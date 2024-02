“ลดเลยแสนบาท!” BYD เปิดตัวปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ ราคาถูกกว่า หวังเร่งลูกค้าบอกลารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน มาใช้ &'รถอีวี&' (มีคลิป)

เมื่อเดือนก.พ.ปีที่แล้ว ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รายใหญ่สุดในโลก บีวายดี (BYD) ได้ส่งรถยนต์ Qin Plus DM-i 2023 ออกมาตีตลาดที่ราคา 99,800 หยวน หรือราว 501,093 บาท... มาปีนี้ หลังตรุษจีน บีวายดีแถลงเปิดตัวปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ Qin Plus DM-i 'Glory Edition' ลดราคาไปเลย 20,000 หยวน เพื่อรักษาแรงแข่งขันในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่สุดของโลกของแดนมังกร และยังเป็นราคาที่ต่ำกว่ารถยนต์ซีดานที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันรุ่นขายดีที่สุด อย่าง Volkswagen Lavida, Toyota Corolla, และ Nissan Sylphy



บีวายดี กล่าวในการเปิดตัวรถปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่เมื่อวันจันทร์( 19 ก.พ.) ว่า การออกรถรุ่นใหม่ Qin Plus DM-i Glory Edition นี้ มีเป้าหมายเร่งให้ลูกค้าหันหลังให้รถยนต์ที่ใช้พลังงานฟอสซิลมาใช้รถ อีวี ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดย Qin Plus DM-i Glory Edition ราคาเริ่มต้นที่ 79,800 หยวน (ราว 397,732 บาท) - 125,800 หยวน ( 631,556 บาท) ซึ่งราคาเริ่มต้นนี้ถูกกว่ารุ่นก่อนหน้า (Qin Plus DM-i 2023) 20,000 หยวน ( ราว100,431 บาท) หรือ 20 เปอร์เซนต์ แบตเตอร์รี่ของรถ Qin Plus DM-i รุ่นถูกสุดนี้ สามารถขับในระยะทาง 55 กิโลเมตรบีวายดี ประกาศในโซเชียลมีเดีย เวยปั๋ว ของบริษัทว่า “ราคารถรุ่นใหม่นี้ จะทำให้กลุ่มรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน หนาวสั่นไปตามๆกัน”ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 บีวายดีทำยอดขายแซงหน้าเจ้าของยอดขายดีอันดับหนึ่งในโลกอย่าง "เทสลา" ค่ายรถอีวีของอีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ตามรายงานที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ บีวายดีขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้จำนวน 525,409 คัน ซึ่งรวมถึงรถอีวีแบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (BEV) ในช่วงไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.2023 ในขณะที่เทสลาขายได้ 484,507 คันภายใต้การนำของนายหวัง ฉวนฝู มหาเศรษฐีพันล้าน และได้รับการสนับสนุนจากนายวอร์เรน บัฟเฟตต์ แห่งบริษัท เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์ บีวายดี ซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองเซินเจิ้น สามารถโค่นบัลลังก์ของเทสลาในฐานะผู้ผลิตรถอีวีรายใหญ่ที่สุดในโลกได้สำเร็จเมื่อปี 2565