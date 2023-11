ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จ่อเปิด ‘ดินแดนโฟรเซน’ แห่งแรกของโลก 20 พ.ย.นี้

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ จัดงานปาร์ตี้ฉลองพิธีเปิด เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น “A Spectacular Celebration of World of Frozen” เปิดประตูเมืองต้อนรับสู่ดินแดนเสมือนจริง ‘เอเรนเดลล์’ ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้

เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของดินแดนธีม “โฟรเซ่น” แห่งแรกของโลกอย่าง เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น (World of Frozen) ผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลกได้เข้าร่วมงานฉลอง “A Spectacular Celebration of World of Frozen” และดื่มด่ำไปกับช่วงเวลาอันแสนสุขในอาณาจักรเอเรนเดลล์