"ตราบใดที่ไม่ใช่จีน ทุกอย่างดีหมด" ชาวทวิตฯ โต้ บลิงเคน หลังเห็นชอบ ญี่ปุ่นทิ้งน้ำเสียโรงนิวเคลียร์

สื่อต่างประเทศรายงาน (15 เม.ย.) หลังจากเมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเห็นชอบ การเตรียมปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ "ซึ่งจะผ่านการกรองสารพิษแล้วส่วนหนึ่ง" ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ให้เริ่มภายในอีก 2 ปีข้างหน้า

We thank Japan for its transparent efforts in its decision to dispose of the treated water from the Fukushima Daiichi site. We look forward to the Government of Japan's continued coordination with the @iaeaorg.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 13, 2021