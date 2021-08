จีนเพิ่ม 'ความคิดสีจิ้นผิง' ลงในหลักสูตรการเรียนระดับชาติ

กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า "ความคิดเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะจีนในยุคใหม่" ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัยการเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้าง "มติในการฟังและปฏิบัติตามพรรค" และสื่อการสอนใหม่จะต้อง "ปลูกฝังความรู้สึกรักชาติ"รายงานข่าวกล่าวว่า นับตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจในปี 2555 ประธานาธิบดีจีนได้พยายามเสริมสร้างบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ปกครองในทุกด้านของสังคม รวมถึงธุรกิจ โรงเรียน และสถาบันทางวัฒนธรรม"ความคิดของสีจิ้นผิงเกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมที่มีลักษณะจีนสำหรับยุคใหม่" ได้รับการกำหนดอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญของประเทศในปี 2561 ขณที่อำนาจส่วนตัวของสียังแข็งแกร่งขึ้นด้วยการยกเลิกข้อจำกัดการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งมีการเฉลิมฉลองในเดือนกรกฎาคม สีให้คำมั่นว่าจะ "เสริมสร้าง" ความเป็นผู้นำของพรรค รักษาความเป็นผู้นำ "หลักแก่น" ของเขาเอง และเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนชาวจีนทั้งที่ผ่านมา ความคิดของผู้นำจีนทั้ง 5 รุ่น ได้รับการบรรจุเป็นความคิดนำในธรรมนูญพรรค ได้แก่ “ความคิดเหมาเจ๋อตง” “ทฤษฎีเติงเสี่ยวผิง” “ความคิดสามตัวแทน” (ของเจียงเจ๋อหมิน) “แนวคิดการพัฒนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์” (ของหูจินเทา) และ “ความคิดของสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีนสำหรับยุคใหม่”ความคิดของสี จิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมกับลักษณะของจีนสำหรับสมัยใหม่ (Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era; จีน: 习近平新时代中国特色社会主义思想) เป็นทฤษฎีการเมืองของสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีการกล่าวถึงคำนี้ครั้งแรกอย่างเป็นทางการในสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 19 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เมื่อสีเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน สมัชชาที่ 19 ยืนยันอุดมการณ์ดังกล่าวเป็นอุดมการณ์ชี้นำการเมืองและการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนความคิดดังกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรอบกว้าง ๆ ซึ่งสร้างไว้รอบสังคมนิยมกับลักษณะจีน คำของเติ้งซึ่งวางประเทศจีนไว้ใน "สังคมนิยมขั้นปฐมภูมิ"วันที่ 24 ตุลาคม ในสมัยปิดประชุม สมัชชาพรรคที่ 19 อนุมัติการรับความคิดของสี จิ้นผิงเข้าธรรมนูญแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน