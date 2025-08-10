“อโกด้า” เผยกรุงเทพฯครองแชมป์ จุดหมายยอดนิยมเอเชียสองปีซ้อน

ผู้จัดการรายวัน360 - อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เผยผลการจัดอันดับล่าสุดของ 10 เมืองยอดนิยมในเอเชียที่นักเดินทางเลือกกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุด โดยอ้างอิงจากข้อมูลการจองที่พักในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 เมืองเหล่านี้ล้วนเป็นจุดหมายปลายทางที่สร้างความประทับใจจนทำให้นักเดินทางอยากกลับมาอีกครั้ง กรุงเทพฯ ครองอันดับหนึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกัน ตามมาด้วย โตเกียว, โซล, บาหลี และ โอซาก้า ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดให้นักเดินทางอยากกลับมาอีกครั้ง
จุดหมายปลายทางเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการไปเมืองไหนเพียงครั้งเดียวอาจจะไม่เพียงพอ นักเดินทางจำนวนมากเลือกกลับไปยังสถานที่เดิมอีกครั้ง ไม่ว่าจะเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ที่พลาดไปในการเดินทางครั้งแรก กลับไปเยี่ยมสถานที่ที่ชื่นชอบ หรือเพียงแค่ซึมซับบรรยากาศที่คุ้นเคย ข้อมูลของอโกด้าพบว่านักเดินทางจำนวนไม่น้อยกลับไปยังจุดหมายปลายทางเดิมหลายครั้งภายในระยะเวลาเพียงครึ่งแรกของปี แสดงให้เห็นว่าเมืองเหล่านี้ มีของดีที่ดึงดูดให้นักเดินทางอยากกลับไปเยือนซ้ำอีกครั้ง
กรุงเทพฯ ยังคงครองใจนักเดินทางในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมตลอดกาล ไม่ว่าจะเป็นด้วยมนต์เสน่ห์ของเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา อาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และโด่งดังไปทั่วโลก ทั้งนี้ยังมีสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมอย่างพระบรมมหาราชวังและวัดอรุณราชวรารามอีกด้วย ในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแคมเปญและมอบสิทธิพิเศษร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักเดินทางจากต่างประเทศ
โดยอโกด้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรของแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2025 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2568 นี้ด้วย แคมเปญนี้มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะ จาก อินเดีย จีน มาเลเซีย ลาว และเวียดนาม ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย ครอบคลุมทั้งที่พัก การช้อปปิ้ง และประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่วประเทศ
สำหรับประเทศไทย นอกจากกรุงเทพฯ แล้ว ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ และหาดใหญ่ เป็นอีก 4 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำเป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงเสน่ห์ที่หลากหลายของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาค ซึ่งสามารถดึงดูดนักเดินทางให้กลับมาเยือนได้อีกครั้ง และเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ททท.ได้จัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทาง ทั้งการยกระดับสนามบิน และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรอง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเดินทางสามารถกลับมาเยือนจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย
นางสาวอรรคพร รอดคง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของอโกด้า เปิดเผยว่า “การเดินทางกลับมาเยือนซ้ำของนักเดินทาง นับเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของจุดหมายปลายทาง การที่นักเดินทางเลือกกลับมาเยือนกรุงเทพฯ ซ้ำ ๆ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ อาหารรสเลิศ และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคการท่องเที่ยวของไทยกับภาครัฐ ในการมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจและชวนให้นักเดินทางอยากกลับมาอีกครั้ง ที่อโกด้าเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ทุกคนได้ออกไปเห็นโลกกว้างในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนได้สำรวจสถานที่ใหม่ ๆ ที่ใจต้องการ”
การจัดอันดับในครั้งนี้ยังเผยให้เห็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอื่น ๆ ที่นักเดินทางเลือกกลับมาเยือนซ้ำเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ไทเป (ไต้หวัน), กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย), ดานัง (เวียดนาม), ยะโฮร์บาห์รู (มาเลเซีย) และ ฮ่องกง รวมเป็น 10 จุดหมายปลายทางที่นักเดินทางเลือกกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดในเอเชีย แต่ละเมืองล้วนมีเสน่ห์เฉพาะตัว ผสมผสานระหว่างอาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลองและความงดงามทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว ทำให้นักเดินทางได้ค้นพบมุมใหม่ ๆ อยู่เสมอในทุกครั้งที่มาเยือน
