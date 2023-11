ช่อง CCTV ของจีน จับมือ T&B ลงนามความร่วมมือออนไลน์ สร้างแอนิเมชัน ซีรีส์ “Panda and Little White Elephant” ส่งเสริมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมไทย-จีน

สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน CCTV จัดงานแถลงข่าว หมื่นก้าวร่วมใจ จับมือร่วมทาง! เป็นการแสดงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ "One Belt One Road" ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายเซิ่น ไห่สง (Mr. Shen Haixiong) รองรัฐมนตรีกระทรวงประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) และ นายหู จิ้นจวิน (Mr. Hu Jinjun) รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) เข้าร่วมงานแถลงข่าวและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ตัวแทนสถานทูตในประเทศจีน ได้แก่ ประเทศนิการากัว ไทย อิหร่าน แทนซาเนีย และอีกมากมาย ตลอดจนผู้รับผิดชอบในองค์กรมีเดียที่ร่วมกันสร้าง "One Belt One Road" เข้าร่วมงานแถลงข่าวด้วยพร้อมกันนี้ ในงานแถลงข่าวดังกล่าว นายไซ่ จื้อจวิน (Mr. Cai Zhijun) Managing Director of CCTV Animation Group และ ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ CEO และผู้ก่อตั้ง T&B Media Global Thailand บริษัทผู้ผลิตแอนิเมชัน ซีรีส์ คอนเทนต์บันเทิงระดับโลก ได้มีการลงนามความร่วมมือออนไลน์เพื่อร่วมผลิตแอนิเมชัน ซีรีส์ เรื่อง “Panda and Little White Elephant” ซึ่งเป็นแอนิเมชัน ซีรีส์ ที่จะมีทูตแอนิเมชันทางฝั่งจีนคือ “โฮ โฮ” เจ้าหมีแพนด้าสุดน่ารัก และตัวแทนแอนิเมชันจากฝั่งประเทศไทยคือช้างน้อยน่าเอ็นดู “Little white Elephant” นำแสดง ซึ่งทั้งสองตัวการ์ตูนแคแรคเตอร์น่ารักน่าชังนี้ จะมาช่วยส่งเสริมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจีนและไทยไปด้วยกันนายหู จิ้นจวิน ได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา “ One belt One road” เริ่มจากร่างพิมพ์เขียวแล้วพัฒนาจนเป็นรูปเป็นร่าง เริ่มจากเส้นพู่กันหยาบ ๆ จนกลายเป็นเส้นพู่กันที่ละเอียดประณีต โครงการ “One Belt One Road” เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมกันเป็นผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ผมในฐานะ ผู้เข้าร่วม พยาน และผู้กล่าวบรรยายของ “ One Belt One Road” ผมยืนยันได้ว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) จะให้ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่สวยงามของการร่วมพัฒนา และร่วมสร้างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่พร้อมเปิดกว้างให้ผู้คนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางจะมุ่งหน้าพัฒนาร่วมไปกับสังคมโลกด้วยใจที่เปิดกว้างและเป็นมิตร เราจะร่วมกันสร้างสื่อคุณภาพอย่าง “ One Belt One Road” เพื่อสังคมอย่างเต็มที่ด้าน ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ กล่าวว่า “นับเป็นความภูมิใจอีกขั้นของทีแอนด์บี เราเป็นบริษัทที่ผลิตแอนิเมชัน ซีรีส์ ในระดับสากล กับความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ เพราะถือว่าบริษัทได้รับความไว้วางใจจากประเทศมหาอำนาจของเอเชียอย่างประเทศจีน ในการร่วมทุนสร้างและผลิตแอนิเมชัน ซีรีส์ ซึ่งมีตัวการ์ตูนแคแรคเตอร์จากประเทศจีนคือหมีแพนด้า และช้างน้อยจากประเทศไทย ซึ่งทั้งสองการ์ตูนแคแรคเตอร์นี้ จะมาร่วมกันสร้างความน่ารัก น่าชัง และสร้างความสุข สนุกสนาน ให้กับผู้ชม และแน่นอนว่าในซีรีส์จะมีการสอดแทรกเรื่องราวและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศให้ผู้ชมได้รับชมอย่างกลมกลืน ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของทีแอนด์บี ที่พร้อมที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกให้กับผู้ชมต่อไป”