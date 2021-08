กฎหมาย : ศีลธรรมที่แปลงรูป

“Law is Written Morality While Morality is Conscious Law” นี่คือคำพูดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จากหนังสือ Xi Jinping The Governance of China ซึ่งแปลโดยใจความได้ว่า กฎหมายคือศีลธรรมที่ถูกเขียนขึ้น ในทำนองเดียวกับศีลธรรมคือกฎหมายจากความสำนึกโดยนัยแห่งคำพูดข้างต้นอธิบายขยายความได้ว่า ศีลธรรมกับกฎหมายมีเนื้อหาสาระ และเจตนารมณ์ในการนำมาใช้เป็นกติกาสังคม ในทำนองเดียวกันคือ ป้องกันมิให้คนกระทำชั่ว อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้คนในสังคมโดยรวม ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนั่นเองดังนั้น กฎหมายใดๆ ที่จะเขียนขึ้นบังคับใช้จะต้องไม่ขัดกับหลักศีลธรรมอันดีของสังคม จึงจะเรียกได้ว่า เป็นธรรมแก่สังคมในทางกลับกัน กฎหมายใดๆ ที่เขียนขึ้นบังคับใช้มีเนื้อหาสาระขัดกับหลักศีลธรรมอันดีของสังคม กฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมแก่สังคมด้วยเหตุดังกล่าวแล้วข้างต้น กฎหมายที่ออกมาเพื่อปกป้องคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งกระทำผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม กฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมแก่สังคม ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำนั้นเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีข่าวว่าจะมีการออกกฎหมายเพื่อจำกัดความรับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทย์ให้ไม่ต้องรับผิดในการป้องกัน และรักษาโควิด-19 ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ แต่มีข้อบกพร่องในการกระทำดังกล่าวแต่ในทันทีที่ข่าวนี้แพร่ออกไป ปรากฏว่าได้มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงคัดค้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส.ส.บางคนจากพรรคฝ่ายค้าน โดยให้เหตุผลว่า พ.ร.ก.ที่ว่านี้เป็นเสมือนกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งคือ รวมทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการป้องกัน และรักษาโควิด-19 ตั้งแต่ระดับบริหารลงไปถึงระดับปฏิบัติการ แต่อ้างบุคลากรทางการแพทย์มาบังหน้า โดยซ่อนผู้รับผิดชอบระดับนโยบายไว้ต่อมาในที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการปฏิเสธว่า เรื่องนี้ยังไม่มีการนำเข้า ครม.และยังไม่มีการนำไปหารือกฤษฎีกาแต่อย่างใดแต่ต่อมาบุคลากรในระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาแถลงยืนยันถึงความจำเป็นต้องมี พ.ร.ก.เพื่อปกป้องและให้ความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงานดังนั้น จึงสรุปได้ว่ากำลังเตรียมการเพื่อออก พ.ร.ก.จริง แต่เกิดจากภายในกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่ควรกล่าวหาว่า เป็นผลงานของรัฐบาลโดยรวม เพราะ ครม.ยังไม่ได้อนุมัติแต่ประการใดแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข่าวออกมาจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นระดับใด ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะ ส.ส.ในฐานะผู้แทนประชาชนก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็น เพียงแต่ขอให้ยึดประโยชน์ของประเทศ และประชาชนโดยรวมเป็นหลัก ก็ยอมรับได้สุดท้าย ผู้เขียนในฐานะสื่อมวลชนเห็น พ.ร.ก.ในทำนองนี้ ไม่ควรจะออกมา ทั้งนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้1. บุคลากรทางการแพทย์ในระดับปฏิบัติการได้ทำตามนโยบาย ประกอบกับทุกคนมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพกำกับอยู่แล้ว จึงไม่น่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์คนใดกระทำผิดด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ถึงกับถูกฟ้องร้อง และถ้าเผอิญถูกฟ้องร้อง ก็เชื่อได้ว่าจะได้ความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม จึงไม่ควรนำมาเป็นเหตุอ้างในการออกกฎหมายมาปกป้องตนเองเป็นการซ้ำซ้อนกับกฎหมาย และจริยธรรมที่มีอยู่แล้วแต่ประการใด2. ถ้ามองในแง่ของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้ออก พ.ร.ก.ในกรณีเร่งได้