AME IMAGINATIVE พาคุณออกเดินทางสู่จักรวาลเพลงเพราะในคอนเสิร์ต ONE BANGKOK PRESENTS JAZZ ME TO THE MOON CONCERT เปิดจองบัตรรอบ Early Bird 6-8 พ.ค.นี้!

AME IMAGINATIVE ผู้จัดงานอีเวนต์และสื่อบันเทิงที่มากด้วยประสบการณ์ในเครือ AMARIN GROUP ชวนไปสัมผัสประสบการณ์คอนเสิร์ตเหนือจินตนาการ พาคุณทะยานสู่ดวงจันทร์กับที่สุดแห่งจักรวาลเพลงเพราะ ปรากฏการณ์การรวมตัวครั้งใหญ่และครั้งแรกของ 4 ศิลปินแถวหน้าของวงการเพลงไทยที่เติบโตจนมีแฟนเพลงทั่วประเทศ ด้วยเอกลักษณ์และสไตล์ที่โดดเด่นแตกต่างแต่ลงตัวได้อย่างไม่คาดคิด พบกับ THE TOYS, VIOLETTE WAUTIER, D GERRARD และ THE PARKINSON ที่จะสร้างตำนานบทใหม่โชว์พลังเสียงปลดล็อกสกิลหูเคลือบทองร่วมกับที่สุดของวง The Orchestra Jazz Band เตรียมพร้อมพาคุณขึ้นยานท่องจักรวาล สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในค่ำคืนเหนือจินตนาการไปด้วยกัน กับโปรดักชันแสง สี เสียงจัดเต็มในคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ ONE BANGKOK PRESENTS JAZZ ME TO THE MOON CONCERT วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2568 ณ ONE BANGKOK FORUM การแสดงเริ่มเวลา 19.00 น. พร้อมแล้วอย่ารอช้า เพราะปรากฏการณ์ดีๆ แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆพิเศษสุด! เปิดจำหน่ายบัตรรอบ EARLY BIRD วันที่ 6-8 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.00-23.59 พร้อมรับส่วนลด 20% เมื่อใช้โค้ดส่วนลด: JAZZME20 บัตรราคาพิเศษ 3,200 บาท (จากปกติ 4,000 บาท) / 2,800 บาท (จากปกติ 3,500 บาท) / 2,400 บาท (จากปกติ 3,000 บาท) / 2,000 บาท (จากปกติ 2,500 บาท) และ 1,600 บาท (จากปกติ 2,000 บาท) และเปิดจำหน่ายบัตรรอบปกติ วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ผ่านทาง แอปพลิเคชัน The Concert และเว็บไซต์ https://www.theconcert.com/concerts/jazzmetothemoon