหมายข้ามพรมแดนนี้
เป็นเวลาหลายปีที่เครือข่ายอาชญากรได้ค้ามนุษย์หลายแสนคนไปยังศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงหลายแห่งที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ที่เหยื่อถูกบังคับให้ทำงานฉ้อโกงทางออนไลน์ผิดกฎหมาย ตามการระบุของสหประชาชาติ และปีนี้ จีนได้เพิ่มความพยายามร่วมกับภูมิภาคเพื่อสกัดกั้นการดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ หลังจากชาวจีนตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก.