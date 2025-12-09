“ศูนย์การเรียนรู้นันทสิปปาคาร” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองน่าน

จังหวัดน่านเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้แห่งใหม่ คือ “ศูนย์การเรียนรู้นันทสิปปาคาร” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดน่าน ซึ่งเปิดให้เข้าชมภายในเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568
ศูนย์การเรียนรู้นันทสิปปาคาร จัดให้เป็นอาคารศิลปเมืองน่าน อีกทั้งยังเป็นศูนย์สร้างสรรค์ทางปัญญา เป็นพื้นที่แสดงผลงานชิ้นเอก และพื้นที่เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดองค์ความรู้ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป และเป็นสาธารณประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการด้านต่างๆ
เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทั้งด้านงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดภายใต้โครงการอันประกอบด้วย อาคารจัดแสดงนิทรรศการและการเรียนรู้ อาคารหอประชุม สวนพฤกษศาสตร์ และลานอเนกประสงค์
โดยงานออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นการออกแบบที่ผสมผสานระหว่าง “ศิลปะล้านนา” และ “ศิลปะบาโรก” โดยเอาลักษณะเด่นของทั้ง 2 สถาปัตยกรรมนี้มาใช้ ทั้งอัตลักษณ์ความเป็นสถาปัตยกรรมน่านที่ปรากฏตามอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาประดับตกแต่ง และได้นำเอาการแบ่งรูปทรงอาคารของสถาปัตยกรรมยุโรปช่วงศตวรรษที่ 17 ในยุคสมัยศิลปะบาโรกได้รับความนิยมและเฟื่องฟูมาร่วมออกแบบ ถ่ายทอดเอกลักษณ์ท้องถิ่นควบคู่ความสง่างามสากลอย่างลงตัว
ภายในอาคารมีห้องนิทรรศการ ทั้งหมด 6 นิทรรศการ ประกอบด้วย
1) นิทรรศการ ร.๙
จัดแสดงพระราชประวัติ ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กรณียกิจของพระองค์ท่าน ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น “พลังแห่งแผ่นดิน” ตราบนิรันดร์
2) มุมจัดแสดงรถพระที่นั่งแลนด์โรเวอร์
จัดแสดงรถพระที่นั่งแลนโรเวอร์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประดิษฐานไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล
3) พิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่าน
สัมผัสอนุสรณ์แห่งความทรงจำของอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า อาทิ ตราครุฑ ป้ายศาลากลางจังหวัดน่าน แผ่นศิลาฤกษ์ และโมเดลอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้ร่วมรำลึกอดีตแห่งความทรงจำและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่าน
4) เทคโนโลยีกับมนุษย์
เริ่มจากทำความเข้าใจตนเองและข้อจำกัดของมนุษย์ สำรวจความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับร่างกาย และทดลองออกแบบสิ่งประดิษฐ์ในฝัน สนุกกับการสำรวจคำถามธรรมดาแต่ชวนคิด สังเกตเรื่องรอบตัวทั่วไปด้วยมุมมองใหม่ ที่อาจจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
5) Nan Simulation
สำรวจปัญหาขยะและแนวทางการจัดการที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
6) ห้องสมบัติน่าน
ถอดรหัสสมบัติเมืองน่าน ย้อนรอยสู่ยุคทองของนครน่านผ่านเงินตรา เครื่องเงิน และผ้าทอ ให้ผู้เยี่ยมชมเห็นคุณค่า ภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมเมืองน่าน
นักท่องเที่ยวแวะเข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้
ศูนย์การเรียนรู้นันทสิปปาคาร ถนนสุริยะพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00 น.
หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nanwisdom.org หรือ โทร. 054-600-999 (ในวันทำการของศูนย์การเรียนรู้)