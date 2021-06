ชาวสิงคโปร์ ร้องขอ Sinovac เป็นทางเลือกแทนวัคซีน mRNA

พนักงานไอทีวัย 27 ปีรายนี้ (ไม่ประสงค์ออกนาม) กล่าวว่า เขาชอบที่จะใช้ “เทคโนโลยีดั้งเดิม” มากกว่า ซึ่งหมายถึงวิธีที่คนจีนใช้เชื้อก่อโรคที่อ่อนแอหรือตายในร่างกาย ซึ่งเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในวัคซีนสำหรับโปลิโอและโรคพิษสุนัขบ้า





ในทางตรงกันข้าม กับเทคโนโลยีของวัคซีน Pfizer-BioNTech และ Moderna ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลยาของสิงคโปร์ใช้เทคโนโลยี mRNA ซึ่งส่งรหัสพันธุกรรมจากไวรัสไปยังเซลล์ในร่างกาย โดยส่งข้อมูลในการทำสำเนาโปรตีนสไปค์ จากนั้นระบบภูมิคุ้มกันของบุคคลจะถูกกระตุ้นและพัฒนาแอนติบอดีที่จะตอบสนองหากร่างกายติดเชื้อไวรัสจริง





รายงานข่าวกล่าวว่า การอนุมัติขององค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ใช้วัคซีนซีโนแวค ของจีนเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่ไม่สามารถรับ วัคซีน mRNA ได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ แม้ว่าพวกเขาจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนายจ้าว ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์มาเป็นเวลาสี่ปี ตั้งตารอที่จะรับวัคซีน Sinovac นับตั้งแต่มีการจัดส่งยา 200,000 โดสมาถึงเมืองในเดือนกุมภาพันธ์การเคลื่อนไหวขององค์การอนามัยโลกในวันอังคาร เพื่ออนุมัติวัคซีน Sinovac สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินได้รับความยินดีจาก จ้าว และคนอื่น ๆ ที่ต้องการรับวัคซีนของจีนด้วยเหตุผลทางการแพทย์เช่น เป็นผู้มีอาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) เป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบฉับพลันเมื่อวันจันทร์ ออง เย กุง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ กล่าวว่า ผู้ให้บริการด้านสุขภาพของเอกชนจะได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัคซีนที่ไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของสิงคโปร์ แต่อยู่ภายใต้รายการใช้ในกรณีฉุกเฉินของ WHO เหล่านี้ รวมถึง วัคซีน Johnson & Johnson เช่นเดียวกับ Oxford-AstraZeneca เป็นต้น“ในขณะที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติวัคซีนซีโนแวค (Sinovac) ภายใต้รายการใช้ในกรณีฉุกเฉิน สถาบันดูแลสุขภาพที่ได้รับอนุญาตสามารถยื่นคำร้องต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดึงสต๊อกที่มีอยู่ 200,000 โดสเพื่อดูแลผู้ที่ต้องการได้รับ" รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเจ้าหน้าที่ของสิงคโปร์กล่าวว่า วัคซีน Sinovac ซึ่งเก็บไว้เหล่านี้มีอายุการเก็บรักษาสองปีในสิงคโปร์ เดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียว รายงานพบผู้ติดเชื้อที่แพร่ระบาดในท้องถิ่นมากถึง 533 ราย เพิ่มขึ้นจาก 55 รายในเดือนเมษายนก่อนหน้า กระตุ้นให้ทางการบังคับใช้ข้อจำกัดที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงห้ามรับประทานอาหารในร้านอาหารและการเรียนออนไลน์ผู้ใช้เว็บไซต์ไมโครบล็อกของจีน (เวยปั๋ว) กล่าวว่า: “Sinovac มีประสิทธิภาพ ทำไมสิงคโปร์อนุมัติช้าจัง”อีกข้อความหนึ่งที่แพร่หลายบนแพลตฟอร์มการส่งข้อความทาง WeChat ว่า: “สถานการณ์ดูร้ายแรงกว่าปีที่แล้ว รัฐบาลควรรีบใช้วัคซีน Sinovac ซึ่งเป็นวิธีที่ชัดเจนในการช่วยเหลือผู้คน“เราขอร้องคุณ ได้โปรดให้เราฉีดวัคซีน เราสามารถจ่ายได้” ข้อความระบุเหลียนเหอจาวเป่า หนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนหลักของเมือง รายงานเมื่อวันพุธว่า บริษัทกว่า 700 แห่งที่จดทะเบียนภายใต้สมาคมวิสาหกิจจีนในสิงคโปร์ กำลังรอการอนุมัติจาก Sinovac และเรียกร้องให้สถานทูตจีนเร่งดำเนินการกระบวนการนำเข้าสิงคโปร์และเวียดนามเป็นเพียงสองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้ใช้ Sinovac ในการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการ ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ต่างพึ่งพาวัคซีนจากจีนจำนวนมากด้วยการเพิ่มซีโนแวค (Sinovac) ลงในรายชื่อวัคซีนที่มีอยู่ 5 รายการของ WHO จึงถือว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง วัคซีนซีโนฟาร์ม (Sinopharm) ในปักกิ่งด้วย เป็นการปูทางให้ Sinovac ถูกรวมไว้ในโครงการวัคซีนโคแวกซ์ (Covax) ซึ่งเป็นโครงการแบ่งปันวัคซีนระดับโลก ที่ขาดแคลนฯ อันเนื่องมาจากการควบคุมการส่งออกวัคซีนของซัพพลายเออร์รายใหญ่ของอินเดียนอกจากนี้ยังหมายความว่าในสิงคโปร์ ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่จะรับวัคซีน mRNA สองวัคซีน ซึ่งรวมถึงบุคคลประมาณ 30,000 คนที่มีประวัติเป็นภูมิแพ้อากาศ (anaphylaxis) ตอนนี้มีทางเลือกแล้วดาร์ริล เฉิง นักศึกษาระดับปริญญาตรีอายุ 24 ปี อยู่ในคนกลุ่มนี้ เขากล่าวว่าเขาจะเลือกใช้วัคซีน Sinovac แต่ยังคงลังเลผลข้างเคียงเช่น ความดันโลหิตสูงและการแข็งตัวของเลือด หรือลิ่มเลือดอุดตัน “บางทีหลังจากที่มีคนรับวัคซีนนี้จำนวนมากขึ้นแล้ว ผมก็จะรับ” เขากล่าวในทำนองเดียวกัน อีวอนน์ ลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ก็ยกย่องการตัดสินใจของรัฐบาลสิงคโปร์ในการอนุญาตให้มีวัคซีนทดแทน “อย่างน้อย ผมไม่ต้องรอนานเกินไปที่จะฉีดวัคซีน” ชายวัย 38 ปีกล่าวในขณะที่ผลการศึกษาบางชิ้นระบุว่าวัคซีนที่ผลิตโดยจีนมีอัตราประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า Pfizer-BioNTech และ Moderna หลี่กล่าวว่าเธอไม่ได้กังวลมากเกินไปกับผลลัพธ์“ตราบที่วัคซีน จะยังคงช่วยในแง่ของ [ส่งเสริม] ภูมิคุ้มกันหมู่โดยรวมเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ฉันสามารถไปต่างประเทศได้ ฉันจะรับไว้” เธอกล่าวในชิลี เมื่อเดือนที่แล้ว Sinovac รายงานว่ามีอัตราประสิทธิภาพ 67 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ Pfizer-BioNTech ที่ 95 เปอร์เซ็นต์ และ Moderna ที่ 94%การศึกษาขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชี้ให้เห็นว่า Sinovac ช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (31 พ.ค.) บราซิลได้เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น ที่แสดงให้เห็นว่าเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งพบว่าผู้ป่วยตามอาการลดลงร้อยละ 80 หลังจากประชาชนเกือบทั้งหมดได้รับวัคซีนซีโนแวคในอินโดนีเซีย เมื่อเดือนที่แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กูนาดี ซาดิคิน กล่าวว่า การเสียชีวิตและการรักษาในโรงพยาบาล "ลดลงอย่างมาก" หลังจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 25,000 คนในกรุงจาการ์ตาได้รับวัคซีนซีโนแวค (Sinovac) ครบสองโดสในขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์เน้นว่า บุคคลที่รับวัคซีนสำรองจะต้องยอมรับ “ความรับผิดชอบทั้งหมด” สำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและจ่ายค่าวัคซีนเอง พวกเขาจะถูกแยกออกจากโครงการของประเทศที่ให้ค่าชดเชยสำหรับผู้ที่มีผลข้างเคียงร้ายแรงหรือเสียชีวิต กระทรวงยังคงศึกษาอยู่ว่าคนเหล่านี้สามารถได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดด้านสาธารณสุขและระบอบการทดสอบหรือไม่เจเรมี หลิม รองศาสตราจารย์จากวิทยาลัยสาธารณสุข Saw Swee Hock แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ กล่าวว่า ราคาของวัคซีนนอกโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศน่าจะสูง เนื่องจากผู้ประกอบการเอกชน ย่อม "ไม่สามารถคาดหวังว่าจะไม่ได้รับผลกำไร" ปัจจัยดังกล่าว เป็นความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นเขากล่าวว่า "ความพร้อมของชาวสิงคโปร์ที่มีต่อวัคซีนที่ผลิตในจีนจะขึ้นอยู่กับผลฯ ของการฉีดวัคซีน mRNA และเทคโนโลยีใหม่ด้วย"กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าขณะนี้จะอนุญาตให้บุคคลที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้ยา อาหาร พิษแมลงสัตว์กัดต่อย หรือสิ่งที่ไม่ทราบสาเหตุ ให้ฉีดวัคซีน Pfizer-BioNTech หรือ Moderna ที่ได้รับอนุมัติทั้งสองชนิด เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากทางการได้ศึกษาข้อมูลในระดับท้องถิ่นและระดับโลกบุคคลบางคน