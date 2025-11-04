อุดรฯจัดใหญ่ “ประกวดควายงาม”ชิงถ้วยพระราชทานฯ” รวมควายงามมูลค่าทะลุ 1,200 ล้านบาท คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท

อุดรธานี – จังหวัดอุดรธานีเตรียมจัดงานมหกรรมยิ่งใหญ่ “อุดรธานี วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 16–19 พ.ย.นี้ ณ โคกหนองโกสาธารณะ อ.ทุ่งฝน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน อนุรักษ์ “วิถีคน วิถีควาย” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ที่สนามทุ่งศรีเมือง นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 พ.ต.อ.จามร อันดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอทุ่งฝน และนายพงษ์เทพ เลิศประเสริฐ์ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนหลายแขนง
ก่อนเริ่มพิธีแถลงข่าว ผู้เข้าร่วมงานได้ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระเมตตา
งาน “อุดรธานี วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และถือเป็นเวทีระดับประเทศที่รวบรวมควายงามจากทั่วประเทศกว่า 350 ตัว รวมมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท นับเป็นการแสดงศักยภาพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงควายไทย และตอกย้ำอัตลักษณ์ “เมืองควายงาม” ของจังหวัดอุดรธานี ไฮไลต์สำคัญของงาน คือการประกวดควายสวยงามชิงถ้วยพระราชทาน ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะการประกวด
ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานกว่า 1,200 คน การแสดงนิทรรศการ “หมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยอุดรธานี” การสาธิตการเลี้ยงควายไทยและควายแคระ โชว์พ่อพันธุ์ควายงามจากหลายจังหวัด รวมถึงตลาดสินค้าชุมชนและ OTOP กว่า 150 ร้านค้า
จังหวัดอุดรธานีคาดว่า การจัดงานครั้งนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานีและสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย
จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ระหว่างวันที่ 16–19 พฤศจิกายน 2568 ณ พื้นที่โคกหนองโกสาธารณะ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เข้าชมฟรีตลอดงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานี โทร. 088-5620833 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โทร. 042-244394 ต่อ 131