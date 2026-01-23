‘นิโกลัส มาดูโร แกร์รา’ ลูกไม้ใต้ต้นของอดีตผู้นำเวเนซุเอลา

หลังจาก “นิโกลัส มาดูโร” อดีตประธานาธิบดีของเวเนซุเอลา ถูกหน่วยปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ จับกุมตัวไปยังนิวยอร์กเพื่อขึ้นศาล “นิโกลัส มาดูโร แกร์รา” ลูกชายและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวัย 35 ปี กล่าวต่อรัฐสภาเวเนซุเอลาด้วยเสียงสั่นเครือ ให้ช่วยนำตัวบิดาของเขาที่ถูกลักพาตัวกลับบ้าน
เขายังบอกอีกว่า “พ่อครับ ผมบอกพ่อเลยว่าพ่อทำให้ครอบครัวของเราเข้มแข็ง ที่นี่เราจะทำหน้าที่ของเราจนกว่าพ่อจะกลับมา และเราจะได้กอดกันอีกครั้งในเวเนซุเอลา” คำว่า “เรา” ในที่นี้เขายังหมายถึงพี่น้องต่างมารดาอีกสามคน ซึ่งเป็นลูกติดจาก “ซิเลีย ฟลอเรส” ภรรยาคนปัจจุบันของมาดูโร และเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนำทางการเมืองของประเทศอีกด้วย
ในเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร แกร์รา เป็นที่รู้จักในชื่อ “นิโกลัสซิโต” ซึ่งหมายถึงนิโกลัสน้อย เพื่อแยกแยะเขาจากพ่อที่มีชื่อเดียวกัน สำหรับ “เดลซี โรดริเกซ” ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งรักษาการแทน ความสัมพันธ์ทางสายเลือดของนิโกลัสซิโตกับอดีตเผด็จการ ทำให้มาดูโรหนุ่มกลายเป็นบุคคลสำคัญ อีกทั้งคำพูดที่นิโกลัสซิโตกล่าวกับประธานาธิบดีคนใหม่ในรัฐสภานั้น มีความสำคัญ
เขาให้ความมั่นใจว่า เธอสามารถพึ่งพาการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขจากเขาและครอบครัวของเขา ในภารกิจที่ยากลำบากข้างหน้าได้
นิโกลัส มาดูโร แกร์รา มีความมุ่งมั่นทางการเมือง ตอนอายุ 22 ปี นิโกลัสซิโตได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และยังดำรงตำแหน่งในรัฐสภา ในช่วงวาระแรกของ โดนัลด์ ทรัมป์ มาดูโรหนุ่มคนนี้เคยประกาศว่า “หากสหรัฐฯ บุกทำลายแผ่นดินเกิดของเราเมื่อไหร่ เราจะยึดทำเนียบขาว”
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวหามาดูโรหนุ่มกระทำความผิดในลักษณะเดียวกับมาดูโรผู้พ่อ ได้แก่ การทุจริต การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธ เหตุการณ์ในปี 2020 ดูเหมือนจะเป็นเรื่องซ้ำซากสำหรับลูกชายของผู้นำเผด็จการ ชาวบ้านในย่านหนึ่งของกรุงการากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา พากันประท้วง เหตุเพราะนิโกลัสซิโตจัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ 30 ปีของเขา แม้จะมีมาตรการล็อกดาวน์เนื่องจากโควิด-19 คลิปวิดีโอในยูทูบจากปาร์ตี้วันเกิด แสดงให้เห็นนิโกลัสซิโตกำลังเต้นรำอย่างสนุกสนาน ขณะที่ มีธนบัตรโปรยลงใส่ตัวเขา
ด้วยโซเชียลมีเดีย นิโกลัสซิโตพยายามที่จะทำให้ระบอบการปกครองที่คร่ำครึของพ่อดูทันสมัย มีชีวิตชีวา และมีศิลปะมากขึ้น อย่างที่เขาชอบเน้นย้ำต่อสาธารณะว่า เขาไม่เพียงเรียนเศรษฐศาสตร์มาเท่านั้น แต่ยังฝึกฝนการเล่นฟลุตที่เอล ซิสเตมา โรงเรียนดนตรีที่ก่อตั้งโดยนักประพันธ์เพลงชื่อดัง “โฮเซ อันโตนิโอ อับเรอู” อีกด้วย
ที่น่าประหลาดใจคือ ปีที่แล้วนิโกลัสซิโตบอกกับสื่อว่า เขาไม่มีปัญหาที่จะส่งมอบอำนาจให้ฝ่ายตรงข้าม หลังจากพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นคำพูดที่ลูกชายของเผด็จการเท่านั้นที่จะพูดได้ แต่หลังจากที่พ่อของเขาพ่ายแพ้อย่างยับเยินในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนกรกฎาคม 2024 นิโกลัสซิโตกลับปกป้องการโกงการเลือกตั้งของรัฐบาล
ดังนั้น ถ้าหากลูกชายของนิโกลัส มาดูโร ซึ่งมีชื่อเดียวกัน สามารถมีบทบาทในการตัดสินอนาคตของเวเนซุเอลาได้ นิโกลัสซิโตก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ใส่ใจของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อการสร้างประชาธิปไตยในประเทศนี้ทันที