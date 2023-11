Hi Jiangsu: ตามรอยไซอิ๋ว ย้อนรอยซำปอกง เส้นทางสายไหมเปลี่ยนโลก

แนวคิด “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” Belt and Road Initiative (BRI) ที่นำเสนอโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ครบรอบวาระ 10 ปีในปีนี้ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวว่าความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ได้เข้าสู่ขั้นตอน "พิถีพิถัน" จะเน้นสร้างโครงการที่ "เล็กแต่สวยงาม" และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้นำจีนย้ำว่า นับจากนี้จีนจะสร้าง “การพัฒนาที่มีคุณภาพสูง”มณฑลเจียงซู ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกของจีน ที่เรียกกันว่า เขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี ซึ่งมี 3 มณฑลสำคัญ คือ เซี่ยงไฮ้ เจียงซู และเจ้อเจียงเซี่ยงไฮ้ เป็นมหานครที่มีความเป็นสากล และเป็นที่รู้จักของคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดีมณฑลเจ้อเจียง มีเมืองหังโจวที่เพิ่งเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ และได้วางยุทธศาสตร์ของตัวเองว่าเป็นเมืองไฮเทค มีบริษัทไอที นวัตกรรม อยู่ที่เมืองเมืองหังโจว จำนวนมากทว่า มณฑลเจียงซู กลับไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว มณฑลเจียงซูมีขนาดทางเศรษฐกิจที่คิดจาก GDP สูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจีน เป็นรองจากมณฑลกว่างตง หรือ กวางตุ้ง เท่านั้นมณฑลเจียงซูมีความเกื่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมตั้งแต่ยุคอดีต ในนิยายชื่อดังเรื่อง “ไซอิ๋ว” ตัวละครสำคัญคือ “ซุนหงอคง” ถือกำเนิดขึ้นที่ภูเขา “ฮวากั่วซัน” ซึ่งเป็นภูเขาอยู่ที่เมืองเหลียนอวิ๋นกั่ง มณฑลเจียงซูทุกวันนี้ ร้านค้า ร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว ต่างใช้เทพวานรเป็นสัญลักษณ์ และมีของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับ “หงอคง” มากมายในตำนาน เมืองเหลียนอวิ๋นกั่ง เป็นจุดกำเนิดของนิยายเรื่องไซอิ๋ว ที่พระถังซังจั๋งกับลูกศิษย์เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฏกที่ชมพูทวีป ซึ่งก็คือ เส้นทางสายไหม นั่นเองส่วนในความเป็นจริง เมืองเหลียนอวิ๋นกั่ง เป็นเมืองท่าริมทะเลแห่งแรก ๆ ที่จีนเปิดให้ติดต่อกับต่างประเทศ และยังเป็นจุดเริ่มต้นทางฝั่งตะวันออกของ เส้นทางคมนาคมระหว่างจีนกับยุโรป หรือ new Eurasian land bridge เส้นทางนี้เริ่มต้นจากเมืองเหลียนอวิ๋นกั่ง ไปจนถึง เมืองรอตเทอร์ดามของเนเธอร์แลนด์ โดยผ่านประเทศคาซัคสถาน รวมความยาวมากกว่า 10,000 กิโลเมตรณ ท่าเรือเหลียนอวิ๋นกั่ง มีอนุสาวรีย์หลักกิโลเมตรที่ 0 ของเส้นทาง New Eurasian land bridge และหัวจักรรถไฟขบวนประวัติศาสตร์ที่ขนส่งสินค้าจากจีนไปยังยุโรปประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มาเยือนท่าเรือเหลียนอวิ๋นกั่งเมื่อปี 2552 และได้บอกว่าเส้นทางนี้จะเป็น “ไซอิ๋วยุคใหม่” แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรู้เรื่องตำนานไซอิ๋วที่มีต้นกำเนิดที่มณฑลเจียงซูเป็นอย่างดี และต้องการที่จะให้แนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็น เส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ ที่ติดต่อระหว่างจีนกับโลกตะวันตก หรือก็คือชมพูทวีปในตำนานเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายใหม่ทางทะเล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ก็คือเรื่องของ “เจิ้งเหอ” ผู้บัญชาการทหารเรือของจีนในยุคราชวงศ์หมิงเจิ้งเหอได้เดินเรือสำรวจทางทะเลเป็นระยะเวลา 28 ปี กองเรือของเจิ้งเหอออกสำรวจทางทะเลรวม 7 ครั้ง เดินทางมากกว่า 50,000 กิโลเมตร ไปเยือนดินแดนต่าง ๆ มากกว่า 37 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระพุทธรูปใหญ่ที่เรียกกันว่า หลวงพ่อซันปอกง ซึ่งก็คือชื่อของเจิ้งเหอนั่นเองเมืองไท่ชัง มณฑลเจียงซู เป็นจุดเริ่มต้นที่เจิ้งเหอออกเดินเรือสำรวจโลก 7 ครั้ง มีการสร้าง พิพิธภัณฑ์เจิ้งเหอ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการกล่าวถึงประเทศไทยด้วยข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ระบุว่า เจิ้งเหอเดินทางมาเยือนสยาม หรือในภาษาจีนเรียกว่า “เสียนหลัว” 2 ครั้ง คือ ในการเดินเรือครั้งที่ 2 