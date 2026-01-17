xs
xsm
sm
md
lg

(คลิป) “พ่อเลี้ยงเจ” ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ในงานประกวดควาย ยก “เจ้าโก้ สยาม” ให้เป็นลูก “แม่ทัพกุ้ง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“พ่อเลี้ยงเจ” เจ้าของวนาสุวรรณฟาร์มทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ในงานมหกรรมประกวดควายที่พุทธมณฑลอีสาน ยกควายน้อย “โก้ สยาม”ลูกของเจ้าโก้ เมืองเพชรเป็นลูก “แม่ทัพกุ้ง”พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ด้านแม่ทัพกุ้งยินดีรับเป็นลูก แต่ขอฝากให้พ่อเลี้ยงเจเลี้ยงดูแลแทนไปก่อน


                       

บ่ายคล้อยวันนี้(17ม.ค.)ที่พุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.อ.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2และที่ปรึกษากองทัพบกได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมประกวดกระบือภาคอีสาน ครั้งที่ 1 บรรยากาศภายในงานคึกคัก มีประชาชนทุกเพศทุกวัยสนใจเข้ามาดูกระบือไทยที่นำมาโชว์และประกวดจำนวนมาก

โดยมหกรรมประกวดกระบือหรือควายภาคอีสานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง 17-18 ม.ค. 69 นี้ เป็นอีกเวทีที่มีบรรดาคนรักควายมาชุมชุมกันจำนวนมากอีกเวทีหนึ่ง ฟาร์มควายไทย-ควายสวยงามชื่อดังทั่วประเทศหลายสิบฟาร์มต่างส่งกระบือเข้าประกวด ทั้งประเภทควายเผือกสวยงาม ควายดำสวยงาม ควายแคระ ควายยักษ์ฯลฯ

พล.อ.บุญสิน พาดกลาง หรือแม่ทัพกุ้ง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานประกวดกระบือครั้งนี้ ส่วนตัวเคยไปดูการจัดประกวดควายที่ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีควายสวยงาม ควายตัวใหญ่โชว์ให้ได้ดูจำนวนมาก งานนี้ก็เช่นกันมีควายตัวใหญ่ ควายสวยงามที่มีความแข็งแกร่งให้ได้ดูเยอะมาก เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้


ภายหลัง พล.อ.บุญสินกล่าวเปิดงานมหกรรมประกวดควายฯเสร็จได้ลงจากเวที เดินไปดูควายไทยควายสวยงามของแต่ละฟาร์มที่นำมาประกวดและบางส่วนนำมาโชว์บริเวณลานด้านหน้าเวที โดยแม่ทัพกุ้งได้ทักทายถามไถ่ชื่อควายและวิธีการเลี้ยงดูจากผู้ดูแลควายแต่ละตัวแต่ละฟาร์มอย่างเป็นกันเอง ในระหว่างนี้มีประชาชนที่มาร่วมงานต่างผลัดเปลี่ยนกันถ่ายรูปคู่กับแม่ทัพกุ้งเป็นที่ระลึก เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแม่ทัพกุ้งจากบทบาทแม่ทัพภาคที่ 2 ที่มีความฮึกเหิมในการปกป้องอธิปไตยไทยยังได้รับความรักความศรัทธาจากประชาชนไม่น้อยลงเลยแม้แต่นิด

อย่างไรก็ตามหลังจากเดินชมควายไทยควายสวยงามครบทุกตัวแล้ว พิธีกรบนเวทีได้ประกาศเชิญให้แม่ทัพกุ้งเดินไปยังจุดที่พญาควายเผือก“ โก้ เมืองเพชร” ควายดำตัวยักษ์ใหญ่ ชื่อ“ปูติน”และควายไทยสวยงามตัวน้อย อายุเพียง 2 ปีกว่า “โก้ สยาม”ลูกของโก้ เมืองเพชร ยืนรออยู่ โดยพิธีกรบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่จากพ่อเลี้ยงเจให้กับแม่ทัพ




ทันทีที่แม่ทัพกุ้งเดินไปถึงจุดที่ควายไทยสวยงามทั้ง 3 ตัวยืนอยู่ พ่อเลี้ยงเจได้กล่าวอย่างภาคภูมิว่า “ในโอกาสที่ท่านแม่ทัพกุ้ง ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการประกวดควายไทย และท่านเป็นวีระบุรุษของชาวไทย ในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งและในฐานะตัวแทนชาวควายไทย จึงขอมอบลูกโก้ เมืองเพชร ชื่อ เจ้าโก้สยาม ให้เป็นลูกของแม่ทัพกุ้ง”เพราะในสมัยโบราณควายถือเป็นพาหนะอีกอย่างหนึ่ง นอกจากช้าง ในการทำศึกสงครามกับอริราชศัตรู

ทันทีที่พ่อเลี้ยงเจกล่าวเสร็จ เจ้าของและคนเลี้ยงควายของแต่ละฟาร์มรวมถึงประชาชนที่มาดูการประกวดควายในบริเวณงานต่างปรบมือและส่งเสียงแสดงความยินดีด้วยความประหลาดใจ คาดไม่ถึงว่าพ่อเลี้ยงเจจะมอบควายให้ท่านแม่ทัพกุ้งไปเลี้ยง
อย่างไรก็ตามแม่ทัพกุ้งได้กล่าวขอบคุณพ่อเลี้ยงเจ ที่มอบเจ้าโก้สยามให้และขอรับไว้เป็นลูก ทั้งที่พ่อเลี้ยงเจเองมีความผูกพันและรักเจ้าโก้สยามไม่น้อย และขอให้พ่อเลี้ยงเจช่วยดูแลเจ้าโก้สยามแทนไปก่อน ซึ่งการดูแลนั้นให้สิทธิของพ่อเลี้ยงเจทุกอย่าง ยกเว้นการนำไปขายเพื่อนำไปฆ่าชำแหละ อยากให้เขาได้เติบโตออกลูกหลานต่อไป เพื่อเป็นสีสันให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงควายสวยงาม


ทั้งนี้ในตอนท้าย พ่อเลี้ยงเจ ได้กล่าวฝากวงการควายไทย ให้ท่านแม่ทัพกุ้ง เป็นผู้อุปถัมภ์ผลักดันให้การเลี้ยงควายไทยขยายเติบโตอย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น







(คลิป) “พ่อเลี้ยงเจ” ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ในงานประกวดควาย ยก “เจ้าโก้ สยาม” ให้เป็นลูก “แม่ทัพกุ้ง”
(คลิป) “พ่อเลี้ยงเจ” ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ในงานประกวดควาย ยก “เจ้าโก้ สยาม” ให้เป็นลูก “แม่ทัพกุ้ง”
(คลิป) “พ่อเลี้ยงเจ” ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ในงานประกวดควาย ยก “เจ้าโก้ สยาม” ให้เป็นลูก “แม่ทัพกุ้ง”
(คลิป) “พ่อเลี้ยงเจ” ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ในงานประกวดควาย ยก “เจ้าโก้ สยาม” ให้เป็นลูก “แม่ทัพกุ้ง”
(คลิป) “พ่อเลี้ยงเจ” ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ในงานประกวดควาย ยก “เจ้าโก้ สยาม” ให้เป็นลูก “แม่ทัพกุ้ง”
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น