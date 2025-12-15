รูดม่านประทับใจคนรักรถคลาสสิก Chang Classic Car Revival 2025 บนสนามช้างที่เป็นมากกว่าที่แข่งรถ

น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ร่วมกับ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ สังเวียนความเร็วระดับโลกของไทย ประกาศความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมกับงาน "ช้าง คลาสสิค รีไววัล 2025" เทศกาลรถคลาสสิคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย-อาเซียน จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2568 โดยงานนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การรวมตัวของรถคลาสสิคและรถสปอร์ตหายากกว่า 1,000 คัน และการสร้างปรากฏการณ์แห่งความยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถในการบริหารจัดการสนามแข่งระดับโลกที่เป็นมากกว่าสนามแข่งรถ ไปพร้อมกับการจัดเทศกาลรถคลาสสิคระดับชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นายโชติชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เปิดเผยว่า "ความสำเร็จของงานในปีที่ 6 นี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ความทุ่มเทในการจัดงานนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่ง เพราะนอกจากเจ้าของรถจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับรถที่แสนรัก เป็นมากกว่าการรวมรถที่ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา แต่คือเวทีที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาวงการรถคลาสสิคทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์อย่างยั่งยืน”
ในปีนี้มี ดารา ศิลปินคนดังที่รักรถคลาสสิคมาร่วมงาน อาทิ ชาช่า- อริต์ตา รามณรงค์, ป๋อง-กพล ทองพลับ, ไต้ฝุ่น-ตากเพชร เลขาวิจิตร, เบนซ์ เรซซิ่ง- อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช
ผลการแข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า "เบนซ์ เรซซิ่ง" อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช สร้างผลงานสุดยอดเยี่ยม คว้าอันดับ 1 ในการแข่งขัน ช้าง คลาสสิค แอนด์ เรโทร มอเตอร์ไซเคิล กรุ๊ป 1 ในคลาส Under 750 (80's-90's) โดยใช้รถฮอนด้า NSR250 ทำเวลาต่อรอบ 2 นาที 2.384 วินาที
ส่วน"ไต้ฝุ่น" ตากเพชร เลขาวิจิตร ลงแข่งขันในรุ่น คลาสสิค คาร์ รีไววัล กรุ๊ป 5 ด้วยรถปอร์เช่ 911 ขึ้นโพเดียมอันดับ 5 ได้สำเร็จ ด้วยเวลาต่อรอบ 2 นาที 1.412 วินาที
ส่วน “ชาช่า” อริต์ตา รามณรงค์ ที่ลงแข่งขันประเภทรถยนต์คลาสสิค รุ่น ออล อเมริกัน รีไววัล ด้วยรถมัสแตง คว้าอันดับ 7 โอเวอร์ออล ด้วยเวลาต่อรอบ 2 นาที 37.931 วินาที
หัวใจสำคัญงานปีนี้ คือการผนวกกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตเข้ากับกิจกรรมทางสังคมอย่างลงตัว เมื่อสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ได้ปรับพื้นที่เป็น "ศูนย์พักพิงหลัก" ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งรองรับประชาชนกว่า 10,000 คน และชุบชูใจให้กับผู้อพยพและประชาชนทั่วไป ได้เข้าชมงานได้ฟรี ผ่อนคลายจากสถานการณ์ตึงเครียด พร้อมกับการรวมตัวของกลุ่มดารา คนดัง และคนรักรถคลาสสิคที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจด้านความปลอดภัย ความรู้สึกเชิงบวก นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมเยียนและบริจาคสิ่งของ ส่งต่อกำลังใจให้กับคนในชุมชนได้ในยามวิกฤตไปพร้อมๆกัน ตอกย้ำว่าสนามช้างฯ เป็นมากกว่าสนามแข่งรถ
สีสันอย่างของการได้เห็นรถหายากอย่าง Dodge Charger รถสปอร์ตในตำนานรุ่นเดียวกับรถคู่ใจของ โดมินิก ทอเร็ตโต พระเอกจากภาพยนตร์ Fast & Furious ที่โด่งดังไปทั่วโลก มาปรากฎโฉมในสนามและที่สำคัญคือการมีกลุ่มผู้รักรถจากนานาชาติ เช่น กลุ่ม American Car Club Thailand, Classic Mini Revival, Veloce, Alfa City, หมู่บ้านเพนกวิน, Faroib Autosport ที่ยกทีมกันมาจากมาเลเซีย, K-Car Classic ฯลฯ เข้าร่วมงาน ทำให้งานมีมิติที่ลึกซึ้งกว่าแค่การแข่งขัน แต่เป็นการสร้างสังคมของคนรักรถที่อบอุ่นและเป็นสากล
กิจกรรมที่สร้างความประทับใจและเป็นไฮไลต์ของงาน คือ ขบวนพาเหรดรีไววัลที่ยาวที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย-อาเซียน กับการรวมตัวกันของรถคลาสสิค, เรโทร, ซูเปอร์คาร์ ระดับตำนาน หลากยุคหลายสมัย ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลากหลายรุ่น-ยี่ห้อ ซึ่งภาพความยิ่งใหญ่นี้ได้ถูกถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ไปสู่คนรักรถคลาสสิคทั่วโลก
นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้รับประสบการณ์สุดพิเศษกับกิจกรรม Grid Walk ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ได้ชมขบวนรถคลาสสิคที่ยาวเหยียดบริเวณกริดสตาร์ตบนสนามแข่งระดับโลก พร้อมถ่ายรูปสวยๆ เป็นที่ระลึก ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมความสนุกอีกมากมาย ทั้งบูธสินค้าของตกแต่งรถ และร้านอาหารชั้นนำของจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดสองวันงานเต็มไปด้วยคนรักรถ, ประชาชนทั่วไปและผู้อพยพเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก นับเป็นการปิดฉากปีที่ 6 ของ Chang Classic Car Revival ได้อย่างยิ่งใหญ่และสุดประทับใจอย่างแท้จริง