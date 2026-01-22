“ปาล์ม Instinct” โชว์ฝีมือปรุงคอกเทลแก้วเด็ด เครื่องดื่มสูตรชาวร็อกตำรับพิเศษจาก จ.น่าน

นับเป็นการเปิดม่านศักราชใหม่ปี 2026 แบบสุดอลัง สำหรับ OXBO (อ็อกซ์โบ) ห้องอาหารและบาร์ชั้นนำแห่งโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ผนึกกำลัง “ปาล์ม Instinct” นักร้องชาวร็อกคนดัง จัดงานเอ็กซ์คลูซีฟ “UNDEADMAN ON THE ROCKS” เป็นการเปิดตัวซีรีส์กิจกรรมใหม่ล่าสุด “THAI TERROIR” (ไทยเทอร์รัวร์) โปรเจกต์ที่มุ่งเน้นการนำเสนออัตลักษณ์และรสชาติอันล้ำค่าของวัตถุดิบไทยใน วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569
โดยในกิจกรรมนี้ จะพาคุณไปสัมผัสสุนทรียศาสตร์แห่งการดื่มด่ำ เมื่อ “จิตวิญญาณแห่งเมืองเหนือ” โคจรมาพบกับ “พลังแห่งดนตรีร็อค” ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยคอนเซปต์ “From the North to the Chao Phraya” ที่ในค่ำคืนนี้ บาร์ริมน้ำของ OXBO จะถูกเปลี่ยนให้เป็นเวทีปล่อยของสำหรับ “ปาล์ม Instinct” ศิลปินร็อคไอคอนชั้นนำของเมืองไทย ผู้จะมาสวมบทบาท Guest Mixologist เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Undeadman Botanical Spirits ที่เขาเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นจากวัตถุดิบในจังหวัดน่าน
“Experience the Spirit of the North, served by the Spirit of Rock” เตรียมพบกับการปะทะกันทางรสชาติและศิลปะ คุณปาล์มจะประจำการที่หน้าบาร์เพื่อรังสรรค์ค็อกเทล 3 เมนูซิกเนเจอร์ ที่ดึงเอาความซับซ้อนและกลิ่นอายเฉพาะตัวของสมุนไพรจาก จังหวัดน่าน ออกมาผสานเข้ากับคาแรคเตอร์ดุดันและจริงใจในแบบฉบับชาวร็อค
งาน UNDEADMAN ON THE ROCKS จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม นี้เวลา 18:00 น. – 23:00 น. ที่ OXBO BANGKOK โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ชั้น 3 ใครอยากมาร่วมสัมผัสความประทับใจ ในค่ำคืนที่รสชาติ ดนตรี และบรรยากาศ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ โทรศัพท์ 02 442 2000 หรือที่ไลน์ Line OA https://qrcodes.pro/CnNkut