ส่องงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ‘เอเซียน ฟิล์ม อะวอร์ด ครั้งที่ 16’

- ผู้กำกับยอดเยี่ยม: Kore-eda Hirokazu จากภาพยนตร์เรื่อง ‘Broker’《掮客》 - นักแสดงชายยอดเยี่ยม: โทนี่ เหลียง (เหลียงเฉาเหว่ย/梁朝伟) จากภาพยนตร์เรื่อง ‘Where the Wind Blows’ 《风在起时》

- นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม: ทังเหวย (汤唯)จากจากภาพยนตร์ เรื่อง Decision to Leave《分手的决心》



-นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม: Hio Miyazawa จากภาพยนตร์เรื่อง ‘Egoist’ 《利己主义》



- นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม: Kim So-jin จากภาพยนตร์เรื่อง ‘Emergency ‘Declaration’《非常宣言》



- นักเขียนบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: Jeong Seo-Gyeong, Park Chan-wook จากภาพยนตร์เรื่อง Decision to Leave



- ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: Azusa Yamazaki จากภาพยนตร์เรื่อง ‘Drive My Car’