“จากัวร์-แลนด์โรเวอร์” ชวนนักสะสมและคนรักรถร่วมเป็นเจ้าของรถยนต์คลาสสิก

บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนแนวนโยบายของภาครัฐในการนำเข้า “รถยนต์โบราณ (Classic Cars)” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมรถยนต์คลาสสิกและยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางรถโบราณในภูมิภาคโดยเปิดโอกาสให้นักสะสมและผู้ที่หลงใหลในยนตรกรรมระดับตำนานจาก “จากัวร์” และ “แลนด์โรเวอร์” มาร่วมเป็นเจ้าของรถยนต์คลาสสิกรุ่นเด่นจากทั้งสองแบรนด์ ส่งตรงจาก สหราชอาณาจักร โดยผู้สนใจสามารถมาใช้ทั้งบริการจัดหารถยนต์คลาสสิกแบบครบวงจร รวมไปถึงบริการบูรณะและปรับสภาพรถยนต์คลาสสิกที่อยู่ในความครอบครองอยู่แล้วเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ชาญชัย มหันตคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ภายใต้การดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย นอกจากการจัดจำหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่จากทั้งสองแบรนด์แล้ว บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลรถยนต์คลาสสิกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรับซื้อรถยนต์คลาสสิกเพื่อนำมาฟื้นฟูสภาพและจำหน่ายภายในประเทศ รวมถึงการให้บริการปรับสภาพรถยนต์คลาสสิกของลูกค้า โดยดำเนินงานภายใต้มาตรฐานโรงงาน และมุ่งเน้นการคงคุณค่าดั้งเดิมและเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของรถยนต์แต่ละคันให้มากที่สุด ตัวอย่างรถยนต์คลาสสิกที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟื้นฟู อาทิ Jaguar E-Type, Land Rover Series I และ Land Rover Series II ซึ่งได้รับการดูแลให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทั้งด้านโครงสร้าง สมรรถนะ และรายละเอียดสำคัญ เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงควบคู่ไปกับการรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของรถยนต์แต่ละคัน
การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์รถยนต์โบราณภายใต้กรอบอัตราภาษีสรรพสามิตที่ชัดเจน โปร่งใส และเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ ส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในระยะยาว บริษัทฯ จึงพร้อมเปิดโอกาสให้นักสะสมและผู้ที่หลงใหลในยนตรกรรมระดับตำนาน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์จากัวร์และแลนด์ โรเวอร์รุ่นคลาสสิกแท้จากสต็อกรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจากทั้งสองแบรนด์ ส่งตรงจากสหราชอาณาจักร โดยรถยนต์ทุกคันเป็นรถยนต์ที่มีประวัติชัดเจน ตรวจสอบที่มาและประวัติการดูแลรถได้ ภายใต้การรับรองอย่างเป็นทางการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือก การนำเข้า เรื่อยไปจนถึงการดูแลหลังการขาย”
“รถยนต์คลาสสิกทุกคันที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า เป็นรถยนต์ที่ผ่านการคัดเลือกและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญของ แบรนด์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์โดยตรง มีใบรับรองความถูกต้องจากโรงงาน (Certificate of Authenticity) ยืนยันประวัติ หมายเลขตัวถัง เครื่องยนต์ และสเปกดั้งเดิมของรถแต่ละคันชัดเจน นี่จึงเป็นโอกาสของนักสะสมและลูกค้าที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรถยนต์คลาสสิกจากจากัวร์และแลนด์โรเวอร์ ที่จะมีทางเลือกมากขึ้นในการเข้าถึงซัพพลายรถยนต์คลาสสิกที่มีความหลากหลายและได้มาตรฐาน มั่นใจได้อย่างเต็มที่ในคุณภาพและประสิทธิภาพของรถยนต์คลาสสิกทุกคัน ที่สำคัญ รถยนต์คลาสสิกทุกคันที่เรานำเสนอ ยังเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่มีมูลค่า ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศด้วย” ชาญชัย กล่าวเพิ่มเติม ตัวอย่างรถยนต์คลาสสิก รุ่นที่ได้รับความนิยมและบริษัทพร้อมจัดหามาให้กับนักสะสมชาวไทย อาทิ
