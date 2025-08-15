จีนเรียกร้องไทย-กัมพูชาปรองดองในการเจรจาสามฝ่าย พร้อมเสนอความช่วยเหลือสองประเทศ

รอยเตอร์ - จีนแสดงการสนับสนุนไทยและกัมพูชาในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดน และเสนอให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของทั้งสองประเทศ หวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุ
หวัง อี้ กล่าวว่าจีนสนับสนุนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเสริมสร้างการเจรจาและขจัดความเข้าใจผิด พร้อมเสริมว่าเขาหวังว่าทั้งสองประเทศจะฟื้นความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และฟื้นฟูมิตรภาพ คำแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุ
เขาได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและกัมพูชาแยกกันในวันนั้น ก่อนที่จะจัดการเจรจาสามฝ่ายนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่จัดขึ้นในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
ในคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่า ในการสื่อสารฉันมิตรและตรงไปตรงมา หวัง อี้ กล่าวว่าจีนหวังว่าสองประเทศจะสามารถเปิดจุดผ่านแดนได้โดยเร็ว
จีนยังให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนและช่วยเหลือในการกำจัดทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนของกัมพูชาและไทย และรัฐมนตรีทั้งสามเห็นพ้องที่จะสื่อสารกันต่อไปอย่างยืดหยุ่น
ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยระบุว่าเขาได้เข้าร่วมการจิบน้ำชาและหารืออย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและกัมพูชา และได้แสดงความชื่นชมต่อบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีนในการสนับสนุนสันติภาพ
ทั้งนี้ ยังไม่มีความเห็นใดๆ จากกัมพูชา
ไทยและกัมพูชามีข้อขัดแย้งในเรื่องเขตแดนมานานหลายทศวรรษ และความขัดแย้งชายแดนได้ปะทุขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากทหารกัมพูชาเสียชีวิตในการปะทะกันเมื่อปลายเดือนพ.ค.
นับเป็นการสู้รบที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ และเพิ่งคลี่คลายลงหลังจากบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในปลายเดือนก.ค.
ในการประชุมทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย หวัง อี้ กล่าวถึงความพร้อมของจีนในการเร่งโครงการก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทย การส่งเสริมการลงทุนจากรัฐวิสาหกิจจีนในไทยให้มากขึ้น และรับรองเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและการผลิตในภูมิภาค และหวังว่าฝ่ายไทยจะให้การสนับสนุนด้านนโยบายและอำนวยความสะดวกแก่รัฐวิสาหกิจจีนมากขึ้น
ส่วนการพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา หวัง อี้ ได้แสดงการสนับสนุนกัมพูชาในการรักษาเสถียรภาพทางการเมือง และชื่นชมการปราบปรามการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ของประเทศ
เขายังแสดงความหวังว่ากัมพูชาจะยังคงดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อความร่วมมือในภูมิภาคในการต่อต้านกิจกรรมผิดกฎหมายข้ามพรมแดนเหล่านี้.