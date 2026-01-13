"แสวง" ยิ้มดมยาดมยักษ์โชว์สู้เลือกตั้ง บอกผู้หวังดีให้มาหลังเห็นข่าวโดนโซเชียลกระหน่ำ

ดมยาดมสู้ศึกเลือกตั้ง "แสวง" โชว์ยาดมยักษ์ ยิ้ม บอกดมได้ถึง 8 ก.พ. ผู้หวังดีให้มาเพราะเห็นสภาพจากข่าว หลังโดนโซเชียลกระหน่ำ
วันนี้ (13ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. นำยาดมสมุนไพรกระปุกขนาดใหญ่และไซส์มินิ โชว์สื่อมวลชน หลังมีผู้หวังดีนำมามอบให้ โดยระบุว่าสามารถดมได้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และสูดดมทุกวัน ทั้งกระปุกใหญ่และกระปุกเล็ก
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าผู้หวังดีให้ยาดมมาเพราะเลขา กกต.เป็นเหมือนกระสุนตกและถูกโซเชียลกระหน่ำใช่หรือไม่ นายแสวงตอบพร้อมกับหัวเราะว่าผู้หวังดีคงจะเห็นสภาพจากข่าว
ขณะที่เมื่อวานนี้นายแสวงได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับภาพถ่ายคู่ยาดมกระปุกขนาดใหญ่ ระบุข้อความดมได้ถึงวันที่ 8 ก.พ. และขอบคุณผู้หวังดีที่นำยาดมมามอบให้