1.รถยนต์ Jaguar E-Type รุ่นปี 1964 – รถสปอร์ตไอคอนระดับโลก โดดเด่นด้วยงานบูรณะคุณภาพสูงในทุก รายละเอียด ทว่ายังคงไว้ซึ่งชิ้นส่วนดั้งเดิม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์คลาสสิกคันนี้สำหรับการขับขี่ใช้งานจริง
2.รถยนต์ Jaguar MkII รุ่นปี 1967 – รถยนต์ซีดาน 4 ประตูเครื่องยนต์ 3.4 ลิตรสุดคลาสสิก ที่ผ่านการบูรณะใหม่ทั้งระบบ พร้อมประวัติการใช้งานที่โดดเด่น เหมาะสำหรับการใช้งานต่อได้อย่างยาวนาน
3.รถยนต์ Jaguar XK120 FHC รุ่นปี 1953 – รถยนต์สปอร์ต 2 ประตูระดับตำนานที่ผลิตในสหราชอาณาจักร ผ่านการใช้งานยาวนานในสหรัฐอเมริกา ก่อนมาผ่านการบูรณะทั้งระบบตามสเปกเดิมในเยอรมนี มอบความคลาสสิกของเส้นสายที่โค้งมนงดงามผสานกับสมรรถนะได้อย่างโดดเด่น
4.รถยนต์ Land Rover Series 1 “Reborn” รุ่นปี 1950 – รถยนต์เอสยูวีคลาสสิกที่แลนด์โรเวอร์ประกาศ “รีบอร์น” ครั้งแรกในปี 2016 และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ แลนด์โรเวอร์ ด้วยเอกลักษณ์ที่ โดดเด่นของความเป็นรถยนต์สายลุยในทุกผิวถนน
5.รถยนต์ Land Rover Series 1 Soft Top รุ่นปี 1951 – รถยนต์เปิดประทุนรุ่นสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของแลนด์โรเวอร์ที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ด้วยตัวถังอลูมิเนียมบนโครงเหล็กที่มีความแข็งแกร่งและทนทาน ภายใต้ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง
นอกจากบริการจัดหารถยนต์คลาสสิกที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีบริการบูรณะและปรับสภาพ (Restoration & Recommissioning) ครบวงจรตามมาตรฐานโรงงาน รวมถึงบริการฟื้นฟูรถยนต์คลาสสิกเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความคำนึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของรถยนต์แต่ละคัน สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐที่มุ่งสนับสนุนการอนุรักษ์ยานยนต์ซึ่งถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมยานยนต์โลก
ผู้สนใจรถยนต์คลาสสิกจาก “จากัวร์” และ “แลนด์โรเวอร์” พร้อมใบรับรองจากโรงงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดหา การนำเข้า และบริการบูรณะรถยนต์ได้โดยตรงผ่านโชว์รูมทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ พระราม 4 โทร. 02-666-7500 และโชว์รูมแลนด์โรเวอร์ บูติก ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร. 02-007-0008 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.landrover.co.th
ชาญชัย มหันตคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ภายใต้การดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย นอกจากการจัดจำหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่จากทั้งสองแบรนด์แล้ว บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลรถยนต์คลาสสิกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรับซื้อรถยนต์คลาสสิกเพื่อนำมาฟื้นฟูสภาพและจำหน่ายภายในประเทศ รวมถึงการให้บริการปรับสภาพรถยนต์คลาสสิกของลูกค้า โดยดำเนินงานภายใต้มาตรฐานโรงงาน และมุ่งเน้นการคงคุณค่าดั้งเดิมและเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของรถยนต์แต่ละคันให้มากที่สุด ตัวอย่างรถยนต์คลาสสิกที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟื้นฟู อาทิ Jaguar E-Type, Land Rover Series I และ Land Rover Series II ซึ่งได้รับการดูแลให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทั้งด้านโครงสร้าง สมรรถนะ และรายละเอียดสำคัญ เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงควบคู่ไปกับการรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของรถยนต์แต่ละคัน
การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์รถยนต์โบราณภายใต้กรอบอัตราภาษีสรรพสามิตที่ชัดเจน โปร่งใส และเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ ส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในระยะยาว บริษัทฯ จึงพร้อมเปิดโอกาสให้นักสะสมและผู้ที่หลงใหลในยนตรกรรมระดับตำนาน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์จากัวร์และแลนด์ โรเวอร์รุ่นคลาสสิกแท้จากสต็อกรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจากทั้งสองแบรนด์ ส่งตรงจากสหราชอาณาจักร โดยรถยนต์ทุกคันเป็นรถยนต์ที่มีประวัติชัดเจน ตรวจสอบที่มาและประวัติการดูแลรถได้ ภายใต้การรับรองอย่างเป็นทางการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือก การนำเข้า เรื่อยไปจนถึงการดูแลหลังการขาย”
