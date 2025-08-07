อาลัย “อีมิน” สมาชิกดูโอ้ As One เสียชีวิตกะทันหันในบ้าน

สื่อบันเทิงเกาหลีรายงานว่า “อีมิน” หรือชื่อจริง “อีมินยอง” สมาชิกวงดูโอ้หญิง As One ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันในวัย 46 ปี โดยเจ้าหน้าที่พบร่างของเธอในบ้านพักเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิต
ต้นสังกัด BRANDNEW MUSIC แถลงเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมว่า “ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน จึงขอให้ประชาชนงดการคาดเดาไปก่อนจนกว่าผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะออกมา”
แหล่งข่าวในวงการเพลงเผยว่า อีมิน วัย 46 ปี ยังคงทำกิจกรรมในวงการอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เธอเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ “Happy Birthday” และร่วมออกรายการ Park Bo Gum’s Cantabile
เพื่อนสนิทของนักร้องผู้ล่วงลับกล่าวด้วยความเศร้าว่า “เธอเป็นคนที่มีพลังบวกเสมอ เพิ่งคัมแบ็กไม่นานและดูมีความสุขกับงานมาก ฉันยังไม่อยากเชื่อเลย”
อีกหนึ่งคนใกล้ชิดเผยว่า “เพิ่งเจอเธอเมื่อสัปดาห์ก่อน เธอเป็นคนที่ทุ่มเทและจริงจังกับทุกอย่าง ทั้งงานเพลงและการสอน”
สำหรับอีมิน เธอเดบิวต์ในปี 1999 ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของวง As One ที่สร้างชื่อเสียงจากเพลงฮิตอย่าง “For You I Long and Resent”, “Day by Day”, “Don’t Be Silly” และ “Am I the One Who Should Apologize”