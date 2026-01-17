(คลิป) “พ่อเลี้ยงเจ” ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ในงานประกวดควาย ยก “เจ้าโก้ สยาม” ให้เป็นลูก “แม่ทัพกุ้ง”

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“พ่อเลี้ยงเจ” เจ้าของวนาสุวรรณฟาร์มทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ในงานมหกรรมประกวดควายที่พุทธมณฑลอีสาน ยกควายน้อย “โก้ สยาม”ลูกของเจ้าโก้ เมืองเพชรเป็นลูก “แม่ทัพกุ้ง”พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ด้านแม่ทัพกุ้งยินดีรับเป็นลูก แต่ขอฝากให้พ่อเลี้ยงเจเลี้ยงดูแลแทนไปก่อน
บ่ายคล้อยวันนี้(17ม.ค.)ที่พุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.อ.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2และที่ปรึกษากองทัพบกได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมประกวดกระบือภาคอีสาน ครั้งที่ 1 บรรยากาศภายในงานคึกคัก มีประชาชนทุกเพศทุกวัยสนใจเข้ามาดูกระบือไทยที่นำมาโชว์และประกวดจำนวนมาก
โดยมหกรรมประกวดกระบือหรือควายภาคอีสานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง 17-18 ม.ค. 69 นี้ เป็นอีกเวทีที่มีบรรดาคนรักควายมาชุมชุมกันจำนวนมากอีกเวทีหนึ่ง ฟาร์มควายไทย-ควายสวยงามชื่อดังทั่วประเทศหลายสิบฟาร์มต่างส่งกระบือเข้าประกวด ทั้งประเภทควายเผือกสวยงาม ควายดำสวยงาม ควายแคระ ควายยักษ์ฯลฯ
พล.อ.บุญสิน พาดกลาง หรือแม่ทัพกุ้ง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานประกวดกระบือครั้งนี้ ส่วนตัวเคยไปดูการจัดประกวดควายที่ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีควายสวยงาม ควายตัวใหญ่โชว์ให้ได้ดูจำนวนมาก งานนี้ก็เช่นกันมีควายตัวใหญ่ ควายสวยงามที่มีความแข็งแกร่งให้ได้ดูเยอะมาก เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้
ภายหลัง พล.อ.บุญสินกล่าวเปิดงานมหกรรมประกวดควายฯเสร็จได้ลงจากเวที เดินไปดูควายไทยควายสวยงามของแต่ละฟาร์มที่นำมาประกวดและบางส่วนนำมาโชว์บริเวณลานด้านหน้าเวที โดยแม่ทัพกุ้งได้ทักทายถามไถ่ชื่อควายและวิธีการเลี้ยงดูจากผู้ดูแลควายแต่ละตัวแต่ละฟาร์มอย่างเป็นกันเอง ในระหว่างนี้มีประชาชนที่มาร่วมงานต่างผลัดเปลี่ยนกันถ่ายรูปคู่กับแม่ทัพกุ้งเป็นที่ระลึก เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแม่ทัพกุ้งจากบทบาทแม่ทัพภาคที่ 2 ที่มีความฮึกเหิมในการปกป้องอธิปไตยไทยยังได้รับความรักความศรัทธาจากประชาชนไม่น้อยลงเลยแม้แต่นิด
อย่างไรก็ตามหลังจากเดินชมควายไทยควายสวยงามครบทุกตัวแล้ว พิธีกรบนเวทีได้ประกาศเชิญให้แม่ทัพกุ้งเดินไปยังจุดที่พญาควายเผือก“ โก้ เมืองเพชร” ควายดำตัวยักษ์ใหญ่ ชื่อ“ปูติน”และควายไทยสวยงามตัวน้อย อายุเพียง 2 ปีกว่า “โก้ สยาม”ลูกของโก้ เมืองเพชร ยืนรออยู่ โดยพิธีกรบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่จากพ่อเลี้ยงเจให้กับแม่ทัพ
ทันทีที่แม่ทัพกุ้งเดินไปถึงจุดที่ควายไทยสวยงามทั้ง 3 ตัวยืนอยู่ พ่อเลี้ยงเจได้กล่าวอย่างภาคภูมิว่า “ในโอกาสที่ท่านแม่ทัพกุ้ง ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการประกวดควายไทย และท่านเป็นวีระบุรุษของชาวไทย ในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งและในฐานะตัวแทนชาวควายไทย จึงขอมอบลูกโก้ เมืองเพชร ชื่อ เจ้าโก้สยาม ให้เป็นลูกของแม่ทัพกุ้ง”เพราะในสมัยโบราณควายถือเป็นพาหนะอีกอย่างหนึ่ง นอกจากช้าง ในการทำศึกสงครามกับอริราชศัตรู
ทันทีที่พ่อเลี้ยงเจกล่าวเสร็จ เจ้าของและคนเลี้ยงควายของแต่ละฟาร์มรวมถึงประชาชนที่มาดูการประกวดควายในบริเวณงานต่างปรบมือและส่งเสียงแสดงความยินดีด้วยความประหลาดใจ คาดไม่ถึงว่าพ่อเลี้ยงเจจะมอบควายให้ท่านแม่ทัพกุ้งไปเลี้ยง
อย่างไรก็ตามแม่ทัพกุ้งได้กล่าวขอบคุณพ่อเลี้ยงเจ ที่มอบเจ้าโก้สยามให้และขอรับไว้เป็นลูก ทั้งที่พ่อเลี้ยงเจเองมีความผูกพันและรักเจ้าโก้สยามไม่น้อย และขอให้พ่อเลี้ยงเจช่วยดูแลเจ้าโก้สยามแทนไปก่อน ซึ่งการดูแลนั้นให้สิทธิของพ่อเลี้ยงเจทุกอย่าง ยกเว้นการนำไปขายเพื่อนำไปฆ่าชำแหละ อยากให้เขาได้เติบโตออกลูกหลานต่อไป เพื่อเป็นสีสันให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงควายสวยงาม
ทั้งนี้ในตอนท้าย พ่อเลี้ยงเจ ได้กล่าวฝากวงการควายไทย ให้ท่านแม่ทัพกุ้ง เป็นผู้อุปถัมภ์ผลักดันให้การเลี้ยงควายไทยขยายเติบโตอย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น