“รถยนต์คลาสสิกทุกคันที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า เป็นรถยนต์ที่ผ่านการคัดเลือกและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญของ แบรนด์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์โดยตรง มีใบรับรองความถูกต้องจากโรงงาน (Certificate of Authenticity) ยืนยันประวัติ หมายเลขตัวถัง เครื่องยนต์ และสเปกดั้งเดิมของรถแต่ละคันชัดเจน นี่จึงเป็นโอกาสของนักสะสมและลูกค้าที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรถยนต์คลาสสิกจากจากัวร์และแลนด์โรเวอร์ ที่จะมีทางเลือกมากขึ้นในการเข้าถึงซัพพลายรถยนต์คลาสสิกที่มีความหลากหลายและได้มาตรฐาน มั่นใจได้อย่างเต็มที่ในคุณภาพและประสิทธิภาพของรถยนต์คลาสสิกทุกคัน ที่สำคัญ รถยนต์คลาสสิกทุกคันที่เรานำเสนอ ยังเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่มีมูลค่า ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศด้วย” ชาญชัย กล่าวเพิ่มเติม ตัวอย่างรถยนต์คลาสสิก รุ่นที่ได้รับความนิยมและบริษัทพร้อมจัดหามาให้กับนักสะสมชาวไทย อาทิ
1.รถยนต์ Jaguar E-Type รุ่นปี 1964 – รถสปอร์ตไอคอนระดับโลก โดดเด่นด้วยงานบูรณะคุณภาพสูงในทุก รายละเอียด ทว่ายังคงไว้ซึ่งชิ้นส่วนดั้งเดิม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์คลาสสิกคันนี้สำหรับการขับขี่ใช้งานจริง
2.รถยนต์ Jaguar MkII รุ่นปี 1967 – รถยนต์ซีดาน 4 ประตูเครื่องยนต์ 3.4 ลิตรสุดคลาสสิก ที่ผ่านการบูรณะใหม่ทั้งระบบ พร้อมประวัติการใช้งานที่โดดเด่น เหมาะสำหรับการใช้งานต่อได้อย่างยาวนาน
3.รถยนต์ Jaguar XK120 FHC รุ่นปี 1953 – รถยนต์สปอร์ต 2 ประตูระดับตำนานที่ผลิตในสหราชอาณาจักร ผ่านการใช้งานยาวนานในสหรัฐอเมริกา ก่อนมาผ่านการบูรณะทั้งระบบตามสเปกเดิมในเยอรมนี มอบความคลาสสิกของเส้นสายที่โค้งมนงดงามผสานกับสมรรถนะได้อย่างโดดเด่น
4.รถยนต์ Land Rover Series 1 “Reborn” รุ่นปี 1950 – รถยนต์เอสยูวีคลาสสิกที่แลนด์โรเวอร์ประกาศ “รีบอร์น” ครั้งแรกในปี 2016 และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ แลนด์โรเวอร์ ด้วยเอกลักษณ์ที่ โดดเด่นของความเป็นรถยนต์สายลุยในทุกผิวถนน
5.รถยนต์ Land Rover Series 1 Soft Top รุ่นปี 1951 – รถยนต์เปิดประทุนรุ่นสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของแลนด์โรเวอร์ที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ด้วยตัวถังอลูมิเนียมบนโครงเหล็กที่มีความแข็งแกร่งและทนทาน ภายใต้ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง
นอกจากบริการจัดหารถยนต์คลาสสิกที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีบริการบูรณะและปรับสภาพ (Restoration & Recommissioning) ครบวงจรตามมาตรฐานโรงงาน รวมถึงบริการฟื้นฟูรถยนต์คลาสสิกเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความคำนึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของรถยนต์แต่ละคัน สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐที่มุ่งสนับสนุนการอนุรักษ์ยานยนต์ซึ่งถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมยานยนต์โลก
ผู้สนใจรถยนต์คลาสสิกจาก “จากัวร์” และ “แลนด์โรเวอร์” พร้อมใบรับรองจากโรงงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดหา การนำเข้า และบริการบูรณะรถยนต์ได้โดยตรงผ่านโชว์รูมทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ พระราม 4 โทร. 02-666-7500 และโชว์รูมแลนด์โรเวอร์ บูติก ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร. 02-007-0008 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.landrover.co.th