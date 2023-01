ประชากรจีนลดลงครั้งแรกในรอบ 60 ปี เหลือกว่า 1.41 พันล้านคน ชี้อินเดียอาจยึดแท่นประชากรมากสุดในโลกปีนี้

สำนักงานสถิติแห่งรัฐจีนแถลงวันนี้ (17 ม.ค.) ประชากรในประเทศจีนปี 2022 ลดลงเป็นจำนวน 850,000 คน เหลืออยู่ที่ 1.4118 พันล้านคน โดยลดจากจำนวน 1.4126 พันล้านคนของปีก่อนหน้านับเป็นการลดลงของประชากรในแผ่นดินใหญ่ครั้งแรกจากปี 1961 ซึ่งเป็นช่วงยุคที่จีนเผชิญวิกฤต “อดอยากครั้งใหญ่” (Great Famine)ขณะนี้อัตราการตายในประเทศจีนสูงล้ำหน้าอัตราเกิด ช่วงปีที่แล้วอัตราตายของจีนสูงสุดนับจากปี 1974 (หรือ 48 ปีที่แล้ว) คิดเป็นสัดส่วนอัตราคนตาย 7.37 ต่อ 1,000 คน เทียบกับอัตราตาย 7.18 ในปี 2021ขณะที่แม่ชาวจีนให้กำเนิดบุตร 9.56 ล้านคน ลดลงจาก 10.62 ล้านคนในปี 2021นอกจากนี้ ในเงื่อนไขที่ขนาดกลุ่มแรงงานลดลง และภาคการผลิตที่มหึมาของจีนบ่ายหน้าสู่ขาลง จะยิ่งดันอัตราเงินเฟ้อและราคาสูงลิ่วๆ ในสหรัฐฯ และยุโรปอย่างไรก็ตาม คังอี้ หัวหน้าสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนชี้ว่า การที่ประชากรจีนลดลงไม่ใช่เรื่องน่าวิตก เพราะว่าซัปพลายโดยรวมของประเทศยังเกินระดับความต้องการที่มา เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่งโพสต์ : China population: 2022 marks first decline in 60 yearsรอยเตอร์ : China’s population falls for first time since 1961, highlights demographic crisis