ก้าวหน้าใหญ่แล้ว! ‘รถไฟไฮเปอร์ลูปจีน’ ทดลองวิ่งครั้งแรกสำเร็จ เดินหน้าพัฒนาไฮสปีดรุ่นอัลตรา 1,000 กม./ชม.

จีนกำลังเดินหน้าฉลุยในการพัฒนารถไฟไฮเปอร์ลูปที่มีอัตราความเร็วสูงระดับอัลตรา โดยไม่กี่วันมานี้ได้นำแคปซูลผู้โดยสารขนาดเต็มพิกัด ออกมาทดลองวิ่งครั้งแรกสำเร็จ



เปิดเผยเมื่อวันพุธ(18 ม.ค.) ว่า บริษัทอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์อวกาศแห่งจีน (CASIC) ทำการทดลองรถไฟไฮเปอร์ลูปสามครั้งบนเส้นทางทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าแมกเลฟ ( Maglev) ที่เมืองต้าถง มณฑลซันซีในวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา และเสร็จสิ้นด้วยดี ในการทดลองแคปซูลรถไฟแล่นไปในอัตราเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านท่อสุญญากาศเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนสำคัญๆ และเตรียมการทดลองในอนาคตโครงการพัฒนาไฮเปอร์ลูปของจีนมีเป้าหมายพัฒนารถไฟความเร็วสูงระดับอัลตราสำหรับผู้โดยสารและขนส่งสินค้า ที่มีอัตราเร็ว 1,000 กิโเมตรต่อชั่วโมง หรือเร็วกว่า หากโครงการฯสำเร็จตามแผน ก็จะเป็นการคมนาคมทางบกที่มีความเร็วที่สุดในโลกปัจจุบันจีนบรรลุการพัฒนาฯรถไฟความเร็วสูงที่อัตราเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนำมาวิ่งบริการผู้โดยสารแล้วอนึ่งไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) เป็นเทคโนโลยีการคมนาคมแห่งอนาคต ที่อีลอน มัสก์ (Elon Musk)เป็นต้นคิดและนำเสนอวงการในปี 2012 เป็นการเดินทางโดยขบวนรถไฟพิเศษที่เรียกว่า พ็อด (Pod) หรือ แคปซูลซึ่งจะเดินทางผ่านท่อสุญญกาศ หรือใกล้เคียงสุญญากาศ ขับเคลื่อนไปด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ( Maglev) พ็อดจะลอยตัวเหนือรางแม่เหล็กแมกเลฟขณะที่แล่นไปในท่อสุญญกาศ ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้จะมีแรงเสียดทานต่อพ็อดต่ำ รถไฟไฮเปอร์ลูปจึงสามารถวิ่งไปด้วยอัตราเร็วถึง 1,2000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ตามทฤษฎีที่ อีลอน มัสก์ ระบุ)ต่อมา ในปี 2017 บริษัทอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์อวกาศแห่งจีน (China Aerospace Science and Industry Corporation ชื่อย่อ CASIC) ประกาศโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงระดับอัลตรา (超级高铁) โดยใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแมกเลฟ และเทคโนโลยีท่อสุญญากาศ เป็นพื้นฐานในการพัฒนา และจะค่อยๆพัฒนา 'ไฮเปอร์ลูปจีน' ที่มีอัตราเร็วสามระดับ ได้แก่ 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, และ 4,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้ CASIC ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับทดลองโครงการฯที่เมืองต้าถง ประกอบด้วยท่อยาว 2 กิโลเมตร และอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ระบบไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า และระบบความปลอดภัยที่มาข่าว突破!我国“超级高铁”完成首次试运,未来时速可达1000公里เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์: China’s hyperloopcompletes first test runs, pushing ahead in race for ultra-fast land transport