รวมทั้งผู้ที่มีอาการแพ้วัคซีนอื่นๆ ยังคงไม่มีสิทธิ์รับ Pfizer-BioNTech หรือ Moderna สำหรับกลุ่มนี้ กระทรวงกำลังประเมินการนำวัคซีนที่ไม่ใช่ mRNA เข้ามา และคาดว่าจะทำได้ภายในสิ้นปีนี้แต่ถ้าบุคคลไม่สามารถรอวัคซีนอื่นที่ไม่ใช่ mRNA ได้ พวกเขาอาจพิจารณาวัคซีน Sinovac ภายใต้เส้นทางการเข้าถึงพิเศษ กระทรวงฯ ระบุ กระทรวงฯ ระบุว่า คลินิกเอกชนประมาณ 20 แห่งจะได้รับเลือกให้ดูแลการฉีดวัคซีนจีนหน่วยงานด้านสุขภาพยังเรียกร้องให้มีการอนุมัติวัคซีน Sinovac “ประชาชนบางคนแนะนำว่า หน่วยงานวิทยาศาสตร์สุขภาพควรอนุมัติวัคซีน Sinovac เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวัคซีนแห่งชาติของเรา ซึ่งขณะนี้ WHO ได้รวมวัคซีนฉุกเฉินแล้ว”องค์การอนามัยโลกระบุ โดยอ้างถึงรายการที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน กระทรวงฯ เน้นว่า WHO มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง“เป็นกระบวนการที่อิงตามความเสี่ยงซึ่งเร่งการประเมินวัคซีนสำหรับใช้ในการระบาดใหญ่โดยเฉพาะในประเทศเหล่านี้ ซึ่งถือว่าผลประโยชน์มีมากกว่าความเสี่ยง แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน” เอกสารดังกล่าวกล่าวเสริมอัลเฟรด อู่ รองศาสตราจารย์ของวิทยาลัยนโยบายสาธารณะ ลีกวนยู (Lee Kuan Yew) กล่าวว่า มีความเร่งรีบของชาวจีนในสิงคโปร์ ที่เลือกวัคซีนที่ผลิตในจีน ซึ่งก่อนหน้านี้ปักกิ่งเคยกล่าวไว้ว่า จะช่วยให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนที่ผลิตในจีนสะดวกขึ้นแต่เมื่อเดือนที่แล้ว สถานทูตจีนในวอชิงตันกล่าวว่า จีนเตรียมยอมรับประวัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์-BioNTech, Moderna และ Johnson & Johnson สำหรับนักเดินทางที่ขอวีซ่าหนังสือเดินทางวัคซีนของจีนที่จำเป็นในการเข้าประเทศจีน ซึ่งยังจำกัดการเข้าประเทศหวู่ตั้งข้อสังเกตว่า ชาวจีนบางคนในสิงคโปร์ที่สนับสนุนการใช้วัคซีนซิโนแวคและซิโนแฟม เมื่อถึงเวลาอาจไม่รับวัคซีนที่ผลิตในจีน หลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฉีด และถูกกีดกันจากโครงการชดเชยของสิงคโปร์หวู่ กล่าวว่า “พวกเขาจะพูดถ้อยแถลงชาตินิยมดัง ๆ เสมอ แต่พวกเขาอาจจะไม่ทำ”วัคซีนดังกล่าวให้ไฟเขียวแก่วัคซีน Pfizer-BioNTech และ Moderna ซึ่งทั้งคู่ใช้เทคโนโลยี mRNAอย่างไรก็ตาม วัคซีน mRNA นั้นไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติอาการแพ้รุนแรง เช่น ภูมิแพ้และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในวันพุธ กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า สำหรับสถาบันสุขภาพเอกชนที่จะสมัครเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตสำหรับวัคซีน Sinovac-CoronaVac COVID-19 ภายใต้เส้นทางการเข้าถึงพิเศษ"เรากำลังศึกษาความเป็นไปได้สำหรับสถาบันสุขภาพเอกชนในการเข้าถึงสต็อกปัจจุบันของเราที่ 200,000 โดส และหารายละเอียดเกี่ยวกับราคา ขั้นตอนการขอความยินยอม และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ต้องการให้ยา Sinovac-CoronaVac" กระทรวงสาธารณสุขตอบข้อสงสัยของสื่อกระทรวงยังย้ำอีกว่า Sinovac ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวัคซีนระดับชาติ ดังนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการบาดเจ็บจากวัคซีนสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19เมื่อมีข้อมูลในระดับสากลและระดับท้องถิ่นมากขึ้น คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็กำลังทบทวนข้อจำกัดในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ที่ทราบกันดีได้รับการฉีดวัคซีนด้วยวัคซีน mRNA สองชนิดที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ที่นี่ กระทรวงกล่าวซีโนแวค (Sinovac) ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน โดยใช้รูปแบบเชื้อตาย เพื่อกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัส อันเป็นวิธีที่การติดเชื้อธรรมชาติที่สุดองค์การอนามัยโลกแนะนำวัคซีนสำหรับใช้ในผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็นสองโดส เป็นเวลาสองถึงสี่สัปดาห์