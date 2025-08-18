ตระการตา! งาน “VIJIT@อุดรธานี” แสง สี เสียง จัดเต็ม เข้าชมฟรีทุกวัน

ททท. อุดรธานี เตรียมจัดงาน VIJIT@อุดรธานี “เสน่ห์แสง ศิลป์ ถิ่นอีสาน” จัดเต็มแสง สี เสียง สุดตระการตา ห้ามพลาด 11 จุดการแสดง 2 จุดไฮไลต์ และคอนเสิร์ตศิลปินดัง ระหว่างวันที่ 22–31 ส.ค. 2568 เวลา 18.00–23.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว จังหวัดอุดรธานี เข้าชมฟรีได้ทุกวัน!
เฟซบุ๊กเพจ ททท สํานักงานอุดรธานี tat udon thani office ได้โพสต์รายละเอียดงาน “VIJIT@อุดรธานี” ข้อความว่า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ Amazing Experience สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองอุดรธานี เพื่อตอกย้ำแนวคิด 5 Must Do in Thailand ให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยคุณค่าและความหมาย
พบปรากฏการณ์แสง สี เสียง สุดตระการตากับงาน VIJIT@อุดรธานี “เสน่ห์แสง ศิลป์ ถิ่นอีสาน ระหว่างวันที่ 22–31 ส.ค. 2568 เวลา 18.00–23.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว จังหวัดอุดรธานี
ภายในงานมี 9 จุดแสดงให้ถ่ายรูปทั่วทั้งงาน และไฮไลต์ภายในงานจำนวน 2 จุด ได้แก่ Lightmapping ณ จุดค่ำคืนแห่งการบูชาศาลากลางสวนฯ และ Water Screen ณ จุดลมหายใจใหม่ของชนเผ่า บริเวณท่าน้ำ ที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของ วัฒนธรรม จากบ้านเชียง สู่ตํานานเอ็งกอ ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ และการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในปัจจุบัน
นอกจากนั้นยังได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจากศิลปินชื่อดัง ตั้งแต่เวลา 21.00-22.00 น.
22 ส.ค. 68 – Bedroom Audio
23 ส.ค. 68 – No-one else
29 ส.ค. 68 - Slapkiss
30 ส.ค. 68 - แว่นใหญ่
ค่ำคืนที่เมืองอุดรจะเปล่งประกายกว่าที่เคย ชมการแสดงแสงไฟตระการตา พร้อมสัมผัสรสชาติอาหารท้องถิ่นและร้านดังในโซเชียล เข้าชมฟรีได้ทุกวัน
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline