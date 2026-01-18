(คลิป)“พ่อเลี้ยงเจ” ปลื้ม!ได้ของขวัญปีใหม่ล้ำค่าเป็นพญาควายตัวน้อย “น้องมังราย” เกิดในวนาสุวรรณฟาร์ม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พ่อเลี้ยงเจ ปลื้มได้ของขวัญปีใหม่ “พญาควาย” ตั้งแต่ต้นปี พบมีคุณลักษณะถูกต้องตามตำราโบราณทุกประการ พร้อมนำมาโชว์ที่มหกรรมประกวดกระบือภาคอีสาน ยกเป็นสิ่งมงคลล้ำค่า ไม่ต่างจากช้างเผือก ล่าสุดมีคนติดต่อซื้อให้ราคาเลขเจ็ดหลัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่มหกรรมประกวดกระบือภาคอีสาน ณ พุทธมณฑลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีควายงามจากฟาร์มเลี้ยงชื่อดังทั่วประเทศ นำควายงามมาประกวด และให้ประชาชนที่ชื่นชอบควายงามได้ชมกันอย่างจุใจ หนึ่งในนั้นมีชื่อของ “โก้เมืองเพชร” ควายเผือกตัวใหญ่ที่สุดของเมืองไทย จากการที่พ่อเลี้ยงเจ ทุ่มเงินมหาศาลกว่า 18 ล้านบาท ซื้อเข้ามาในสังกัดวนาสุวรรณฟาร์ม ถูกนำไปโชว์ตัวตามอีเวนต์ต่างๆ สร้างชื่อกระฉ่อนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ให้กับวงการควายงามเมืองไทย
มหกรรมประกวดกระบือภาคอีสานปีนี้ พ่อเลี้ยงเจ นำควายงามหลายตัวมาประกวดและโชว์ให้พี่น้องชาวอีสาน ได้ชื่นชมกันแบบเต็มอิ่ม หนึ่งในนั้นก็มี โก้เมืองเพชร รวมอยู่ด้วย ซึ่งปีนี้พ่อเลี้ยงเจ อารมณ์ดีเป็นพิเศษ เพราะได้สิ่งของล้ำค่าเข้ามา คือพญาควาย จากแม่ควายที่เลี้ยงไว้ตัวนึงคลอดลูกออกมา เมื่อวันที่ 10 มกราคม หรือวันเด็กที่ผ่านมานี้เอง ทำเอาเจ้าของฟาร์มยิ้มร่า และก็นำพญาควายตัวนี้ มาให้เอฟซีได้ชมที่ขอนแก่นด้วย
พ่อเลี้ยงเจ เจ้าของวนาสุวรรณฟาร์ม เปิดเผยว่า พญาควายตัวนี้ ตั้งชื่อว่า เด็กชายพระยาเม็งราย หรือน้องมังราย เป็นพญาควายที่เพิ่งเกิดมาลืมตาดูโลก เมื่อวันเด็กที่ผ่านมา ที่วนาสุวรรณฟาร์มเชียงราย น้องมังราย เป็นพญาควายที่ถูกต้องตามตำรา คนโบราณเชื่อว่า พญาควาย จะให้โชคให้ลาภ เกิดอำนาจ วาสนาบารมีกับเจ้าของ ซึ่งน้องมังราย ถือเป็นพญาควายตัวแรก ที่คลอดในคอกวนาสุวรรณฟาร์ม
ลักษณะของพญาควาย คือหน้าดอก มีขนสีขาวอยู่กลางหน้าผาก ปากคาบแก้ว มีสีขาวที่ปาก หรือลิ้นขาว ถุงเท้าขาวมีสีขาวที่ขาทั้งสี่ กีบเล็บแก้ว ส่วนของหางเป็นหางดอก ปลายหางมีขนสีขาวเป็นพู่ ซึ่งคอกเราตั้งใจผสมให้น้องมังราย คลอดออกตรงตามลักษณะพญาควาย โดยมีแม่ชื่อบัวเงิน มีลักษณะเด่นคือหน้าผากขาว ส่วนพ่อชื่อเพชรพญา มีจุดเด่นคือตาเพชร มีจุดขาวนัยน์ตา จึงให้ลูกออกมาที่มีลักษณะเด่นหลายประการ
ความเชื่อเรื่องพญาควายนั้น ใครเป็นเจ้าของหรือเลี้ยงไว้ ถือเป็นสิ่งมงคลล้ำค่า ให้โชคลาภ โดยเฉพาะสายมู ต่างแสวงหาพญาควายมาครอบครองเลี้ยงไว้ โดยวนาสุวรรณฟาร์มไม่ได้มีแค่น้องมังราย แต่ยังมีพญาควาย อยู่อีกหลายตัว เช่นโก้เมืองเพชร ถือว่าเป็นพญาควายเผือก คือขนสีขาวที่หน้า ปากคาบแก้ว หางดอก เท้าด่าง เล็บแก้ว นัยน์ตาสีน้ำข้าว
นอกจากนี้ยังมีควายตัวอื่นๆ ที่อยู่ในคอก มีลักษณะเด่นเป็นพญาควาย ประกอบด้วย โก้เมืองเพชร พญาควายเผือก, เพชรพญา ควายเพศผู้พ่อน้องมังราย, บัวเงิน แม่น้องมังราย, น้องมังราย พญาควายตัวล่าสุดที่มีอัตลักษณ์เด่นตรงตามตำราที่สุด, บัวทอง ลูกของบัวเงิน และตาเพชร
ทั้งนี้จุดด่างในตัวน้องมังราย กลายเป็นจุดเด่นที่ไม่ต่างจากไม้ด่าง เป็นอีกจุดหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงควายงามเมืองไทย ทำให้คนหันมาสนใจการเลี้ยงควายงาม ที่สำคัญน้องมังราย หลังคลอดออกมา มีคนสนใจเสนอซื้อแล้วในราคากว่า 1 ล้านบาท แต่ผู้ใหญ่ที่นับถือบอกว่า เป็นสิริมงคล จึงขอเก็บไว้ เลี้ยงเป็นมิ่งมงคลกับวนาสุวรรณฟาร์ม