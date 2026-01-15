ลินฉลอง 25 ปีเปิดตัว “Born an Icon” คอลแลบส์กับไอคอนคนดัง

ลิน (LYN) ต้อนรับปี 2026 ฉลอง 25 ปีผ่านแคมเปญตลอดปี “LYN Legacy” ร้อยเรียงทุกเรื่องราวของผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจให้แบรนด์ก้าวเดิน ประเดิมคอลลาบอเรชันสุดไอคอนิกแรกของปีกับ “โบว์-เมลดา สุศรี” คอนเซ็ปต์ “Born an Icon” นำเสนอภาพของผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเอง ความเป็นธรรมชาติ บวกกับความทรงพลัง พร้อมเป็นตัวแทนของกระเป๋า ที่ถ่ายทอดอารมณ์และเสน่ห์ได้อย่างลงตัว
เริ่มกันที่ Gatsby Re-Edition ไฮไลต์ประจำซีซั่น กับนิยามใหม่ของดีไซน์ยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็นทรงบัคเก็ตสายประดับคริสตัล โดดเด่นด้วยโลโก้ลงยารูปเรขาคณิต และทรงสะพายไหล่โค้งมนสุดเฟมินีน ที่ประทับโลโก้ไซส์มินิมอล มาพร้อมสายห้อยประดับที่ทำจากวัสดุลูกปัดสีทองขึ้นเงา หรือแบบคริสตัลเล่นแสง ตัวหนังมีให้เลือกตั้งแต่สีดำ ขาว และแดงไวน์
อีกหนึ่งไฮไลต์คือกระเป๋า Bolinar โดยเฉพาะ Bolinar Shoulder Bag กระเป๋าหนังเรียบอันหรูหรา ที่ถูกนำมาตีความใหม่อีกครั้งให้แฝงด้วยความเท่ปนแกลมจากชาร์มห้อยแต่งดาว ตัวกระเป๋ามาในสีดำ ขาว เขียวกากี และเบจ