ปี 1407 และการเดินเรือครั้งที่ 3 ปี 1409 และระบุว่า เจิ้งเหอได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงวัดพนัญเชิงวรวิหาร และพระพุทธไตรรัตนนายก ทำให้ชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า หลวงพ่อซันปอกงในบันทึกของเจิ้งเหอยังกล่าวถึงผลไม้อย่าง ทุเรียน มังคุด รวมถึง รังนก ช้าง โดยบรรยายว่า ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีหนาม เมื่อสุกแล้วผิวจะปริออก มีกลิ่นเหม็นเหมือนเนื้อเน่า แต่เนื้อมีรสหวานอร่อย และยังนำไปย่างเพื่อรับประทานได้ รสชาติจะเหมือนกับถั่วนอกจากนี้ ยังมีบันทึกไว้ด้วยว่า หลายประเทศได้ให้เจิ้งเหอนำช้างไปเป็นบรรณาการแก่ฮ่องเต้หย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงการเดินทางของเจิ้งเหอ แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ และความมุ่งมั่นของจีนที่ต้องการติดต่อกับต่างประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ประกาศแนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โดยบอกว่าจะฟื้นฟูเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่แนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับมณฑลเจียงซูที่ชัดเจนที่สุด คือ ระบบคมนาคมและโลจิสติก เจียงซูมีทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางคมนาคมอยู่แล้ว เพราะอยู่ติดทะเล มีแม่น้ำแยงซี และยังมีคลอง “ต้าอวิ้นเหอ” ที่ขุดขึ้นเชื่อมระหว่างปักกิ่งกับเมืองหางโจวเมื่อมีแนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ระบบโลจิสติกได้บูรณาการเข้าด้วยกัน จีนได้ผสานการขนส่ง 5 วิธีเข้าด้วยกัน คือ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทางราง และทางท่อ เช่น เมื่อสินค้าขนส่งมาขึ้นที่ท่าเรือ ก็สามารถขนส่งต่อไปทางถนน ทางรถไฟ หรือท่อที่เชื่อมมาถึงที่ท่าเรือได้เลยระบบรถไฟของจีนที่พัฒนาขึ้นอย่างมาก ทำให้สามารถกระจายสินค้าจากเมืองชายฝั่งไปยังเมืองตอนในของจีนได้อย่างรวดเร็ว และยังส่งต่อไปยังประเทศอื่น ๆ ตามโครงข่ายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้ด้วย ทุกวันนี้ โครงข่ายเส้นทางรถไฟของจีนมีความทันสมัย ทั้งระยะทางที่ไกลขึ้น ทำความเร็วได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพ คือเดินรถได้ตลอดทั้งปี ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเหมือนการขนส่งทางเรือ นอกจากนี้ยังมีตู้รถไฟที่มีระบบทำความเย็น รักษาอุณหภูมิ เหมาะกับการขนส่งอาหาร ผักผลไม้ รวมทั้งยาต่าง ๆระบบโลจิกติกส์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมากของจีนได้ส่งผลดีต่อประเทศไทยด้วย หลังจากที่มีการเดินรถไฟลาว-จีน สินค้าจากไทยส่งออกไปยังจีนได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น และกระจายสินค้าได้กว้างไกลมากขึ้น ทุเรียนของไทยที่แต่ก่อนวางขายเฉพาะในเมืองใหญ่ของจีนๆ ทุกวันนี้มีขายในมณฑลทางตะวันตก อย่างซินเจียงด้วยแล้ว ขณะที่สินค้าจากฝั่งจีนก็นำเข้ามายังประเทศไทยได้รวดเร็วขึ้น ผักผลไม้รักษาความสดอร่อยไว้ได้ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมก็นำมาผลิตได้อย่างทันเวลา ห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพขึ้นมาก จะทำให้ปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่เกิดขึ้นง่าย ๆ เหมือนในอดีตนอกจากเรื่องการค้าขายแล้ว แนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางยังจะสร้างการลงทุนด้วย 10 ปีที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจของจีนได้สร้างรถไฟ ถนน ท่าเรือ และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในหลายประเทศ แต่ต่อไปนี้ หน่วยธุรกิจระดับมณฑลของจีนก็จะมีความร่วมมือกับต่างชาติมากขึ้น ที่มณฑลเจียงซู มีท่าเรือที่เป็นการร่วมทุนระหว่างจีนกับคาซัคสถาน, ศูนย์นวัตกรรมจีน-อิสราเอล, นิคมอุตสาหกรรมจีน-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ความร่วมมือเหล่านี้ยังขยายมายังต่างประเทศด้วย เช่น นิคมอุตสาหกรรมสีหนุวิลล์ในกัมพูชา ก็เป็นการลงทุนของมณฑลเจียงซูแนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางทำให้มณฑลเจียงซู ซึ่งเคยเป็นชุมทางสำคัญของทั้งเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลในอดีตหวนคืนสู่ความรุ่งโรจน์ เป็นศูนย์การคมนาคม การผลิต การลงทุน และเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการไปมาหาสู่ระหว่างผู้คนในทุกวันนี้.