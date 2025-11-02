ชื่นชม!หนุ่มอดีตเจ้าของร้านอาหารนครสวรรค์ เปิดท้ายขายกาแฟเคลื่อนที่ไม่มีราคา ระดมทุนช่วยโรงเรียนไกลปืนเที่ยง

นครสวรรค์ – ไม่ใช่หอมกลิ่นกาแฟดอยแม่สลองเท่านั้น แต่ยังส่งต่อพลังแห่งการให้ด้วย.. เปิดใจอดีตเจ้าของร้านอาหารนครสวรรค์ที่ต้องปิดกิจการจากสถานการณ์โรคระบาด เบนเข็มชีวิตเดินบนเส้นทาง “จิตอาสา” เปิดท้ายรถคู่ใจตั้งร้านกาแฟเคลื่อนที่แบบไม่มีใครเหมือน หารายได้ช่วยโรงเรียนไกลปืนเที่ยง บอกโครงการที่ 20 มุ่งช่วยเด็กท่าลี่
บนพื้นที่เล็กๆ ริมคลองญวน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตั้งแต่เช้าตรู่แต่ละวัน..จะมีรถ LAND ROVER รุ่น Series III หรือ “ซีรีส์ทรี” จอดเปิดท้าย เผยให้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ “พ่อหลวง ร.๙” ที่ติดไว้บนกระจกท้ายรถ ก่อนที่เจ้าของจะเริ่มลงมือจัดแจงกางร่ม ตั้งโต๊ะ ตั้งหม้อ..เปิดเป็นร้านกาแฟเคลื่อนที่ที่ไม่เหมือนใคร
เพราะกาแฟร้านนี้ “ไม่มีราคาขายตายตัว” เหมือนร้านทั่วไป แต่เปิดโอกาสให้ทุกคน “จ่ายเท่าไหร่ก็ได้” ตามกำลังศรัทธา โดยไม่เปิดรับเงินบริจาคหรือตั้งกล่องรับบริจาคใดๆ รายได้จากการขายกาแฟจะถูกส่งต่อไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนทางภาคอีสาน
ผู้ริเริ่มโครงการ คือ นายธีรเดช นวพัชรพงษ์ศิริ หรือ “อ้น” หนุ่มวัย 40 ปี ผู้เคยเปิดร้านอาหารในจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนต้องปิดกิจการจากผลกระทบสถานการณ์โรคระบาด และตัดสินใจเริ่มต้นเส้นทางชีวิตจิตอาสา เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารด้วยแรงกายและแรงใจของตนเอง
โครงการ “กาแฟจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ เพื่อน้องยากไร้” ครั้งนี้ ถือเป็นโปรเจกต์ลำดับที่ 20 ของหนุ่มอ้น-ธีรเดช โดยมีเป้าหมายระดมทุนจำนวน 30,000 บาท เพื่อช่วยโรงเรียนในอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ภายในเวลา 30 วัน เมล็ดกาแฟที่นำมาใช้เป็นเมล็ดคั่วกลางจากดอยแม่สลอง ซึ่งอ้นซื้อตรงจากเกษตรกร เพื่อกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนต้นทาง ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นครบทั้งสองฟากฝั่ง
อ้น-ธีรเดช บอกว่า จะไม่รับเงินบริจาคโดยตรง เพื่อให้เงินทุกบาทมาจากการทำงานจริงและตรวจสอบได้เสมอ หากมียอดเกินหรือบรรลุเป้าภายในเวลาที่รวดเร็ว อ้นระบุว่าจะนำส่วนต่างมาช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มอีก
“ตนเริ่มทำกิจกรรมจิตอาสาหลังร้านอาหารเดิมที่เคยเปิดในนครสวรรค์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด จึงตัดสินใจใช้แรงกายเดินทางไปช่วยเหลือโรงเรียนตามต่างจังหวัด โดยใช้โมเดลการขายกาแฟจ่ายเท่าไหร่ก็ได้”
ในบางพื้นที่ที่ผ่านมา เคยมีผู้ซื้อกาแฟเพียงแก้วละ 1–2 บาท แต่อ้นยืนยันว่าไม่เคยโกรธหรือผิดหวัง เพราะเห็นว่าการให้ของแต่ละคนมีคุณค่าในแบบของมันเอง แม้เส้นทางการถึงเป้าหมายอาจต้องใช้เวลานานขึ้น แต่ทุกการช่วยเหลือคือความหมายของการเดินทางนี้
อ้นกล่าวปิดท้ายว่า สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ยอดเงินจากแก้วกาแฟ แต่คือ “พลังการให้ของคนธรรมดา” ที่จะทำให้เด็กในพื้นที่ไกลบ้าน มีโอกาสเดินไปข้างหน้าเช่นเดียวกับคนอื่น
ปัจจุบัน (2 พ.ย.) อ้นตั้งจุดขายอยู่ที่บริเวณคลองญวนชวนรักษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00–14.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุน หรือร่วมสนับสนุนด้วยการแชร์เรื่องราวได้ที่เพจ “คืนวาน ที่คิดถึง” หรือโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 094-6477007