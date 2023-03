เหล่าดาราดังตบเท้าลุ้นออสการ์ ด้าน “Everything Everywhere All at Once” มาแรงคว้าสมทบทั้งชาย-หญิง

จากเหตุการณ์ฉาวที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วหลังคริส ร็อกโดน วิล สมิธบุกขึ้นตบหน้าถึงบนเวทีหลังกล่าวล้อเลียน เจดา พิงค์เกท สมิธ ภรรยาของเขาเรื่องศีรษะโล้นมาปีนี้มีรายงานว่าทางทีมงานได้มีการเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างดีหากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นโดย จิมมี คิมเมล ที่รับหน้าที่พิธีกรได้ร่อนพาราชูทลงมาที่เวทีเพื่อเป็นการอุทิศให้กับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มีชื่อเข้าชิงปีนี้อย่าง Top Gun: Maverick พร้อมกล่าวล้อเลียนเหตุการณ์ฉาวที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเรียกเสียงฮาจากผู้ชมด้วยว่า“ถ้ามีอะไรไม่คาดคิดหรือมีความรุนแรงเกิดขึ้นในพิธีก็แค่ทำในสิ่งที่คุณทำเมื่อปีที่แล้วไม่มีอะไรครับ”ก่อนจะบอกกับกลุ่มคนดังระดับ A-listว่า "ก็แค่กอดคนที่โจมตีแค่นั้น”โดยปีนี้มีนักแสดงชื่อดังเข้าชิงรางวัลมากมายทั้ง เคท แบลนเชทท์, ออสติน บัทเลอร์, มิเชล โหย่ว, แองเจลา บาสเซทท์, มิเชล วิลเลียม, คอลิน ฟาร์เรล, เจมี ลี เคอร์ทิส และ อานา เดอ อาร์มาส ฯลฯนอกจากนั้นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปียังมีทั้ง All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness และ Women Talking ต่างก็เข้ามาเชือดเฉือนกันในปีนี้นอกจากนั้นยังปรากฏรายชื่อใหม่ๆที่เพิ่งได้มีโอกาสเข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครั้งแรก อย่างเช่นนักร้องสาวตัวแม่ รีฮันนา ที่ได้เข้าชิงจากเพลง “Lift Me Up," เพงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Black: Panther: Wakanda Forever , ไบรอัน ไทรี เฮนรี จากภาพยนตร์เรื่อง Causeway และ เบรนแดน เฟรเซอร์ จากภาพยนตร์เรื่อง The Whaleโดยล่าสุดภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All at Once ก็นับว่ามาแรงทีเดียวหลังประสบความสำเร็จกวาดรางวัลมาแล้วหลายเวทีรวมถึงงานลูกโลกทองคำและ SAG Awards ที่เพิ่งจัดขึ้น โดยคราวนี้ก็สามารถพานักแสดงสมทบทั้งชายและหญิงอย่าง คี ฮุย ควน หรือ โจนาธาน คี ควน และ เจมี ลี เคอร์ทิส คว้ารางวัลออสการ์ไปได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้ พร้อมกับจับตาดู มิเชล โหย่ว ที่กวาดมาแล้วหลายรางวัลทั้ง ลูกโลกทองคำและ SAG Awards จะสามารถคว้ารางวัลออสการ์ในฐานะนักแสดงนำหญิงชาวเอเชียที่ได้รางวัลนี้เป็นคนแรกหรือไม่ด้วยโดย คี ฮุย ควน นักแสดงชาวเวียดนาม-อเมริกันก็ได้จูบรางวัลออสการ์พร้อมกล่าวทั้งน้ำตาว่า“เส้นทางของผมเริ่มขึ้นจากบนเรือผมใช้ชีวิตเป็นปีในค่ายผู้อพยพแต่ยังไงก็ตามผมได้มาลงเอยที่เวที่ที่ยิ่งใหญ่ของฮอลลีวูดแห่งนี้”คี ฮุย ควน เริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงเด็กโดยมีผลงานเรื่อง Indiana Jones ปี 1984และ The Gooniesในแี 1985ซึ่งนักแสดงวัย 51ปีได้เผยว่าเขาเคยต้องเลิกแสดงไปหลายปีเพราะแทบจะมองไม่เห็นโอกาสที่จะมีนักแสดงชาวเอเชียได้โลดแล่นอยู่บนแผ่นฟิล์ม“เขาบอกว่าเรื่องราวพวกนี้มันเกิดขึ้นแค่ในหนังผมไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นกับผมนี่มันอเมริกันดรีมชัดๆ”ส่วนทางด้าน เจมี ลี เคอร์ทิส นักแสดงจากเรื่องเดียวกันที่คว้านักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมก็ได้อุทิศรางวัลให้กับพ่อแม่ผู้ล่วงลับพร้อมกล่าวทั้งน้ำตาว่า “ฉันเพิ่งได้ออสการ์ค่ะ”